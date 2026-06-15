Seks: Sabah mı, akşam mı?

Sabah insanları erken yatıp erken kalkmayı tercih ederken, gece kuşları geç saatlere kadar uyanık kalıp daha geç uyanmayı sever. Peki biyolojik saatimiz, cinsel istek söz konusu olduğunda da aynı şekilde mi işliyor?

Yapılan bir ankete göre erkekler en çok sabah 06.00 - 09.00 saatleri arasında seks yapmak isterken, kadınlar gece 23.00 - 02.00 saatleri arasında daha istekli oluyor.

Nörobilim araştırmacısı Nan Wise’a göre, yaş da cinsel zaman tercihlerinde önemli bir rol oynayabiliyor. Wise: "Genel olarak insanlar yaşlandıkça daha erken yatıp kalkmaya eğilimli oluyor. Bu nedenle sabah saatlerinde sekse daha fazla ilgi duyabiliyorlar. Gençler ise genellikle gece kuşudur ve akşam saatlerinde sekse daha açık olabilirler" açıklamasında bulundu.

Peki gerçekten seks yapmak için “en iyi” zaman diye bir şey var mı? Uzmanlar sabah, öğleden sonra ve akşam seksinin artılarını ve eksilerini değerlendirdi.

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Sabah seksi

Özellikle erkeklerin kahvaltıdan önce sekse ilgi duymasının nedenlerinden biri, cinsel istek ve ereksiyon üzerinde etkili olan testosteron hormonunun sabah saatlerinde en yüksek seviyeye ulaşmasıdır.

Engellilik ve cinsellik alanında eğitimci Robin Wilson-Beattie: "Testosteron üreten erkeklerde hormon seviyeleri sabah saatlerinde en yüksek düzeydedir çünkü testosteron uyku sırasında üretilir. Bu da bazı erkeklerin sabah saatlerinde daha güçlü bir cinsel tepki vermesini sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

"Bunun yanı sıra seks sırasında mutluluk veren nörotransmitterler olan endorfin ve dopamin salgılanır. Bu, güne iyi bir ruh haliyle başlamanın harika bir yoludur” diyen seks terapisti Nazanin Moali, sabah seksinin güne olumlu bir başlangıç sağlayabileceğini belirtti.

Wise’a göre sabah insanları, günün erken saatlerinde daha enerjik ve istekli hissettikleri için sekse daha sıcak bakabilir.

Ancak sabah seksinin bazı dezavantajları da bulunuyor. Özellikle işe hazırlanmak, çocukları okula göndermek ve diğer günlük sorumluluklarla uğraşmak zorunda olan kişiler için sabahlar oldukça yoğun geçebiliyor. Bu durum, kişinin anda kalmasını ve cinsel isteğini olumsuz etkileyebiliyor.

Ayrıca bazı insanlar sabah seksinden sonra enerji kazanırken, bazıları ise yeniden uyuma isteği duyabiliyor. Seks ve orgazm sırasında salgılanan hormonlar rahatlama sağlarken aynı zamanda yorgunluk hissine de neden olabiliyor.

Akşam seksi

Akşam seksinin popüler olmasının önemli nedenleri var. Günün koşuşturması sona erdiğinde çiftler nihayet rahatlayıp dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan birbirleriyle bağlantı kurma fırsatı buluyor. İş, çocuklar ve diğer sorumluluklar nedeniyle gece saatleri, günün yavaşladığı ve çiftlerin uyumadan önce birlikte vakit geçirebildiği özel bir zaman dilimi haline geliyor. Bir diğer avantaj ise seksin uykuya dalmayı kolaylaştırabilmesi. Bunun nedeni prolaktin ve oksitosin gibi hormonların salgılanması.

Nörolog Amer Khan: "Uyumadan önce yaşanan tatmin edici fiziksel ve duygusal etkileşim, ruh halini iyileştirir, stresi azaltır ve zihnin sakinleşmesine yardımcı olur. Tatmin edici bir orgazm da daha kaliteli uykuya katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Ancak gün boyunca zihinsel olarak çok yorulmuşsanız, seks aklınıza gelen son şey olabilir. Gün içinde yaşanan stres ve olaylar zihni meşgul etmeye devam edebilir. Bu düşüncelerden çıkıp cinsel bir ruh haline geçmek zor olabilir. Bazı sağlık sorunları veya engelleri bulunan kişilerin gün boyu süren aktiviteler nedeniyle akşam saatlerinde fiziksel olarak fazla ağrı hissedebileceğini ve bunun da seks isteğini azaltabileceğini belirtti.

Öğleden sonra seksini de unutmayın

Pandemiyle birlikte daha fazla çiftin evden çalışmaya başlaması, hafta içi öğleden sonra seksini lojistik açıdan daha mümkün hale getirdi. Ancak evde çocuklar varsa bu biraz daha zor olabilir. Günün ortasında yaşanan cinsel yakınlık, iş stresini azaltabilir ve diğer fiziksel aktiviteler gibi ruh halini iyileştirip verimliliği artırabilir. Bu, cinsel birliktelik için farklı zaman tercihleri olan çiftler açısından mükemmel bir uzlaşma olabilir. Ayrıca rutinin dışına çıkmak, çiftlerin cinsel monotonluğu kırmasına yardımcı olabilir.

Peki en iyi zaman hangisi?

Uzmanlar, seks yapmak için kesin olarak en iyi sayılabilecek bir zaman dilimi olmadığını vurguluyor. En doğru zaman, sizin ve partnerinizin ihtiyaçlarına ve yaşam tarzına bağlı. Eğer çiftlerin tercih ettiği saatler farklıysa, açık ve dürüst iletişim kurarak her iki tarafın da memnun olacağı bir zaman aralığı belirlemek mümkün. Bu bazen orta yolu bulmak, bazen de tercih edilen saatler arasında dönüşümlü seçim yapmak anlamına gelebilir.

Kendi ideal zamanınız dışında cinsel isteği artırmakta zorlanıyorsanız, farkındalık çalışmaları yapmak, duş almak veya egzersiz yapmak gibi yöntemler yardımcı olabilir.

Kaynak: Kelsey Borresen. "Is It Better To Have Sex In The Morning Or At Night?". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/best-sex-timing-goog_l_6a2c5c8be4b0ba7a1fed61d5.

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