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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 17 Eylül 2026 Perşembe
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Eylül Perşembe

17 Eylül 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 16 Eylül 2026, Çarşamba 09:29
Güncelleme: 16 Eylül 2026, Çarşamba 09:30
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Bugün Neptün, Plüton ile sekstil açı oluşturuyor; bu durum, bu açının ikinci kez kesinleşmesi ve Neptün Koç'ta, Plüton ise Kova'da ilerlerken gerçekleşecek bu tür birçok açının ikincisi. İlki Temmuz ayında gerçekleşmişti. Aslında Neptün, 2032 yılına kadar Plüton ile on üç kez sekstil açı oluşturacak. Bu uzun vadeli etki sayesinde, bir durumun farklı katmanlarını özellikle iyi görebiliyoruz. İşlerin nasıl yürüdüğünü ve insanları harekete geçiren motivasyonları anlamaya ilgi duyuyoruz. Ekonomi, doğal kaynaklar, parapsikoloji ve siyaset de ilgimizi çekiyor. Bu dönem; zengin deneyimlerin ve kültürel hareketlerin, dönüştürücü bilimsel düşünce ve ilerlemenin yaşandığı, insan haklarına daha duyarlı bir şekilde dikkat gösterdiğimiz bir zaman. Ruhsal açıdan tıkanıklıkların çözülmesini sağlayan bu süreçte, sezgisel enerji yoğun olsa da bunaltıcı bir seviyede değil. Şimdi bir amaç ya da sihir duygusu arıyor, hayatımızdaki sıradan ve gündelik şeyleri daha anlamlı ve özel bir seviyeye taşımak istiyoruz. Sezgilerimizi, hayal gücümüzü veya şefkat duygumuzu derinleştirmek için çalışabiliriz. Ya da değişim yaratmak adına bu özelliklerimizi eyleme dökmeye daha fazla ihtiyaç duyabiliriz. Güneş, Satürn ile paralel açı yapıyor ve güne güçlü bir sorumluluk ve ciddiyet teması getiriyor. Yaklaşımımız ölçülü ve dengeli. Aynı zamanda etkili olan Güneş-Şiron çift beşlisi sayesinde gelişmeye, öğrenmeye ve dinlemeye istekliyiz. Geçmiş deneyimlerimizden ve yaptığımız hatalardan öğrendiklerimizi özümsüyor ve paylaşıyoruz. Sorunlara bütünsel bir şekilde yaklaşmak özellikle ödüllendirici ve başarılı sonuçlar getiriyor. Ay, bugün Yay burcuna girene kadar boşlukta.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün zaman zaman huzursuz ve sabırsız hissedebilirsin, ancak bunun altında yatan asıl arzu zihnini ve ruhunu tazelemek. Bugün bir olayın daha fazla yönünü veya bir konunun farklı katmanlarını görebilmen işini kolaylaştırıyor. Uranüs kısa süre önce geri hareketine başladı ve her yıl yaklaşık beş ay süren bu döngü şu anda iletişim alanında gerçekleşiyor. Uranüs, bastırılmış bazı duyguları yüzeye çıkarma eğilimindedir; ancak bunları akıcı şekilde veya tam anlamıyla ifade edemediğini hissedebilirsin. Bununla birlikte, önümüzdeki aylarda kendini ifade etmenin ve düşüncelerini ortaya koymanın farklı ve muhtemelen daha tatmin edici yollarını bulacaksın. Son zamanlarda düzensiz veya ani bir şekilde ilgilendiğin bazı projelerini ya da ilgi alanlarını yeniden gözden geçirebilirsin. Bugün genel olarak bağlantılar kurmak, iletişimde olmak ve paylaşımlarda bulunmak açısından oldukça uygun bir durumdasın.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün duygusal veya özel bir konuyu çözmeye odaklanıyor olabilirsin, ancak içinde bir huzursuzluk hissi oluşabilir ya da dikkatini dağıtan pek çok şey olabilir. Uranüs kısa süre önce her yıl gerçekleşen yaklaşık beş aylık geri hareket döngüsüne başladı. Finans konusunda bazı endişelerin olsa da veya paranın farklı alanlara aktarılması söz konusu olsa bile, nihayetinde tamamen yeni bir yaşam biçimine doğru ilerliyorsun. En çok neye değer verdiğini yeniden şekillendirirken, hayatına çektiğin saygının niteliği de değişiyor. Kendine özgü doğal yeteneklerini keşfediyor, onları benimsemeyi ve geliştirmeyi öğreniyor, artık ihtiyaç duymadığın eski bağımlılıkları veya dayanakları geride bırakıyorsun. Önümüzdeki aylar, daha özgüvenli bir şekilde ilerleyebilmen için değişmesi gereken içsel tutumların üzerinde çalışmana yardımcı olacak. Aynı zamanda para kazanmanın yaratıcı ve yenilikçi yollarını düşünmek ya da mevcut projelerini gözden geçirip geliştirmek için de uygun bir dönem. Bugün kendini arındırmak, rahatlamak, üzerindeki yükü atmak ve biraz uzaklaşıp zihnini dinlendirmek için kendine zaman ayır.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Ay'ın bugün Güneş haritandaki yedinci evine geçmesi, arkadaşlık ve eşlik etme arzusunu güçlendiriyor. Yine de bugün ilişkiler ve iletişim her zaman kolay ilerlemeyebilir; çünkü Ay'ın burcundaki Uranüs'e karşıt açı yapması sende biraz isyankâr bir ruh hali uyandırabilir. Enerjik açıdan başkalarının desteğini alma eğiliminde olsan da, işleri kendi hızında ve kendi istediğin şekilde yapmaya daha yatkınsın. Uranüs kısa süre önce her yıl gerçekleşen yaklaşık beş aylık geri hareket döngüsüne başladı. Bu süreç, bazı şeyleri iç dünyana yönlendirirken, seni harekete geçiren şeylerin daha fazla farkına varmanı sağlıyor. Özellikle son zamanlarda huzursuz veya gergin hissettiysen, bu daha da belirgin olabilir. Bağımsızlığını ve kendi gerçeğini yaşamanı hangi korkuların veya tutumların sınırladığını incele. Planların, koşullar nedeniyle ya da değişiklik yapma ve kişisel riskler alma konusunda yeterince hızlı davranmadığın için sekteye uğrayabilir veya yavaşlayabilir. Uranüs son aylarda ileri hareketteyken ve burcunda ilerlerken, yeni deneyimlerin peşinden gitme ve bağımsızlığını ifade etme konusundaki özgüvenin açıkça görülüyordu. Şimdi ise Uranüs 8 Şubat'a kadar geri harekette olacağından, bu konularda yüzeyde görünenden çok daha fazlası iç dünyanda yaşanıyor. Neyse ki bugün gelişmek, kendini iyileştirmek, keşfetmek ve yeni şeyler öğrenmek konusunda ilham alıyorsun; yeni fikirler de sana ilham verebilir.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Ay'ın bugün iş ve sağlık alanına geçmesiyle birlikte görevlerin ve günlük rutinlerinle ilgilenme arzun ya da ihtiyacın ön plana çıkıyor. Şu anda işe yarar olmak ve üretken hissetmek istiyorsun. Ancak Ay'ın Uranüs'e karşıt açı yapması nedeniyle, yapman gereken işe odaklanmak her zaman kolay veya sorunsuz olmayabilir. Şu anda mahremiyet alanından geçen Uranüs, hayatında gelişmeni engelleyen unsurlardan özgürleşmene yardımcı oluyor. Sırların ve kendin olmadığın davranışların üzerinde yarattığı yükü ne kadar bırakırsan, kendin olma konusunda o kadar özgür hissedersin. Uranüs kısa süre önce geri hareket döngüsüne başladı. 8 Şubat'a kadar yakın zamanda yaşanan olayları ve değişimleri zihninde işleme, ayrıca bazı şeyleri geride bırakma konusundaki duygularını ele alma eğiliminde olacaksın. Bu dönem sıra dışı rüyalar, güçlü önseziler ve dikkat çekici tesadüfler açısından oldukça güçlü. Bugün kendini daha fazla kabul etmeye ve hayattan daha fazla keyif almaya başladıkça, daha güçlü bir amaç ve anlam duygusuyla bağlantı kurabilirsin.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Uranüs'e karşıt açı yapması nedeniyle bir şey veya biri seni hazırlıksız yakalayabilir. Rutinler geçici olarak sana özellikle sıkıcı gelebilir. Uranüs kısa süre önce geri hareket döngüsüne başladı ve yaklaşık beş ay boyunca sosyal yaşam alanında bazı şeylerin sakinleşmesi söz konusu. 8 Şubat'a kadar sürecek bu değerli dönem, arkadaşlarınla ilgili son zamanlarda yaşanan değişimleri ve olayları değerlendirip sindirmene yardımcı olurken, ani ve sonradan pişman olabileceğin kararlar vermeni de engelleyebilir. Bu geri hareket döneminde, yalnızca başkalarına ve koşullara tepki vermek yerine kalbinin sesiyle hareket ettiğinde kendin için daha doğru bir şey yapmış olursun. Bugün bir partnerle farklı ve alışılmışın dışındaki etkinliklerin tadını çıkarmak ya da zihnini genişleten deneyimler ve rutin dışı aktiviteler aracılığıyla önemli biriyle bağlantı kurmak güçlü bir şekilde gündeme gelebilir. İnsanlarla kurduğun bağlantılar ve yaptığın keşifler sayesinde hayatındaki kişisel anlam ve amaç duygusunun güçlendiğini fark ediyorsun.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Ay'ın bugün Güneş haritandaki dördüncü evine geçmesiyle birlikte evine ve özel yaşamına yöneliyorsun. Ancak Ay'ın Uranüs'e karşıt açı yapması nedeniyle, son zamanlarda kendini stresli, kısıtlanmış veya baskı altında hissediyorsan, sakinleşip bulunduğun ortama uyum sağlamak zor olabilir. Uranüs kısa süre önce her yıl gerçekleşen yaklaşık beş aylık geri hareket döngüsüne başladı. Bu süreç seni uzun vadeli hedeflerin, kariyerin veya itibarınla ilgili ihtiyaçlarını incelemeye yöneltiyor. Özellikle statün veya mesleğin aracılığıyla itibarını yeniden şekillendiriyor ve kendine özgü bir kimlik oluşturmaya çalışıyorsun. Şimdi ise analiz etme, plan yapma ve yeniden değerlendirme zamanı. Bu döngü 8 Şubat'a kadar devam edecek ve gözden geçirme açısından oldukça güçlü bir dönem olacak. Bazı şeylerden geri çekilmek veya onlarla arana mesafe koymak, yaşam yoluna ilişkin hedeflerini ve tutkularını yeni bir bakış açısıyla görmene yardımcı olabilir. Neyse ki bugün başkalarına yardım etmek sana tatmin duygusu verebilir. Günlük yaşamın, psikolojik sağlığın veya mahrem bir ilişkin konusunda yeni bir ilham ve motivasyon duygusu yaşayabilirsin.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün kişisel ilgi alanlarına yöneliyorsun. Ancak Ay'ın Uranüs'e karşıt açı yapması nedeniyle bazı konularda konsantre olmak zor olabilir. Koşullar, genellikle bir miktar gerilim yoluyla, hayatında güncellenmesi ve yenilenmesi gereken alanları sana hatırlatma eğiliminde. Uranüs kısa süre önce her yıl gerçekleşen yaklaşık beş aylık geri hareketine başladı. Uranüs, şu anda transit yaptığı dokuzuncu ev konularında; inanç sistemleri, eğitim, yayıncılık ve iletişim gibi alanlarda bir tür "yükseltme" veya yenilenme sürecini teşvik etti. Ancak bu alanlarda çok hızlı değişiklikler yaptıysan, bu geri hareket dönemi yeniden denge kurmana yardımcı oluyor. 8 Şubat'a kadar olan süreç, yakın zamanda yaşadığın değişimleri, inançlarını ve deneyimlerini değerlendirip sindirmek için uygun bir dönem. Neyse ki bugün yaratıcılığa, hayal gücüne ve eğlenceye daha fazla zaman ayırdığında kendini daha tatmin olmuş hissediyorsun.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Ay'ın bugün Güneş haritandaki ikinci evine geçmesiyle birlikte konfor ve güvenlik ihtiyaçların zihninde daha fazla yer kaplıyor. Bu hafta gerçekleşen güçlü dış gezegen transitleri, daha güçlü bir aidiyet ve bağlantı duygusunu destekliyor. Daha iyi bir anlayış geliştirerek aile üyelerin ve iş arkadaşlarınla ilişkilerini iyileştirebilirsin. İşin, sağlık ve iyilik haline yönelik programların ya da aileyle ilgili girişimlerin aracılığıyla hayatında daha fazla anlam ve amaç keşfediyor olabilirsin. Uranüs Şubat ayına kadar geri hareketteyken, başkalarına ne ölçüde bağımlı olduğunu incelemek ve hem sana hem de sevdiğin insanlara fayda sağlayacak şekilde bu bağımlılıkları değiştirmek için stratejiler geliştirmek genel olarak iyi bir fikir. Eğer finansal konular veya destek meseleleri belirsiz, düzensiz ya da güvenilmez bir haldeyse, şimdi bunun nedenini anlamak için bir fırsatın var. Bu geri hareket döngüsü, özel yaşamın, finansal durumun ve borçlarınla ilgili değişimlere, yenilenmelere ve ilerlemeye yaklaşımını fark ettirmeden ama önemli ölçüde değiştiriyor.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün ilişkiler bazı noktalarda biraz karmaşık olabilir, ancak kendin olma konusunda biraz daha özgür hissediyorsun. Uranüs artık geri hareketteyken, özellikle bir ilişki konusunda bakış açında bir değişim meydana gelebilir. Uranüs şu anda ilişkiler ve ortaklıklar alanından geçiyor ve her yıl gerçekleşen bu yaklaşık beş aylık geri hareket döngüsü, ilişki ihtiyaçların üzerine anlamlı bir şekilde düşünmeni ve bunları yeniden değerlendirmeni teşvik ediyor. Güvenilmezlik veya istikrarsızlıkla ilgili sorunlar şu anda geçici olarak daha az belirgin olsa bile, içindeki değişim ihtiyacını keşfetmen sana büyük fayda sağlayabilir. Uranüs Şubat ayında yeniden ileri harekete geçtiğinde kendini daha fazla kontrol sahibi hissetmek için ilişkinde kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu bile fark edebilirsin. Neptün-Plüton transitinin bu hafta güçlü olması sayesinde rehberlik etmek, öğrenmek ve tavsiyelerde bulunmak açısından özellikle iyi bir durumdasın. İnsanlar sana ve fikirlerine ilgi duyuyor. Yaptığın şeylerde daha fazla anlam ve ilham buluyor olabilirsin; bu da her şeyi daha tatmin edici hale getiriyor. Zihnini genişletmek ve düşünsel açıdan başkalarıyla bağlantı kurmak için güzel bir zaman. Birine yardım etmek ya da o kişiyle ilgili sevebileceğin yeni şeyler keşfetmek bugün sana keyif verebilir.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Ay bugün mahremiyet alanına geçiyor ve gerçek ihtiyaçlarınla ve isteklerinle bağlantı kurmak öncelik haline gelebilir. Özellikle Ay'ın bugün Uranüs'e karşıt açı yapması nedeniyle, kendine biraz nefes alma alanı tanımaya ihtiyacın olduğunu hatırla. Uranüs kısa süre önce her yıl gerçekleşen yaklaşık beş aylık geri hareket döngüsüne başladı. Bu süreç, yavaşlamana ve günlük rutinlerin, işin ve sağlığınla ilgili yakın zamanda yaptığın değişiklikleri incelemene, hatta yeniden değerlendirip düşünmene yardımcı oluyor. Hayatının bu alanları inişli çıkışlı bir seyir izlemiş olabilir ve Şubat ayına kadar sürecek bu dönemde cevapları kendi iç dünyanda aramak anlamlı. İşinde veya sunduğun hizmetlerde daha fazla gerçeği ve anlamı arıyorsun. Şu anda görevlerinden biri, "gelecekteki halinin" belirsizlik ve değişimle daha etkili bir şekilde başa çıkabilmesine yardımcı olmak. Neptün-Plüton transitinin bu hafta güçlü olması sayesinde, ev yaşamın, işin veya ailen aracılığıyla daha güçlü bir amaç ve anlam duygusu bulmak açısından genel olarak oldukça iyi durumdasın. Kendini gerçekten adadığın zaman her zamankinden çok daha fazlasını başarabilirsin. İlişkilerde, özellikle aile içinde, affetmek veya kabullenmek için oldukça güzel bir enerji var. Küçük sorunları görmezden gelmek ve genel olarak kurduğun bağların değerini görmek bugün daha kolay.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün Ay'ın Uranüs'e karşıt açı yapması nedeniyle içinde bir huzursuzluk duygusu oluşabilir ve hayal kırıklıklarını veya gerilimlerini çözümlemeye çalışman iyi olabilir. Bir yandan bir şeyleri kendi başına yapmak isterken, diğer yandan başkalarının da işin içinde olmasını isteyebilirsin. Bununla birlikte, kendini spontane, ilginç ve belki de alışılmadık etkinlikler aracılığıyla ifade etmek özellikle tatmin edici olabilir. Neptün ve Plüton'un uyumlu açıları sayesinde bu hafta projelerin, çalışmaların ve bağlantıların konusunda kendini oldukça memnun hissedebilirsin. Uranüs, uzun süredir devam eden ve keyif aldığın şeylerle ilgili alanındaki transitinde, kendini daha özgün ve yaratıcı bir şekilde ifade etmeni teşvik ediyor. Ancak Uranüs'ün kısa süre önce geri harekete geçmesiyle birlikte, bu değişimler konusunda biraz yavaşlama eğilimindesin. Uranüs 8 Şubat'a kadar geri hareketteyken hayat, anlık ve spontane tepkiler vermekten çok, uzun vadede senin için hangi değişikliklerin ve yeniliklerin daha doğru olduğunu değerlendirmekle ilgili. Yaratıcı projelerin ve hatta bazı ilişkilerin bile gözden geçirilip yeniden şekillendirilmesi ve geliştirilmesi bu süreçten fayda görebilir.

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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Ay bugün sorumluluk alanına geçerek seni hedef odaklı bir ruh haline sokuyor. Ay'ın bugün Uranüs'e karşıt açı yapması, bir süredir içten içe biriken bazı hayal kırıklıklarını ve gerilimleri tetikleyebilir. En iyi ihtimalle bu duygular, sorunlu bir alanla ilgilenip onu çözmene yardımcı olur; ancak sonunda seni geriye götürebilecek sabırsız ve huzursuz bir yaklaşımdan kaçın. Uranüs kısa süre önce her yıl gerçekleşen yaklaşık beş aylık geri hareket döngüsüne başladı. Uzun süredir Güneş haritandaki dördüncü evden geçerken, evin veya özel yaşamınla ilgili belirsizlikte kalan bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Uranüs 8 Şubat'a kadar geri hareketteyken, biraz nefes alıp bu alanlarda gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu ve ne istediğini değerlendirebilirsin. Güvenlik anlayışın, başkalarına bağımlılığın, geçmişe bağlılığın ve aile ya da ev yaşamına yönelik tutumların zaman içinde değişmeye devam edecek. Önümüzdeki aylarda, değişimleri daha az rastlantısal ve kontrol dışı hissetmek için dünyaya verdiğin tepkileri fark etmeyi ve gerektiğinde bunları değiştirmeyi hedefleyebilirsin. Daha yavaş ilerlediğinde, çevrende olup bitenleri anlama şansın da artar.

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