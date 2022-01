Toksik bir yerde çalışacağınızı gösteren 6 işaret

Toksik işler akıl sağlığınıza zarar verir. İşyerinizi tehlikeli bölge olarak nitelendirdiğinizde daha az uyursunuz, daha çok strese girersiniz ve zihinsel sağlığınız daha fazla zarar görür. Bu nedenle yeni bir işe başladığınızda içgüdülerinize güvenmeniz önemlidir. Daha ilk günden iş yerinizin toksik olduğunu gösteren birçok işaret vardır. İşte ilk günden dikkate almanız gereken işaretler:

1- İlk gününüzde kimse size hoş geldin deme ya da ekibe dâhil etme çabasında bulunmaz

Bir iş yerinde yeni olduğunuzda iş arkadaşlarınız sizi iyi karşılamak için bir çaba göstermelidir. Eğer gelişiniz hakkında umursamaz davrandılarsa bu durum şirket hakkında daha derin mesajlar vermektedir. Yeni iş arkadaşlarınız pek sıcakkanlı değillerse bunu kişisel algılamanıza gerek yoktur. Bu iş arkadaşlarınızın çalıştığı şirketle pek gurur duymadıklarını ve bu konuda size yalan söylemek istemediklerini gösterir.

2- Kimsenin, hatta patronunuzun bile engellemeye çalışmadığı kaba davranışlara maruz kalırsınız

Eğer ilk gününüzde çalışanların ya da müşterilerin e-mail ya da ikili görüşmelerde aşağılanmasının normal olduğuna tanık oluyorsanız bu kötüye işarettir. Stresli ve toksik bir ortamı birbirinden ayırmanın en kolay yolu, toksik bir işyerinin insanlara kaba davranılmasını normalleştirmesidir. Böyle yerlerde çok uzun süre kalmak istemezsiniz çünkü kaba davranışlara seyirci kalmanın uzun vadede negatif sonuçları vardır. Kötü davranışlar bulaşıcıdır. Journal of Applied Psycology dergisinde yayımlanan birçok deneye göre araştırmacılar işyerinde kabalığa maruz kalan insanların kendilerine karşı daha kaba ve düşmanca davrandıklarını kanıtlamışlardır. Bu nedenle kaba davranan kişi patronunuzsa bu tehlike işaretinin çok daha büyük olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

3- Çalışma arkadaşlarınız gözünüzün önünde diğer çalışanlar hakkında dedikodu yaparlar

Eğer bir şirkette yeniyseniz ve çalışma arkadaşlarınız daha şimdiden takım liderleri hakkında kötü konuşmaya başladılarsa bu kötüye işarettir. Çalışma arkadaşları yanlarında yokken birbirlerinin arkasından konuşmakta bir sakınca görmeyen insanların olduğu bir yerde, işten çok işyeri draması döndüğüne emin olabilirsiniz.

4- İşyerinde kimsenin birkaç aydan fazla çalışmadığını öğrenirsiniz

Eğer başvurduğunuz pozisyon çok fazla iş yükü gerektiriyorsa insan kaynakları uzmanının bunu iş görüşmesi sürecinde size bildirmesi gerekir. Sizin pozisyonunuza aynı yıl içinde alınan üçüncü kişiyseniz bu pek de sürpriz olmamalıdır. Bunu iş görüşmesi sürecinde değil de işyerindeki ilk gününüzde öğrendiyseniz bu durum bu bilginin sizden özellikle gizlendiğini göstermektedir. İş değiştirmek büyük bir olaydır. Eğer işyerinizde çalışanların birkaç aydan uzun süre orada kalmadıklarını gözlemliyorsanız bu durum ya insanların başka bir işe geçmek için çok çabuk karar aldıklarını ya da çok hızlı bir şekilde kovulduklarını gösterir.

5- Başvurduğunuz işle yapmanız gereken iş birbirinden çok farklıdır

Doğru bir işe alım sürecinde müdürünüz sizinle erkenden tanışır ve böylelikle pozisyonunuz için başarının ne demek olduğunu ve görevlerinizi öğrenmiş olursunuz. Toksik bir çalışma ortamında pozisyonunuzun ne olduğu çok açık değildir ve kendinizi kabul etmediğiniz işleri yaparken bulursunuz. Maaş, çalışma saatleri, iş tanımı ve esneklik seçenekleriyle bağlantılı olarak iş görüşmesi sürecinde bahsedilenlerden çok farklı beklentiler olduğunda dikkatli olmanız gerekir. Bu aynı zamanda az elemanla çalışan takımların eksikleri doldurmak için yeni insanlar işe aldığını da gösterir. Böyle bir işte çalışmaya devam etmek başarısız olmanıza neden olur çünkü profesyonellik alanınızın dışında işlerle uğraşmış olursunuz.

6- Daha ilk gününüzden ertesi gün için yorgun hissetmeye başlarsınız

İlk gün heyecanıyla ilk günden bıkmak arasında büyük bir fark vardır. Yüzlerce saatinizi birlikte harcayacağınız insanların yanında nasıl hissettiğiniz göz ardı edilemeyecek bir şeydir. Eğer kendinizi bıkmış ya da yorgun hissediyorsanız bunlar önemli duygulardır. Duyguların bulaşıcı olduğunu unutmayın.

Çeviren: Dilara Koru

Referanslar:

HuffPost. Monica Torres. “7 signs of a toxic workplace you can spot on your very first day.” Şuradan alınmıştır. https://www.huffpost.com/entry/toxic-job-first-day-signs-red-flags_l_61e997bee4b01440a688e9f5