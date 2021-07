Colorado Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir bilimsel çalışmaya göre, Solunum Kasları Güçlendirme Eğitimi olarak bilinen bir nefes egzersizinin, günlük egzersiz veya ilaçla eşit faydalar sağlayabildiği ve haftalar içinde kan basıncını düşürebileceğini gösterdi. Sadece 5 dakikalık nefes egzersizleri bile kan basıncını düşürmek üzerinde etkili olduğunu görmek nefes egzersizlerinin faydaları konusunda yeni umutlar vadediyor.

Özel olarak geliştirilen “Solunum Kasları Güçlendirme Eğitimi” olarak adlandırılan bir uygulama ile günde sadece 5 dakika nefes egzersizi yapmak kan basıncını düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda damar sağlığına yönelik bazı ölçümlerde olumlu sonuçlar sağlıyor.

Aerobik egzersizlerin kan basıncını düşürmeye uzun vadeli olumlu etkisi bilinir. Yüksek tansiyonu düşürmek için kişiye özel tedaviler çare olabilse de kardiyovasküler rahatsızlıklar birçok ülkede olduğu gibi ABD’de de yaygın ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Amerikan Kalp Derneği Dergisi’nde yayınlanan yeni bir çalışma, Yüksek Dirençli Solunum Kasları Güçlendirme Eğitimi (IMST) olarak bilinen manevranın yaşlı yetişkinlerin kardiyovasküler hastalık risklerini düşüren bir uygulama olduğunu ortaya koydu.

Yalnızca ABD’de, 50 yaş üstü yetişkinlerin %65’i normalin üzerinde kan basıncına sahip. Bunun da kalp krizi ve felç riskini arttırdığı biliniyor. Risk altındaki kişilerin ise sadece %40’tan azı kalp-damar sağlığı için önerilen aerobik egzersiz yönergelerini yerine getirebiliyor. "Kalp sağlığı için ne yapmalıyız?" sorusunun cevapları için tıklayın.

1980’lerde, kritik solunum yolu hastalığı olan hastaların diyaframlarını ve diğer solunum kaslarını güçlendirmelerine yardımcı olmak için bir yol olarak geliştirilen IMST, kuvvetli şekilde nefes almayı sağlayan bir cihaz ile uygulanıyor. Solunum bozuklukları için reçete edilen bu egzersizin, haftada altı gün uygulanan bir protokolün parçası olarak uygulandığında kardiyovasküler, bilişsel ve sportif performansta iyileşme sağlayıp sağlamadığı test edildi.

Yapılan çalışma, normal kan basıncına sahip 50-79 yaş arası sağlıklı yetişkinleri ele aldı. Bu kişilerin yarısı altı hafta boyunca dirençli IMST egzersizi, yarısı da plasebo protokolü uyguladı. Altı hafta sonra, egzersizi yapan grupta “büyük tansiyon” olarak bilinen sistolik kan basıncının ortalama dokuz puan düştüğü görüldü. Bu, haftada beş gün, günde 30 dakika yürüyerek elde edilen düşüşü de aşan bir orandı. Bu aynı zamanda ilaçla elde edilen sonuçlara da eşitti. Üstelik, IMST egzersizini bıraktıktan sonra bile gelişme etkisi devam ediyordu. Akciğer temizleme konusunda ise çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemleri öğrenmek için “Akciğer nasıl temizlenir?” yazısını okuyabilirsiniz.

Tedavi grubunda ayrıca, kalp krizi riskini de artırabilen iltihaplanma ve oksidatif stres belirteçleri, insanlar IMST egzersizini yaptıktan sonra önemli ölçüde daha düşüktü. Uygulamanın bazı beyin fonksiyonlarında ve spor performanslarında iyileştirme için faydalı olabileceği söylendi. Solunum kaslarını güçlendiren bu egzersizin, özellikle menopoz sürecindeki kadınlar için de yararlı olabileceği belirtildi.

Solunumu güçlendirmenin spor performansını arttırdığı biliniyor. Araştırmada çalışan bilim insanlarından Dr. Craighead araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak şöyle diyor: “Bilindiği gibi özellikle maraton koşulduğunda solunum kasları yorulur ve iskelet kaslarının kullandığı kan dolaşımından pay alır. Basit solunum kaslarının dayanıklılığını arttırırsanız bu durum gerçekleşmeyecektir ve koşu esnasında kullandığınız bacaklarınız yorulmayacaktır.”

Referanslar: University of Colorado at Boulder “5-minute breathing workout lowers blood pressure as much as exercise, drugs” (2021) Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210630135033.htm