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Başlamak için en iyi zaman şimdiki zamandır

Bugün 6 Eylül Dünya Ertelememe Günü! Bu özel gün, ertelemeyi yenmek, üretkenliği artırmak ve hedeflere odaklanmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenir. Peki, nasıl? Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, erteleme alışkanlığından vazgeçmenin yöntemlerini anlattı.

Başlamak için en iyi zaman şimdiki zamandır
Giriş: 06 Eylül 2025, Cumartesi 10:00
Güncelleme: 06 Eylül 2025, Cumartesi 10:00

Bu içerik Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş tarafından kaleme alınmıştır.

Hayatınızda istemediğiniz şeyleri değiştirecektiniz, yeni iş planlarınız, özel hayattan beklentileriniz vardı, spora başlayacak veya sıkı bir diyet programı uygulayacaktınız… Yine ertelendiniz yine… Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, erteleme alışkanlığından kurtulmak gerektiğini söyledi ve herkesin uygulayabileceği etkili formüller verdi.

Şimdide yaşayın

Zamanı durduramayız. Öncelikle bunu kabul etmeliyiz. Önemli olan nokta bu zaman dilimini, maksimum nasıl kullanırız ve nasıl verimli hale getirebiliriz. Bunu yapanlar hedeflerinde başarıya ulaşırlar ve yükselirler. Başarmanın en önemli faktörlerinden biri şimdide yaşamaktır. Zamanı güzel, pozitif, verimli kullanmak; başarının olmazsa olmazlarından biridir.

Kendinizi aldatmayın

İnsanların erteleme süreçlerinde en çok başvurdukları yöntem kendilerine yalan söylemeleridir. Başlayacağım, yapacağım, şu diziden sonra kalkacağım gibi yalanlar insan ruhuna zarar verir. Bilinçaltının ve ruhunun güveni zedelenir, özgüven azalır. Bunlar insanı başarısızlığa doğru çeken şeylerdir. Yapılması gereken şeyi yapmak, ertelemek üzerine düşünmemek ve hızlı bir şekilde karar vermek önemlidir. Bunları yaparken planlı olmayı unutmamak gerekir.

Karar verin

Ertelemek korkunun sonucunda ortaya çıkar. İnsanlar gözlerinde büyüttüğü, yapamayacağından endişe duyduğu, zor olduğunu düşündüğü şeyler yapmayı sürekli ertelerler. Korkunun bilinçaltına yerleşmesi ertelemenin temelini oluşturur. Ertelemekten kurtulmak için karar vermek gereklidir. Bir atasözü der ki; “En kötü karar, kararsızlıktan iyidir.” Bu oldukça haklı bir düşünce biçimidir. Karar vermek her şeyin sonu değildir. İnsan; ruhunu, beynini ve kalbini dinleyerek karar verir. Kendi iç sesine doğru ilerleyen insan bir noktada kendisi için doğru olana karar verecektir.

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Başarabilir miyiz?

Seçim yapın

Seçim yapmamak insanı ertelemeye sürükler. Ertelemeyi seçmek ise yapılmış gerçek bir seçim değildir. Seçim yaptığınızda önünüze bir hedef gelir, ertelemeyi seçtiğinizde bu olmaz. Bilgiye ulaşabilirsiniz, kendinizi inandırabilirsiniz, motive olabilirsiniz bunların hepsine sahip olan fark yaratan tek bir şey vardır. Yapmak! İnsanlar bazen sırf enerjileri olmadığı için erteleyebilirler. Bunun temelinde önceden ertelenen ve insanı yoran işler vardır. Bu kişinin uyku düzenine, beslenme düzenine etki eder ve fiziksel olarak da sorun yaşamasına yol açar.

Enerjinizi düşürmeyin

Ertelemek insanların enerjisini alır. Ertelemek arkanızda dağların birikmesini sağlar. Bir şeyi ertelemek onu yok etmez. Yapılması ertelenen her şey arka planda varlığını rahatsız edici bir şekilde sürdürmeye devam eder. Ertelemekten vazgeçip yapmak için bir adım atılmazsa biriken işler kişinin yaşam enerjisinden çalmaya başlar. Cep telefonlarında çalıştırılan ama kapatılmayan uygulamalar cep telefonlarının şarjını bitirir. Ertelenen işler de bu şekilde insanların enerjisini bitirir. Enerjiyi yüksek tutmak ve sağlıklı olmak önemlidir.

Beklemeden harekete geçin

Yapacağınız şeye karar verin ve yapın. Beklemek kimseye bir şey kazandırmaz. Bugün ya da yarın yapılması gereken bir işi ertelemek mevcut zamanın kalitesini düşürür. Bugün yapacağınız bir iş sayesinde yarın farklı bir şey yapabilirsiniz. Bugün ertelediğiniz bir iş yarın bir fırsat kaçırmanıza neden olur. “Bugünün işini yarına bırakma” atasözü çok doğrudur, eğer bırakırsan işler birikir. Her yarın daha yoğun bir gün haline gelir ve insanı daha çok boğar. İşin temelinde yarın yok tıpkı dünün olmadığı gibi. Sadece şimdi var, dün bir zamanlar şimdiydi, yarın da zamanı geldiğinde şimdi olacak. İnsan şimdide yaşamayı, sorunları çözmeyi öğrenirse, gelecekte yapması gereken şeyler gözünde büyümez.

Hedefinizi bölerek uygulayın

Başarmak istediklerinizi küçük hedeflere bölerek küçük adımlarla uygulayın. Diyelim gününüzü planlıyorsunuz. Şunları ve bunları yapacağım diyorsunuz. Yani küçük küçük amaçlara bölüyorsunuz. Onları gerçekleştirdiğiniz zaman özgüveniniz artacaktır. Küçük hedefleri başarmak, büyük hedeflere ulaşırken motivasyon sağlar. Akşam listenize baktığınızda hepsini yaptığınızı gördüğünüzde kendinizi ödüllendirin. Böyleceyapma alışkanlığı kazanırsınız. Bu alışkanlığı kazanmak özgüveni artırır.

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Motivasyon şart

Başarıya ulaşmanın temeli motivasyondur. İçsel konuşmalar, telkinler yani mantra önemli ve etkili bir yoldur. Kendi kendinizi motive edeceksiniz. Diyeceksiniz ki; nasıl yeme, gezme, çalışma ihtiyacım varsa spor yapmaya da ihtiyacım var. Bu zorunluluktur. Organizmamız günde minimum 10 km koşmaya, çalışmaya programlanmış. Günümüzde bunu yapmadığımız zaman, bir sürü engel çıkıyor; kolesterol, tansiyon… Bunlar hep hareketsizlikten kaynaklı hastalıklar. Veya insanın kendini bitkin hissetmesi. Hareket ettiğiniz zaman enerjiniz yükselir. Spora gittiğinizde enerjiniz yerine gelecek ve şarj olacaksınız. Bu gibi hedefler için kendinizi motive edin.

Yardım isteyin

Ertelemenin sebebi bilmemekse yardım istenmelidir. Herkes her şeyi mükemmel seviyede bilmek zorunda değildir. Herkesin kendine özgü yeteneği ve bilgi birikimi vardır. İnternetten bilgiye ve insanlara ulaşmak artık çok daha kolay. Her sorunun cevabının olduğu bir yer var. Uzmanlardan yardım istemek kadar doğal bir durum yok. Araştırmak ve istekli olmak, gerektiğinde yardım istemek ertelemenin önüne geçer.

Şimdi başlayın

Başlamak başarmanın yarısıdır. Uzaya giden araçlar kalkış anında yakıtlarının yarısını kullanır. Geriye kalan yakıt 2-3 yıl boyunca kullanılır. İlk birkaç dakika için tüm deponun yarısına ihtiyaç varken sonrasında gelen yıllarda kalan yakıt yeterli olmaktadır. Bu durumda başlamanın önemini bir kez daha ortaya çıkarır. Ertelenen her şey için bu mantığı oturtabilmek önemlidir. Ben başlayacağım ve bu işin yarısı bitecek motivasyonu ile hayata devam etmek gerekir. Başladım ve bu işin yarısını bitirdim, yarın tekrar başlayacağım ve kalan yarısını da bitireceğim diyerek ertelenenlerden kurtulmak mümkündür. Bu sayede yıllardır sorun haline getirilen işler bile kısa sürede çözüme kavuşacaktır.

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Son olarak, şu gülümseyen yüze bir bakın
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brush-purple Yorumlar
Misafir 06 Mayıs 2025, Salı

Bänje gayet iyi şekilde anlatilmiş teşekurler!

Misafir 06 Mayıs 2025, Salı

Bänje gayet iyi şekilde anlatilmiş teşekurler!

Misafir 06 Mayıs 2025, Salı

Bänje gayet iyi şekilde anlatilmiş teşekurler!

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