Kore mutfağının sevilen fermente lahana yemeği olan kimchi, bağırsak mikrobiyotasını destekleyen, sindirime yardımcı olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotik bakteriler içerir. Yeni yapılan bir araştırma, kimchinin bir başka potansiyel faydasını daha ortaya koydu: Kimchide bulunan bir probiyotik türü, bağırsaklardaki nanoplastiklerin uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu bulgular henüz ön aşamadadır. Çalışma laboratuvar ortamında oluşturulan modeller ve hayvanlar üzerinde gerçekleştirildiği için, bu bakterilerin insan sindirim sistemindeki nanoplastiklerin temizlenmesine de yardımcı olup olmadığını anlamak için insan çalışmaları gerekmektedir.

Kimchideki bir probiyotik, ilk araştırmalarda umut verici sonuçlar gösterdi

Araştırmalar, mikroplastiklerin iltihaplanmaya neden olabileceğini ve sindirim, solunum ile endokrin sistemlerini etkileyebileceğini göstermektedir. Kanıtlar henüz kesinleşmemiş olsa da bilim insanları, mikroplastiklere maruziyeti azaltmanın veya vücudun bu küçük parçacıkları uzaklaştırmasına yardımcı olmanın yollarını araştırmaktadır.

Bu yeni çalışmanın araştırmacıları, kimchiden elde edilen belirli bir laktik asit bakterisi suşunu, insan bağırsağını taklit eden laboratuvar modeli ve hayvanlar üzerinde test ederek sindirim sistemindeki nanoplastiklerle nasıl etkileşime girdiğini inceledi. Laboratuvar modelinde bakteriler, nanoplastiklerin %57'sine bağlandı. Ayrıca probiyotik verilen farelerin dışkılarında, bu bakteriyi almayan farelere kıyasla iki kat daha fazla nanoplastik atıldığı görüldü.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Se Hee Lee: "Probiyotiğin bir miktar cırt cırt bant gibi çalıştığını düşünüyoruz. Bakteri hücresinin yüzeyinde, nanoplastikleri zayıf şekilde çekip tutabilen çok sayıda kimyasal yapı bulunuyor. Plastikler bu bakterilere bağlandığında, bağırsaklardan emilmek yerine sindirim sisteminden geçerek dışkı yoluyla vücuttan atılma olasılıkları artıyor" açıklamasında bulundu.

Lee, normal kimchi tüketiminin insanlarda da aynı etkiyi gösterip göstermeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

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Kimchi her şeye rağmen bağırsak sağlığını destekliyor

Araştırmacılar kimchinin nanoplastiklerin uzaklaştırılmasına yardımcı olup olmadığından henüz emin olmasa da uzmanlar, bu fermente gıdanın sağlık açısından iyi bilinen birçok faydası olduğunu vurguluyor.

Dr. Matthew Landry: "Kimchi birçok açıdan hem prebiyotik hem de probiyotik olarak işlev görüyor. Kimchi fermente bir gıda olduğu için yararlı bakteriler içerir. Bu bakteriler bağırsaklara ulaşarak burada çoğalabilir. Ayrıca kimchide bulunan lifler de yararlı bakterileri besleyen prebiyotik görevi görür" ifadelerini kullandı.

Yarım su bardağı kimchi yaklaşık 2 gram lif içerir. Bunun yanında günlük C vitamini ihtiyacının %20'sini ve A vitamini ihtiyacının %15'ini karşılayabilir. Kimchi gibi fermente gıdaların genel sağlık durumunu destekleyebileceği, kilo kontrolüne yardımcı olabileceği ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) belirtilerini hafifletebileceği de belirtilmektedir.

Plastik maruziyetini azaltmanın basit yolları

Diyetisyen Dr. Allison Childress'a göre, marketlerde satılan kimchilerin bu çalışmada kullanılan probiyotik suşunu içerip içermediği bilinmiyor. Bu nedenle kimchinin bağırsaklarınızdaki plastikleri temizleyeceği beklentisine girmemek gerekiyor.

Childress: "İnsanların, etkili olduğunu zaten bildiğimiz sağlıklı alışkanlıklara odaklanmalarını öneririm. Meyve, sebze, tam tahıllar ve diğer az işlenmiş gıdalardan zengin bir beslenme düzeni uygulamak, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasını korumak, fiziksel olarak aktif olmak ve mümkün olduğunca gereksiz plastik maruziyetinden kaçınmak" açıklamasında bulundu.

Mutfakta plastik kesme tahtaları ve plastik mutfak gereçleri yerine cam, paslanmaz çelik veya bambu ürünleri tercih edin. Yapılabilecek en iyi şeylerden biri, plastik kaplarda saklanan veya plastik ambalajlarda gelen yiyecekleri mikrodalgada ısıtmamaktır. Yakın zamanda yayımlanan rapor da, mikrodalgada kullanıma uygun olduğu belirtilen plastik kapların bile özellikle ısıtıldıklarında yiyeceklere plastik parçacıkları salabildiğini ortaya koydu.

Araştırmalar henüz erken aşamada olsa da, kimchide bulunan bazı probiyotik bakterilerin bağırsaklardaki nanoplastiklerin vücuttan atılmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte, bu etkinin insanlarda da geçerli olup olmadığı henüz kanıtlanmış değil. Buna rağmen kimchi, bağırsak sağlığını destekleyen faydalı bir fermente gıda olmaya devam ediyor.

Kaynak: Stephanie Brown. "Kimchi May Help Clear Microplastics From the Gut, Early Research Shows". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/kimchi-microplastics-11978777.

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