Pozitif düşünmek ruh sağlığını iyileştiriyor!

Düşüncelerinizin, nasıl hissettiğinizi etkileyebileceğini ve zaman içinde tekrarlanan aynı düşüncelerin ruh sağlığınızı daha iyi ya da daha kötü yönde etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Bu nedenle, düşünce kalıplarınızın farkında olmanız, düşüncelerinizin sağlığınızda ve yaşamınızda deneyimlemek istediklerinizle uyumlu olduğundan emin olmanız çok önemlidir.

Pozitif düşünme nedir?

Pozitif düşünme, çoğu zaman zihinsel bir iyimserlik tutumuna sahip olmakla sonuçlanır. Bu, her günün her saniyesinde her zaman pozitif olduğunuz anlamına gelmez, ancak genel olarak pozitif bir insansınız ve düşünceleriniz de yansımaktadır.

Pozitif düşünenler, durumları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Her şeyde bir hayır görmeye çalışırlar. Bu yüzden kötü bir şey olduğunda, bundan ne öğrenebileceklerini düşünürler ve umut ışığı ararlar. Umut etmek için mevcut koşulların ötesine bakarlar. Durumları iyileştirir ya da en iyi şekilde değerlendirirler. Kontrol edemeyeceklerinden çok kontrol edebileceklerine odaklanırlar.

Pozitif düşünmek, hayatın hoş olmayan koşullarını görmezden geldiğiniz anlamına gelmez; zor koşullara olumlu ve üretken bir şekilde yaklaşırsınız. Olabilecek en kötü şeyleri düşünmek yerine, olabilecek en iyi şeyleri düşünün ve zor koşullar ortaya çıktığında, kendinize bundan neler öğrenip büyüyebileceğinizi sormaya çalışın ve bu duygular üzerinde çalışmak için zaman ayırın.

Pozitif düşünmede güç vardır; zihninizin gücünü sizin için olumlu yönde çalışacak şekilde kullandığınızda, zihinsel sağlığınız iyileşir.

Sağlığınız için pozitif düşünmek neden faydalıdır?

İyi bir hayatın neleri kapsadığı konusunda farklı görüşler vardır, ancak hiç kimse hem fiziksel hem de zihinsel hastalıkları olan bir hayat istemez. Olumlu düşünmek, ruh sağlığınızı daha iyi hale getirmek için son derece güçlü ve ücretsiz bir yoldur.

Pozitif düşünmenin sağlığa olan faydaları son derece etkilidir ve sadece stresi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ruh sağlığını da iyileştirebilir. Bazı araştırmalar, iyimserlik ve kötümserliğin çok sayıda sağlık ve esenlik alanını etkilediğini göstermektedir. Zihniniz olumsuz düşünce kalıplarına takılırsa endişelenmeyin; olumlu düşünme becerilerini öğrenerek ve uygulayarak bunu değiştirebilirsiniz.

Pozitif düşünme, içsel konuşmalarla ya da sürekli olarak kafanızdan geçen söze dökülmemiş düşünceleri oluşturan bilinçli ve bilinçsiz düşünce kalıplarıyla başlar. Baskın iç konuşmanızın farkındalığı çok önemlidir. Gerçekten de, bu farkındalık olmadan, baskın olarak negatif bir alanda pekala faaliyet gösterebilirsiniz. Kafanızdan geçen düşünceler çoğunlukla olumsuz olduğunda, bunun hayatınıza yansıdığını göreceksiniz; aynı şekilde kafanızdan geçen düşüncelerin çoğu olumluysa, olumluluğun hayatınıza nasıl yansıdığını göreceksiniz.

Evet, bazen kontrolümüz dışında kötü ya da olumsuz şeyler olur ama çoğu bizim kontrolümüz altındadır. Bu nedenle, ruh sağlığınızla ilgili kararları elinize almalı ve hayatınızı olumlu yönde etkilemek istediğinize karar vermelisiniz. Her şey düşüncelerinizle başlar. Bazen olumsuz koşullar bizi olumsuz bir düşünce döngüsüne sokabilir. Kötü bir şey olduğunda ağlamak, somurtmak ve üzülmek sorun değildir. Yine de, o alandan çıkmak ve düşüncelerinizi olumluya yönlendirmek için bilinçli karar vermek daha önemlidir.

Pozitif düşünmenin faydaları nelerdir?

Araştırmacılar, yaşam süresinin uzaması, kardiyovasküler hastalık ve kanserden ölüm riskinin azalması, virüslerden ya da soğuk algınlığından kaynaklanan hastalık olasılığının azalması da dahil olmak üzere, genel sağlık hakkında olumlu düşünmenin sayısız faydasını bulmuşlardır.Bilimsel araştırmalar, daha düşük stres ve depresyon oranlarına, daha iyi ruh haline ve zor zamanlar, zorluklar ve sıkıntı sırasında daha iyi başa çıkma becerilerine işaret ediyor. Pozitif düşünme aynı zamanda psikolojik sağlığı da iyileştirerek ruh sağlığını iyileştirir.

Olumlu düşünmeyi teşvik etmek için yapabileceğiniz 4 kolay şey

Vücudumuzdaki her şey bir şekilde birbirine bağlıdır. Kendinize çoğu zaman olumlu düşünmeye başlama şansını nasıl verebilirsiniz? Bu dört şeyi uygulamak, olumsuzdan çok olumlu düşünmeye yönelme olasılığınızı artıracaktır.

1. Sağlıklı beslenmek

Ambalajlı ya da ağır işlenmiş gıdalardan uzak durmaya çalışın. Mümkün olduğunda organik, özellikle çilek, üzüm ve ıspanak gibi kabuksuz ya da ince kabuklu yiyecekler satın alın. Muzda olduğu gibi meyvenin içini koruyan kalın bir kabuk olmadığı için bu tür meyve ve sebzelere pestisitler ve herbisitler kolayca nüfuz edebilir. Beyniniz sağlıklı yağ kaynaklarını (avokado) ve omega-3 yağ asitlerini (somon balığı) sever. Beyninizin sevdiği yiyecekleri daha fazla tüketin. Hangi gıdaların sizi tükettikten sonra kendinizi iyi ve enerjik hissettirdiğini hatırlayın ve bu gıdalardan daha fazla tüketin.

2. Egzersiz

Egzersizin faydalı olduğunu çoğu kişi bilir... Egzersiz beyne giden kan akışını artırır ve endorfin salınımını destekler. Daha iyi düşünmenize, problem çözmenize, öğrenmenize, deneyimlerden zevk almanıza ve duygusal dengeyi geliştirmenize yardımcı olarak bilişsel sağlığı iyileştirerek beyninizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca anksiyete ve depresyon semptomlarını azalttığı kanıtlanmıştır.

Düzenli fiziksel aktivite, bunama olma şansınızı azaltabilir. Yapılan bir araştırmaya göre, aktif spor yapanlara kıyasla aktif spor yapmayan kişilerde bilişsel gerilemenin iki kat daha yaygın olduğunu kanıtlandı.

3. Uyku

Kaliteli uyku, yaşam için gerekli olan ve göz ardı edilemeyecek şeylerden biridir. Biz uyurken pek çok gerekli süreç gerçekleşir. Bu nedenle, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için mümkün olan en iyi uykuyu almak önemlidir. Uyku, nöronların (bilgi ileten sinir hücrelerinin) nasıl iletişim kurduğu da dahil olmak üzere çok sayıda beyin işlevi için kritik öneme sahiptir. Araştırmalar, uykunun beynin biz uyanıkken biriken toksinleri temizlediği zaman olduğunu gösteriyor.

Araştırmalar, uykunun vücuttaki her doku tipi için önemli olduğunu ve kronik uyku eksikliğinin onları olumsuz etkilediğini gösteriyor. Uykusuzluk, depresyon da dahil olmak üzere çok sayıda zihinsel sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir.

4. Gevşeme pratiği yapın

Dikkatli olmak için biraz zaman ayırın ve gününüzü geçirirken olumlu şeylere odaklanın. Bunu yapmakta zorlandığınızda, nefes alabilmek kadar basit olsa bile, minnettar olduğunuz bir şeyi düşünün. Rahatlamak ve zihni sakinleştirmek için zamana sahip olmak, beyin sağlığını ve stresi beslemek için önemlidir. Derin nefes almayı, yoga yapmayı, farkındalığı ve meditasyonu deneyebilirsiniz.

Pozitif düşün

Ne kadar olumlu olduğunun bir önemi yok... Olumsuz düşüncelerin oldu. Hepimizde vardır. Çoğu insan olumlu olumlamaları düşündüğünde, kelimeleri yüksek sesle söylemeyi düşünür ve bu onların önemli bir yönüdür. Gün boyu düşünür, iç konuşmalar yaparız. Bu iç konuşmalar ve düşünceler her zaman canlandırıcı veya olumlu değildir. Çoğu zaman, bu bilinçsiz bir süreçtir, ancak siz farkına bile varmadan, kendinizi kötü, olumsuz veya düpedüz depresif hissedersiniz.

Hissetme şeklinizi, ne tür düşünceler düşündüğünüz konusunda bilgi olarak kullanın. Kendinizi kötü hissettiğinizde, düşüncelerinizin (bilinçsiz olsanız bile) size hizmet etmediğini bilin. Aynı şekilde, kendinizi iyi ve harika hissediyorsanız, içsel düşüncelerinizin size iyi hizmet ettiğinden emin olabilirsiniz. Duygularınız habercilerdir ve zihninizden geçen düşünceler hakkında sizi hızlı bir şekilde bilgilendirebilir.

Peki olumlu olumlamalar nelerdir?

Olumsuz ya da istenmeyen düşüncelere meydan okumak için kullanılan olumlu ifadeler ve/veya düşüncelerdir. Olumlamaların etkili olabilmesi için tekrarla birlikte uygulanmaları gerekir. Bu nedenle, olumlu olumlamanın hayatınızdaki faydalarını görmek ve hissetmek için, ikinci doğa olana kadar, yeni nöral yol gelişene kadar bunları her gün tekrarlamalısınız. En sonunda artık bu olumlu düşünceleri otomatik pilotta düşünürsünüz.

Bu düşüncelerin farkında olmak ve buna göre onları izlemek önemlidir. Aklınıza gelebilecek bu olumsuz düşüncelerin daha fazla farkına vardığınızda, bu düşünceyi hemen olumluya çevirme şansınız çok daha fazladır.

Ayrıca yeniden çerçeveleme alıştırması yapabilirsiniz - istenmeyen durumlar meydana geldiğinde, derin bir nefes alın ve o anda tüm kontrolünüzün kendinizde olduğunu kabul edin. Halihazırda böyle bir durumda olmasanız bile, sadece daha fazla gülümsemek size olumlu bir ruh hali verebilir. Gülümsediğinizde, kasılan kaslar beyninize mutlu kimyasallar salması için bir sinyal gönderir. Olumlu bir durumda olmadığınızda kullanmak için her zaman bu araca sahipsiniz.

Unutmayın;

Kendinize harika bir gün olacağını söyleyin.

Hayatınız üzerinde olumlu bir şekilde onaylayın

Vücudunuzu hareket ettirmek veya bu makaleyi okumak gibi sıradan şeyler için minnettarlığınızı ifade edin.

Kaynak: Dr. Kirstin Kraft. "Doctor Explains How the Power of Positive Thinking Improves Mental Health". Şuradan alındı: https://www.powerofpositivity.com/positive-thinking-improves-mental-health/. (07.01.2023).