Bütçe planlamada 50/30/20 kuralı nedir?

Herkes gelir ve gider hesabı yapmanın, bir bütçe dâhilinde harcamanın gerekliliğinin farkında olsa da bu konuda çok başarılı olmayabilir. Karmaşık planlar içinde kaybolmadan veya takip edemeyeceğiniz kadar sıkı bir bütçeye uyum sağlamak için yıpranmadan da bir bütçe planlamak mümkün. Bu yolda ilk adımı atmak için 50/30/20 kuralıyla tanışın.

50/30/20 kuralı nedir?

En basit anlatımıyla bu kural, harcamalarınızı temel ihtiyaçlar, keyfi harcamalar ve birikim olmak üzere 3 ana başlık altında toplamanıza ve gelirinizin %50, 30 ve 20’sini bu başlıklara ayırmanıza dayanıyor. Gelirinizin yarısı, temel ihtiyaçlar başlığı altında; kira, faturalar, borçlar, ulaşım masrafları ve temel ev ihtiyaçlarına harcanmalı. Gelirinizin %20’si ise yatırım yapmak için ayrılmalı, bu meblağı farklı kanallarda yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Kalan % 30’luk kısım ise kendinize harcadığınız, restorana gitmek, seyahat etmek veya beğendiğiniz bir dekorasyon ürününü almak gibi şeylere harcadığınız kısım oluyor.

Neden bu kuralı uygulamalısınız?

Bu yöntemin size iki büyük katkısı olacaktır. Birincisi, elinizde kalan parayla değil her ay düzenli olarak %20’lik kısımla yatırım yapmış olacaksınız ve ikincisi, her şeyin bütçesi belli olacağından kendinize harcayacağınız bu %30’luk kısmı harcarken ay sonunu düşünüp endişelenmeyecek, bütçenizi hiç aşmamış olacaksınız. Bunun verdiği rahatlıkla harcamalarınızla elde ettikleriniz size daha fazla keyif alabilirsiniz. Eğer birikim veya yatırım yapmak istiyor fakat bu konuda zorlanıyorsanız, en başında %20’lik miktarı ayırmak da bu konuda işleri kolaylaştırabilir.

Daha da düzenli bir bütçe istiyorsanız bir tablo veya defter tutabilir, başlıkları daha detaylı hale getirebilir veya hayat şartlarınıza uygun olarak oranları düzenleyebilirsiniz. Ana fikir her zaman 3 tür harcamayı belirli bir limitle sınırlamak.

Referanslar:

Keertana Anandraj. "The 50/30/20 Budget: What It Is & Why You Need To Start Using It ASAP". Şuradan alındı: https://thefinancialdiet.com/the-50-30-20-budget-what-it-is-why-you-need-to-start-using-it-asap/ (17.05.2021)