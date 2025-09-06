Bu içerik Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş tarafından kaleme alınmıştır.

Hayatınızda istemediğiniz şeyleri değiştirecektiniz, yeni iş planlarınız, özel hayattan beklentileriniz vardı, spora başlayacak veya sıkı bir diyet programı uygulayacaktınız… Yine ertelendiniz yine… Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, erteleme alışkanlığından kurtulmak gerektiğini söyledi ve herkesin uygulayabileceği etkili formüller verdi.

Şimdide yaşayın

Zamanı durduramayız. Öncelikle bunu kabul etmeliyiz. Önemli olan nokta bu zaman dilimini, maksimum nasıl kullanırız ve nasıl verimli hale getirebiliriz. Bunu yapanlar hedeflerinde başarıya ulaşırlar ve yükselirler. Başarmanın en önemli faktörlerinden biri şimdide yaşamaktır. Zamanı güzel, pozitif, verimli kullanmak; başarının olmazsa olmazlarından biridir.

Kendinizi aldatmayın

İnsanların erteleme süreçlerinde en çok başvurdukları yöntem kendilerine yalan söylemeleridir. Başlayacağım, yapacağım, şu diziden sonra kalkacağım gibi yalanlar insan ruhuna zarar verir. Bilinçaltının ve ruhunun güveni zedelenir, özgüven azalır. Bunlar insanı başarısızlığa doğru çeken şeylerdir. Yapılması gereken şeyi yapmak, ertelemek üzerine düşünmemek ve hızlı bir şekilde karar vermek önemlidir. Bunları yaparken planlı olmayı unutmamak gerekir.

Karar verin

Ertelemek korkunun sonucunda ortaya çıkar. İnsanlar gözlerinde büyüttüğü, yapamayacağından endişe duyduğu, zor olduğunu düşündüğü şeyler yapmayı sürekli ertelerler. Korkunun bilinçaltına yerleşmesi ertelemenin temelini oluşturur. Ertelemekten kurtulmak için karar vermek gereklidir. Bir atasözü der ki; “En kötü karar, kararsızlıktan iyidir.” Bu oldukça haklı bir düşünce biçimidir. Karar vermek her şeyin sonu değildir. İnsan; ruhunu, beynini ve kalbini dinleyerek karar verir. Kendi iç sesine doğru ilerleyen insan bir noktada kendisi için doğru olana karar verecektir.

YAZARLAR Başarabilir miyiz?

Seçim yapın

Seçim yapmamak insanı ertelemeye sürükler. Ertelemeyi seçmek ise yapılmış gerçek bir seçim değildir. Seçim yaptığınızda önünüze bir hedef gelir, ertelemeyi seçtiğinizde bu olmaz. Bilgiye ulaşabilirsiniz, kendinizi inandırabilirsiniz, motive olabilirsiniz bunların hepsine sahip olan fark yaratan tek bir şey vardır. Yapmak! İnsanlar bazen sırf enerjileri olmadığı için erteleyebilirler. Bunun temelinde önceden ertelenen ve insanı yoran işler vardır. Bu kişinin uyku düzenine, beslenme düzenine etki eder ve fiziksel olarak da sorun yaşamasına yol açar.

Enerjinizi düşürmeyin

Ertelemek insanların enerjisini alır. Ertelemek arkanızda dağların birikmesini sağlar. Bir şeyi ertelemek onu yok etmez. Yapılması ertelenen her şey arka planda varlığını rahatsız edici bir şekilde sürdürmeye devam eder. Ertelemekten vazgeçip yapmak için bir adım atılmazsa biriken işler kişinin yaşam enerjisinden çalmaya başlar. Cep telefonlarında çalıştırılan ama kapatılmayan uygulamalar cep telefonlarının şarjını bitirir. Ertelenen işler de bu şekilde insanların enerjisini bitirir. Enerjiyi yüksek tutmak ve sağlıklı olmak önemlidir.

Beklemeden harekete geçin

Yapacağınız şeye karar verin ve yapın. Beklemek kimseye bir şey kazandırmaz. Bugün ya da yarın yapılması gereken bir işi ertelemek mevcut zamanın kalitesini düşürür. Bugün yapacağınız bir iş sayesinde yarın farklı bir şey yapabilirsiniz. Bugün ertelediğiniz bir iş yarın bir fırsat kaçırmanıza neden olur. “Bugünün işini yarına bırakma” atasözü çok doğrudur, eğer bırakırsan işler birikir. Her yarın daha yoğun bir gün haline gelir ve insanı daha çok boğar. İşin temelinde yarın yok tıpkı dünün olmadığı gibi. Sadece şimdi var, dün bir zamanlar şimdiydi, yarın da zamanı geldiğinde şimdi olacak. İnsan şimdide yaşamayı, sorunları çözmeyi öğrenirse, gelecekte yapması gereken şeyler gözünde büyümez.

Hedefinizi bölerek uygulayın

Başarmak istediklerinizi küçük hedeflere bölerek küçük adımlarla uygulayın. Diyelim gününüzü planlıyorsunuz. Şunları ve bunları yapacağım diyorsunuz. Yani küçük küçük amaçlara bölüyorsunuz. Onları gerçekleştirdiğiniz zaman özgüveniniz artacaktır. Küçük hedefleri başarmak, büyük hedeflere ulaşırken motivasyon sağlar. Akşam listenize baktığınızda hepsini yaptığınızı gördüğünüzde kendinizi ödüllendirin. Böyleceyapma alışkanlığı kazanırsınız. Bu alışkanlığı kazanmak özgüveni artırır.

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Motivasyon şart

Başarıya ulaşmanın temeli motivasyondur. İçsel konuşmalar, telkinler yani mantra önemli ve etkili bir yoldur. Kendi kendinizi motive edeceksiniz. Diyeceksiniz ki; nasıl yeme, gezme, çalışma ihtiyacım varsa spor yapmaya da ihtiyacım var. Bu zorunluluktur. Organizmamız günde minimum 10 km koşmaya, çalışmaya programlanmış. Günümüzde bunu yapmadığımız zaman, bir sürü engel çıkıyor; kolesterol, tansiyon… Bunlar hep hareketsizlikten kaynaklı hastalıklar. Veya insanın kendini bitkin hissetmesi. Hareket ettiğiniz zaman enerjiniz yükselir. Spora gittiğinizde enerjiniz yerine gelecek ve şarj olacaksınız. Bu gibi hedefler için kendinizi motive edin.

Yardım isteyin

Ertelemenin sebebi bilmemekse yardım istenmelidir. Herkes her şeyi mükemmel seviyede bilmek zorunda değildir. Herkesin kendine özgü yeteneği ve bilgi birikimi vardır. İnternetten bilgiye ve insanlara ulaşmak artık çok daha kolay. Her sorunun cevabının olduğu bir yer var. Uzmanlardan yardım istemek kadar doğal bir durum yok. Araştırmak ve istekli olmak, gerektiğinde yardım istemek ertelemenin önüne geçer.

Şimdi başlayın

Başlamak başarmanın yarısıdır. Uzaya giden araçlar kalkış anında yakıtlarının yarısını kullanır. Geriye kalan yakıt 2-3 yıl boyunca kullanılır. İlk birkaç dakika için tüm deponun yarısına ihtiyaç varken sonrasında gelen yıllarda kalan yakıt yeterli olmaktadır. Bu durumda başlamanın önemini bir kez daha ortaya çıkarır. Ertelenen her şey için bu mantığı oturtabilmek önemlidir. Ben başlayacağım ve bu işin yarısı bitecek motivasyonu ile hayata devam etmek gerekir. Başladım ve bu işin yarısını bitirdim, yarın tekrar başlayacağım ve kalan yarısını da bitireceğim diyerek ertelenenlerden kurtulmak mümkündür. Bu sayede yıllardır sorun haline getirilen işler bile kısa sürede çözüme kavuşacaktır.

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Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri İyi bir yemek yapıverin Hüzünlü müsünüz? İçinizdeki şefi dışarı çıkarın ve mutfağa koşun. Akşam yemeği için yeni bir tarif deneyerek kendilerinizi daha mutlu hissedebilirsiniz. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri İyi bir egzersiz yapın Egzersiz, yalnızca vücudunuz için değil, beyniniz açısından da aynı şekilde yararlıdır. Ter akıtmaya başladığınızda, endorfin salgılar ve hemen kendinizi mutlu hissetmeye başlarsınız. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri Deneyimlere para harcayın Tatmin edici bir hayat, edinilen mülklerde değil, yaşadığımız deneyimlerde ve bunları paylaştığımız insanlardadır. Biraz para harcayacaksanız eğer, bir seyahate, konsere ya da keyfinizi yerine getirecek herhangi bir deneyime harcama yapın. Bilim, bu şekilde uzun vadede daha mutlu olacağınızı söylüyor. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri Tatil planı yapın Seyahat beklentisi, en az seyahatin kendi kadar eğlencelidir. Tatil hazırlığı yapmanın mutluluk seviyemizi artırdığı araştırmalarca gösterilmiştir. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri Kendinize meydan okuyun O terfi için çalışın ya da o maratona hazırlanın. Meydan okuma ve yenilik, mutluluğun anahtar öğeleridir. Beyin, sürprizlerle uyarılır ve beklenmedik bir durumla başarılı bir şekilde başa çıkmak, güçlü bir doygunluk hissi yaratır. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri Sahte de olsa gülümseyin Ruh haliniz iyi olmadığında yapmak isteyeceğiniz son şey gülümsemek olabilir; ancak gülümsemek, asılan yüzünüzü tersine çevirebilir. Araştırmalara göre, gülümseme numarası yapmak, içten gelmese bile ruh halimizi düzeltmemize yardımcı oluyor. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri Dışarı çıkın Arka bahçenizden faydalanın ya da daha önce hiç gitmediğiniz bir parkta gezinin; bunun için kendinize teşekkür edeceksiniz. Kısa da olsa açık havada yürüyüş yapmak, modunuzu yükseltir, stres seviyenizi azaltır. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri Yeni arkadaşlar edinin Yapılan araştırmalara göre, yeni arkadaşlar edinmek, mutluluğumuzu ve refahımızı artırıyor. Bir kulübe katılın, iş arkadaşlarınızla konuşun ya da market sırasında bir sohbet başlatın. Ne tür yeni bağlantılar kuracağınızı asla bilemezsiniz. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri Bir bardak süt için Süt, beyindeki mutluluk hormonu serotoninin yaratılmasına yardımcı olan amino asit tritofandan içerir. Yani süt, yalnızca vücut için değil, beyin için de oldukça önemlidir. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri Sıcak bir duş alın Sıcak bir duş, adeta mutluluğun tanımı değil mi? Zaten yapılan araştırmalar da sıcak banyonun aynı zamanda içimizi de ısıttığını gösteriyor. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri Yeterli miktarda uyuyun Yetersiz uyku, bilişsel süreçlerinizin yavaşlamasına ve depresyon riskinin artmasına sebep olur. Her gece yatağa 30 dakika daha önce girmeyi ya da gün ortasında kısa bir şekerleme yapmayı deneyin. Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri Son olarak, şu gülümseyen yüze bir bakın