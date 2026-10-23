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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 25 Ekim 2026 Pazar
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Ekim Pazar

25 Ekim 2026 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 23 Ekim 2026, Cuma 09:08
Güncelleme: 23 Ekim 2026, Cuma 09:08
1

Merkür geri hareketine başladı. Merkür'ün durağan konumda olması nedeniyle bugün düşüncelerde bulanıklık ve kafa karışıklığı ön plana çıkabilir. İletişim kurmak zorlayıcı olabilir. Merkür, 13 Kasım'a kadar geri harekette kalacak ve bu sürenin tamamında Akrep burcunda bulunacak. Bu dönemde düşüncelerimiz içe yöneliyor; meseleleri yeniden gözden geçiriyor ve değerlendiriyoruz. Merkür retrosu, içsel farkındalığın arttığı dönemler olabilir. Meditasyon yapmak, günlük tutmak, eski planları yeniden ele almak ve geçmişte yapılan çalışmaları gözden geçirmek için uygun bir zamandır. İletişim araçlarında veya biçimlerimizde yaşanan küçük aksaklıklar, bizi başka ve belki de daha anlamlı iletişim yollarıyla yeniden bağlantı kurmaya yönlendirebilir. Geçmişte aldığımız kararları ve ortaya attığımız fikirleri yeni ve daha aydınlanmış bir bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Ancak derinlemesine sorgulayan soruların bazı zararlara yol açma ihtimali de oldukça yüksek. İlginç bir şekilde, Merkür'ün bu geri hareketi Venüs retrosunun geri kalanıyla örtüşüyor. Bununla birlikte Venüs yarın Terazi burcuna geri dönecek. Her iki gezegen de 13 Kasım'da geri hareketini sona erdirecek. Ay bugün Koç burcunda ilerliyor. Bu geçiş dürtüsel bir enerji taşısa da Ay'ın bugünkü açıları bu eğilimi dengelememize, hatta belki de lehimize kullanmamıza yardımcı oluyor. Kendi kendimize yetme ve bağımsız hareket etme konusunda oldukça motive olabiliriz.

2

25 EKİM 2026 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Merkür 13 Kasım'a kadar geri harekette olacak. Bu süreç araştırma yapmak, planlarını gözden geçirip geliştirmek ve kendi içine dönerek kendini değerlendirmek için oldukça elverişli bir dönem başlatıyor. Önümüzdeki haftalarda mali yükümlülüklerin ve ortak kaynaklarınla ilgili kafa karışıklığı veya belirsizlik yaşayabilirsin. Finansal durumunu yeniden gözden geçirmeye çalış ve şimdilik bazı gerçeklerin net olmayabileceğini kabul et. Yavaşlamak, geçmişte elde ettiğin başarıları ve kaçırdığın fırsatları değerlendirmek açısından faydalı olabilir. Böylece içinde bulunduğun durumu daha iyi anlayabilirsin. Geçmişteki partnerlerini düşünebilirsin veya geçmişinden biri seninle yeniden iletişim kurmayı düşünüyor olabilir. Bu dönemde harcama yapmak ya da borçlanmak yerine bütçeni gözden geçirmek daha doğru olacaktır. Aslında bu süreç, yakın ilişkilerini ve kendi iç dünyanda olup bitenleri yeniden değerlendirmek, bunlara farklı bir açıdan bakmak için de önemli bir fırsat sunuyor. Merkür bugün durağan konumda olduğu için muhakemen ve karar verme becerin biraz zayıflayabilir. Bu nedenle acele kararlar vermek yerine bekleyip gelişmeleri gözlemlemeye çalış. Neyse ki bugün harekete geçmek ve işleri kendi başına başlatmak konusunda isteklisin. Keyif aldığın etkinlikler ve boş zaman aktiviteleri de sana tatmin duygusu verebilir.

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25 EKİM 2026 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Merkür 13 Kasım'a kadar ilişkiler evinde geri harekette olacak. Son zamanlarda başladığın bazı projelerin veya yaptığın açıklamaların yeniden gözden geçirilip düzeltilmesi gerekebilir. Şu anda sanki geri adım atıyormuşsun gibi görünse de bu süreç aslında gerekli ve faydalı. Yaşanan gecikmeler de içinde bulunduğun durumu daha iyi anlamana yardımcı olabilir; çünkü daha önce gözünden kaçan ayrıntıları fark etmeye başlayabilirsin. Önümüzdeki haftalarda bir ilişkiye farklı bir bakış açısıyla yaklaşman muhtemel. Başkalarına alan tanı ve kendi sonuçlarına ulaşmak ya da kararlarını netleştirmek için kendine zaman ver. Şu sıralar biraz kuşkucu olmak sana zarar vermez; çünkü görünen her şey gerçeği yansıtmayabilir. Geçmişe yönelebilirsin. Bu, geçmişte kurduğun bir bağlantıyla ilgili olabileceği gibi şu anki ilişkini etkileyen eski meselelerle de ilgili olabilir. Bugün ayrıca kendine daha fazla zaman ayırmaya ya da en azından yoğun tempodan ve günlük rutinden biraz uzaklaşmaya ihtiyacın var. Şu anda en iyi sonuçları elde etmek için zihnini meşgul eden gereksiz düşüncelerden arınmaya çalış.

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25 EKİM 2026 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Merkür 13 Kasım'a kadar geri harekette olacak. Bu süreç düşüncelerini etkileyebilir ve yakın zamanda aldığın kararlar hakkındaki fikrini değiştirmene neden olabilir. Tamamen yeni bir şey başlatmaya çalışmak yerine mevcut konuları yeniden gözden geçirmeye odaklanman daha iyi olacaktır. Hatta yavaşlamak ve aceleyle üzerinden geçtiğin konulara yeniden dönmek için harika bir dönemdesin. Merkür retrosu, iş ve sağlık alanını etkiliyor. Sağlığın, iş hayatın ve günlük rutinlerinle ilgili yeniden düşünme, gecikmeler veya bazı düzenlemeler yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Tamamlandığını düşündüğün bir işi yeniden yapmak zorunda kalabilir ya da seni sürekli belirsizlik içinde bırakan gecikmelerle uğraşabilirsin. Bununla birlikte, şu anda yaptığın düzeltmelerin ve iyileştirmelerin ileride son derece değerli olduğunu görebilirsin. Bugünün enerjileri, bu değişim nedeniyle bazı konularda kafa karıştırıcı olsa da üretken olma arzun oldukça güçlü. Şu sıralar önceliklerini genel olarak doğru belirliyorsun.

5

25 EKİM 2026 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Merkür geri hareketine başladı  ve 13 Kasım'a kadar bu şekilde devam edecek. Bu dönem yavaşlamak, mevcut durumunu değerlendirmek ve üzerinde çalıştığın projeleri yeniden gözden geçirmek için uygun. Özellikle bu geçişin başlangıcında iletişim kopuklukları yaşanabilir. Merkür retrosu; aşk, yaratıcılık ve mutluluk alanını etkiliyor. Yaratıcı süreçlerin geriye doğru ilerlediğini hissedebilirsin, ancak aslında yaşananlar bir yeniden düzenleme süreci. Kendini farklı şekillerde ifade ediyor ve olaylar üzerine farklı biçimlerde düşünüyorsun. Geçmişinden insanlar yeniden ortaya çıkabilir veya zihninde ve duygularında önemli bir yer tutmaya başlayabilir. İletişimin açık ve doğrudan ilerlemesi pek olası görünmüyor; bazı sorular yanıtsız kalabilir. Buna rağmen, daha önce zaman ayıramadığın ya da tamamlayamadığın eski yaratıcı projelerine veya fikirlerine yeniden dönmek için iyi bir dönemdesin. Bugünkü değişim zaman zaman kafanı karıştırsa da bir durumu kontrol altına alma veya pratik önceliklerine daha fazla enerji verme konusunda güçlü bir ihtiyaç hissedebilirsin.

6

25 EKİM 2026 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Merkür geri hareketine başladı ve 13 Kasım'a kadar sürecek bu dönem, özellikle aile, ev ve duygularla ilgili konularda kişisel hayatına tamamen farklı bir açıdan bakmana yardımcı olabilir. Bir meseleyi yeniden değerlendirmeyi veya bazı düzenlemeler yapmayı seçebilirsin. Şu anda yeni girişimlerde bulunmak pek akıllıca olmayabilir; ancak evini yeniden düzenlemek, elden geçirmek ve organize etmek oldukça verimli sonuçlar getirebilir. Bugün bir şeyi ileriye taşımaya çalışmak yerine mevcut durumu gözden geçirmek daha doğru olacaktır. Vermek istediğin mesajın karşı tarafa ulaşması önemliyse kendini mümkün olduğunca açık ve net ifade etmen de iyi bir fikir. Gecikmeler ve iletişim yanlışlıkları yaşanabilse de bu dönem eski projelere veya fikirlere yeniden dönmek için elverişli. Merkür'ün bugün durağan konumda olması nedeniyle acele etmemeye ve gelişmeleri gözlemlemeye çalış. Aslında içinde bulunduğun koşulları iyileştirme konusunda giderek daha fazla hırs ve motivasyon hissedebilirsin.

7

25 EKİM 2026 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Merkür iletişim alanında geri hareketine başladı ve 13 Kasım'a kadar eğitim, ulaşım ve günlük iletişimle ilgili konularda gecikmeler yaşanabilir veya bazı düzeltmeler yapman gerekebilir. Geçmişte çözüme kavuşmamış meseleleri yeniden ele alma ihtiyacı duyabilirsin. Bazı konuları tekrar gözden geçirmen ve üzerinde yeniden çalışman gerekebilir. Ayrıca iletişim veya ulaşım araçlarında yaşanabilecek teknik sorunlar, insanlarla nasıl bağlantı kurduğunu ve nasıl hareket ettiğini yeniden düşünmene neden olabilir. Bu deneyimler sayesinde kendini ifade etmenin yeni yollarını keşfedebilirsin. Belki de bu fırsatlar olmasaydı aklına hiç gelmeyecek yöntemler bulamayabilirdin. Kusurlara ve sorunlara odaklanmamaya çalış. Böyle yaparsan geçmişteki projelerine veya eğitim konularına yeniden dönmekten keyif alabileceğin, verimli ve tatmin edici bir dönem geçirebilirsin. Bugün, bu geçiş sırasında herhangi bir işe girişmeden önce tüm gerçekleri öğrenmeye ve gerekli bilgileri toplamaya özen göster.

8

25 EKİM 2026 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Merkür 13 Kasım'a kadar geri harekette olacak. Bu süreçte eski sorunlara yeni bir yönden veya farklı bir bakış açısıyla yaklaşma eğiliminde olabilirsin. Fikrini ya da ilgini değiştirebilir, hatta yakın zamanda söylediğin veya başladığın bazı şeyler konusunda biraz pişmanlık duyabilirsin. Bu geri hareket, maddi kaynaklarını temsil eden alanında gerçekleşiyor. Bu nedenle mali durumunu veya bütçeni yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Kaybettiğin ya da nereye koyduğunu unuttuğun eşyalarla da uğraşabilirsin. Bu dönemde gelir kaynaklarını ve harcamalarını yeniden değerlendirmek için zaman ayır; ancak şimdilik önemli kararları kesinleştirmekten kaçın. Zihnini yeni düşünce biçimlerine ve farklı yaklaşımlara açık tut. İletişimde fazla gelişigüzel davranmamaya, başkalarının ne demek istediğini kendiliğinden anlayacağını varsaymamaya çalış. Çünkü Merkür'ün bugün geri harekete başlaması, iletişim ve etkileşimlerin daha ciddi algılandığı, ancak her zaman doğru anlaşılmadığı daha yoğun bir atmosfer yaratabilir. Bugün Ay, dikkatini büyük ölçüde ilişkilerine yöneltiyor. Özellikle seni sosyal ve duygusal açıdan tatmin eden uğraşlara ya da mutluluk hedeflerine odaklanmak için verimli bir gün olabilir. Kendini iyi hissettiren şeyler için çaba göstermek sana fayda sağlayabilir.

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25 EKİM 2026 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Merkür burcunda geri hareketine başladı ve 13 Kasım'a kadar geri harekette kalacak. Önümüzdeki haftalarda dünyaya biraz daha farklı bir gözle, farklı süzgeçlerden bakabilirsin. Önümüzdeki üç hafta içinde kendi iç dünyanla ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Bu dönemi yeniden düzenleme yapmak ve kendini değerlendirmek için kullan. Duygusal farkındalığının artabileceği bu süreçte meditasyon yapmak, eski planları yeniden ele almak ve geçmişte yaptığın çalışmaları gözden geçirmek sana fayda sağlayabilir. Bazı kişisel planların duraksayabilir veya geriye gidiyormuş gibi görünebilir. Ancak bu planlarda yapacağın küçük değişiklikler ve iyileştirmeler, sonunda daha iyi sonuçlar elde etmene yardımcı olabilir. Bugün bu geçiş yaşanırken konuşmalar ve insanlarla etkileşimler biraz zorlayıcı olabilir. Bu nedenle acele etmeden, kendi hızında ilerlemek en doğru yaklaşım olacaktır. Günlük rutinlerini ve sıradan işlerini düzene koymak ise sana tatmin ve rahatlama hissi verebilir.

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25 EKİM 2026 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Merkür bugün mahremiyet alanında geri hareketine başladı ve 13 Kasım'a kadar geri harekette kalacak. Son birkaç hafta içinde aldığın bazı kararlar ve başladığın projeler yeniden gözden geçirilmek üzere gündemine gelebilir. Başlangıçta, anlamlandırmakta zorlandığın işaretler ve mesajlar nedeniyle bazı güçlükler yaşayabilirsin. Ancak bunun nedeninin olaylara tamamen yeni bir açıdan bakmaya başlaman olduğunu fark ettiğinde durum daha anlaşılır hâle gelecektir! Farklı bir bakış açısı sana fayda sağlayabilir ve geçmişte yaşanan bir meseleyi yeni bir gözle değerlendirme fırsatı bulabilirsin. Bu sürecin olumlu yanı, iletişim araçlarında veya iletişim biçimlerinde yaşanan küçük aksaklıkların seni başka ve geçerli iletişim yollarıyla yeniden buluşturabilmesidir. Önümüzdeki üç hafta boyunca devam etmekte olan işlerini yeniden planlamak ve geliştirmek, günlük tutmak ve daha önce gözünden kaçan yanıtları bulmak için geçmişe dönüp olayları yeniden değerlendirmek açısından oldukça elverişli bir dönemdesin.

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25 EKİM 2026 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Merkür  geri hareketine başladı ve 13 Kasım'a kadar bu şekilde devam edecek. Bu süreç, yanıtları bulmak için geçmişe dönüp bakmak açısından oldukça uygun. Önümüzdeki üç hafta boyunca üzerinde çalıştığın işleri gözden geçirmek, düzeltmek ve yeniden düzenlemek de faydalı olabilir. Bu geçiş, arkadaşlıklarını ve hayallerini temsil eden alanında gerçekleşiyor. Bu nedenle iş arkadaşlarınla, gruplarla ve dostlarınla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Bu dönemde eski bir arkadaşınla karşılaşabilirsin. Öte yandan geçmişte takılı kalmış gibi hissedebilir, gecikmelerle veya henüz çözüme kavuşmamış meselelerle uğraşabilirsin. Uzun vadeli hedeflerin doğrultusunda yakın zamanda attığın bazı adımları yeniden gözden geçirmen veya planlarında değişiklikler yapman gerekebilir. Bugün bu geçiş yaşanırken olayları fazla büyütmemeye çalış. Küçük aksiliklere odaklanmak yerine daha rahat davranmayı ve keyif almayı hedefle.

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25 EKİM 2026 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Merkür 13 Kasım'a kadar geri hareketinde olacak. Bu geçiş sırasında karışıklıklar yaşanabileceğinden, programın konusunda mümkün olduğunca esnek davranman iyi olacaktır. Bununla birlikte, Merkür retrosu dönemi, önemli düzenlemeler yapmak ve yoğun olduğun zamanlarda gözden kaçırdığın konuları tamamlamak açısından faydalıdır. Özellikle uzun vadeli hedeflerini ve kariyer projelerini gözden geçirmek için uygun bir dönemdesin. Ancak önümüzdeki üç hafta boyunca iş planları veya iletişimle ilgili zaman zaman belirsizlikler yaşanabilir. Geçmişinden bazı konular yeniden gündeme gelebilir, tekrar ele alınabilir veya başkaları arasında yeniden dolaşıma girebilir. Kariyer projelerinde bazı gecikmeler yaşanabilir ve kimi işler belirsizlik içinde kalabilir. Şimdi sabırlı olman gerekiyor! Neyse ki bugün meşgul olmak sana doğal geliyor ve bu da kendi hızını ayarlamana yardımcı oluyor.

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25 EKİM 2026 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Merkür geri hareketine başladı ve 13 Kasım'a kadar, yani önümüzdeki üç hafta boyunca geri harekette kalacak. İlginç bir şekilde Venüs de 13 Kasım'da geri hareketini sona erdirecek. Ancak o zamana kadar her iki gezegenin de geri hareket ettiği bir süreçten geçiyorsun. Bu dönem; gözden geçirme, düzeltme ve üzerinde çalıştığın işleri yeniden düzenleme açısından oldukça uygun. Aynı zamanda biraz nefes almak, kendine zaman tanımak ve ne istediğini, nelere ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlamak için de fırsat sunabilir. Hukuki, eğitimle ilgili veya seyahat konularını yeniden değerlendirmen gerekebilir. Şu sıralar yaşanan gecikmeler seni bekleme hâlinde veya belirsizlik içinde bırakabilir. Ancak yaratıcı çözümlerin seni güzel sonuçlara ulaştırabilir; bu nedenle zihnini yeni olasılıklara açık tut. Fikirlerini paylaşmadan önce bilgilerini doğrula. Hâlihazırda üzerinde çalıştığın yayın projelerine daha fazla zaman ayır ve ara verdiğin eğitimine yeniden dönmeyi düşün. Bu hafta fikirlerini sunarken, mektup ve e-posta yazarken ve ayrıntılarla ilgili işler yaparken dikkatli ol. Bununla birlikte, süreç ilerledikçe iletişim kazaları ve yanlış anlaşılmalar azalabilir. Neyse ki bugün sorunların üzerine gitmek ve onları çözmek için gereken enerjiye sahipsin.

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