Kendinizle ilgili ihmal ettiğiniz 7 şey

Kişisel bakım, her insana farklı anlamlar ifade edebilen bir kelime aslında. Kişisel bakım olarak "kendinize ayıracağınız zaman" için nasıl boş zaman bulursunuz? Aşağıdaki davranışlar, kişisel bakım denince akla ilk gelen eşyler olmasa bile zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu yenileyen ve kendi başlarına kişisel bakım sağlayan etkinlikler olduğunu fark etmenize yardımcı olabilirler. Aşağıdaki yedi davranışı uygulamayı ihmal etmek tükenmişlik, özgüven düşüklüğü ve kaygı gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir.

1- İhtiyacınız olduğunda yardım alın

Bireyci bir yere ilerleyen dünyada kimi zaman yardım istemek bir zayıflık işareti olarak görülebilir. Bu tutumu içselleştirdiyseniz bu sizi ihtiyacınız olan yardımı aramaktan ve onu elde etmekten alıkoyabilir. Aslında siz fark etmeseniz de sizi seven insanlar sizin sandığınızdan daha çok yardım etmek istiyor size.

Duygusal sorunlarla ilgili yardım için güvendiğiniz bir arkadaşınızdan sizi bir terapiste yönlendirmesini isteyin veya doktorunuzu arayın. Kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bir süreliğine arkadaşınızın size çocuklarınız konusunda yardım etmesini isteyebilirsiniz. Bu örnekler artırılabilir. Kendinizi yardım isterken rahat hissetmiyorsanız unutmayın ki karşı tarafın da reddetme imkanı var.

2- Kaçınmaktan kaçının

İş için rapor yazmanız gerekiyor ancak bu işi o kadar tatsız buluyorsunuz ki televizyonu açıp en sevdiğiniz programı art arda izliyorsunuz. Bu "eğlenceli" kaçınma davranışlarını kişisel bakım olarak görmek cazip gelebilir. Ancak bunlar "yanlış kişisel bakımlardır". Çünkü asıl sorunun üstüne daha fazla stres yüklerler. Bu örneğe göre artık raporu bitirmek için daha az zamanınız vardır ve giderek artan bir iç panik hissiniz vardır.

3- Mükemmelliyetçiliğinizi değiştirin

Gerçekten, çoğu işin mükemmel bir şekilde yapılması gerekmez. Küçük görevlere karşı "yeterince iyi" bir tutum benimsemenize izin verirseniz daha az endişeyle daha fazlasını başarırsınız. Daha fazlasını daha hızlı zamanda halledip kendinizle daha uzun süre baş başa kalabilirsiniz.

RUH Mükemmeliyetçi olmaktan kurtulmanız gerektiğinin işaretleri

GÜNCEL Zamanın her şeyden kıymetli!

4- Sınırlarınızı belirleyin

İşte kendinize sınırlar çizmenin anahtarı: Sınırlar koyun. Sınır çizmek, ne istediğiniz konusunda bilgili olduğunuz anlamına gelir. Suçluluk hissetmeden doğrudan, dürüst ve doğrudan hayır diyebilmek zamanınızı, paranızı ve kendinize olan saygınızı koruyacaktır. Bu sayede ne ser bir tutum izleyip karşı tarafı üzeceksiniz ne de pasif bir davranış izleyip özsaygınızı kaybedeceksiniz.

Başkalarınızn zihninizi ve programınızı gereğinden fazla işgal etmesine izin vermeyin. Bunun için şu gibi cümleleri kurabilirsiniz:

"Keşke yapabilseydim ama şu an yapmam gereken bir sürü önemli iş var."

"Keşke yapabilseydim ama şu an yapmam gereken bir sürü önemli iş var." "Bunu biraz düşünüp sana dönmek istiyorum."

"Bunu biraz düşünüp sana dönmek istiyorum." "Şu an bunu yapmak beni mutlu etmeyecek."

5- Paranıza dikkat edin

Para yönetimi becerilerini ihmal etmek, hayatınızı hangi faturayı ödeyeceğiniz konusunda karar verememe ve geçiminizi sağlayıp sağlayamayacağınız konusunda zorluk gibi günlük sorunlara boğabilir. Mutluluk tarifinin tek bileşeni para olmasa da finansal güvenliğin mutluluğu arttırdığı, stresi azalttığı ve hayatta daha fazla seçeneğe olanak sağladığı bir gerçek.

6- Dağınıklığı giderin

Psychology Today blog yazarı Mark Travers tarafından yapılan çalışmalara göre çevrenizi veya evinizi düzenlemek; daha fazla kontrol duygusu, daha az stres ve hatta artan beyin gücü, daha yüksek üretkenlik ve daha iyi karar verme de dahil olmak üzere çok sayıda fayda sağlayabilir.

Evinizi veya çevrenizi temizlemek sadece fiziksel bir süreç değil aynı zamanda zihinsel bir süreçtir. Dağınıklığı azaltmak dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek beyninizin elindeki daha önemli görevlere konsantre olmasını sağlar. Alanınızı düzenleme eylemi aynı zamanda bir kontrol ve düzen duygusu da sağlayabilir. Bu da stresinizi hafifletebilir.

Örneğin daha iyi konsantre olabilmeniz için çalışma alanınızdaki dağınıklığı ortadan kaldırın. Her seferinde bir çekmeceden, dolaptan veya odadan başlayarak adım adım evdeki dağınıklığın üstesinden gelin.

7- Programınıza boş zaman aralığı yerleştirin

Günlük bir rutine sahip olmak gününüze "kişisel bakımı" dahil etmenizi sağlayabilir. Programınız aynı zamanda pek de ilgi çekici olmayan istekleri geri çevirmeniz için hazır bir yol da sağlar. Örneğin: "Üzgünüm, bu benim egzersiz zamanım." diyerek hem kendinizi rahatlatabilir hem de sınırlarınızı belirleyebilirsiniz.

Günlük rutininizi düşünün. Eğleniyor musun? Bunu daha sağlıklı veya daha keyifli hale getirebilecek küçük bir değişiklik yapmayı hiç düşündünüz mü?

Özetle kendinize zaman ayırmak genellikle kişisel bakımın bir ön koşulu olarak kabul edilir. Kendinize zaman ayırmanızın sandığınızdan daha fazla faydası var.

Referans: Meg Selig. "7 Self-Care Behaviors That Most People Neglect". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/changepower/202309/7-self-care-behaviors-that-most-people-neglect. (22 Eylül 2023).

RUH Dağınıklığın işaret ettikleri...

GÜNCEL Bütçenizi planlamanın kolay yolu: 50/30/20 kuralı