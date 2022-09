Sivilcelerinizin nerede çıktığı önemli!

Antik Çin ve Ayurveda tekniklerine göre, kulak aknesinin böbrek sorunlarından ya da yanak aknesinin karaciğerinizden kaynaklandığı fikrini destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yoktur.

Bunu duyduğumuz için hayal kırıklığına uğramış olsak da, bu iddiaları düzeltmeye, kanıtlara ve bilime dayalı bir yüz haritası oluşturmaya da hazırız. Yaşam tarzı faktörlerine dayalı olarak tekrarlayan sivilcelerin nasıl tedavi edileceğine bir göz atalım.

Saç çizginizin etrafında neden sivilce neden?

Alnınızdaki saç çizgisini çevreleyen sivilceler “pomad sivilce” adını paylaşır. Pomatlar kalın, genellikle mineral yağ bazlı saç ürünlerinde bulunur. Bu bileşen, saç köklerimizdeki doğal yağın veya sebumun çıkmasını engeller. Aslında bu tıkanıklık sivilce oluşturan şeydir.

Saç çizginizde rutin olarak sivilce görüyorsanız, yapılacak en iyi şey pomad kullanmayı bırakmak. Uygulamadan sonra yüzünüzü yıkamak ya da arındırıcı bir şampuan kullanmaya özen göstermektir. Piyasada komedojenik olmayan yani cilt üzerindeki gözenekleri tıkamayan ürünler de bulunmaktadır.

Saç çizgisi sivilcesi için bunları deneyin!

Kakao yağı, renklendirici, katran vb. içermeyen komedojenik olmayan ürünler kullanın.

Gözeneklerinizi temizlemek ve herhangi bir ürünü çıkarmak için arındırıcı bir şampuan deneyin.

Sprey ya da kuru şampuan kullanırken yüzünüzü elinizle veya bir bezle koruyun.

Yanaklarınızda neden sivilce olur?

Muhtemelen telefonunuzda koli basili (E. coli) ve diğer bakteri izleri vardır. Ve telefonunuzu yüzünüze her tuttuğunuzda, bu bakterileri cildinize yayarak potansiyel olarak daha fazla sivilceye neden olursunuz. Yüzünüzün bu bçlgesindeki sivilceler, kirli telefonlar, yastık kılıfları ve yüzünüze dokunmak gibi diğer alışkanlıklardan kaynaklanma eğilimindedir.

Akıllı telefonunuzu düzenli olarak bir dezenfektan bezle temizlemek, sivilce oluşunu en aza indirmeye yardımcı olabilir. İş için sık sık telefondaysanız, bir bluetooth kulaklık satın almayı düşünebilirsiniz. Yastık kılıflarınızı en az haftada bir kez değiştirin.

Yanaklarınızdaki sivilce için bunları deneyin!

Her kullanımdan önce akıllı telefonunuzu silin.

Telefonunuzu yanınızda banyoya götürmeyin.

Yastık kılıfınızı haftada en az bir kez değiştirin.

Çene çizginizde neden sivilce olur?

Yüz haritalamanın gerçekten doğru olduğu yer burasıdır. Çene ve çene çizgisi sivilcelerine genellikle hormonlardaki dalgalanmalar neden olur. Bu da endokrin sisteminizde bir bozulma anlamına gelir. Genellikle yağ bezlerini aşırı uyaran ve gözenekleri tıkayan aşırı androjenlerin bir sonucudur. Hormonlar adet döngüsü sırasında bir hafta önce) yükselebilir, bir değişime bağlı olabilir ya da doğum kontrol ilaçlarıyla başlayabilir.

Hormon dengesizliği beslenmeyle de ilgili olabilir. Beslenmenin sivilceyi nasıl etkilediğini duymuş olabilirsiniz, ancak araştırmalar zayıf bir korelasyon olduğunu gösteriyor.

Bunun yerine, bazı araştırmacılar bağırsak sağlığının akneyi etkilediğine inanıyor çünkü hormon seviyenizi değiştiriyor - özellikle yüksek karbonhidratlı yiyecekler ya da hormon eklenmiş süt ürünleri yiyorsanız. Beslenmenize bir göz atın ve şekerli ürünleri, beyaz ekmeği, işlenmiş gıdaları ve süt ürünlerini azaltmanın akneyi azaltmaya yardımcı olup olmayacağını görün.

Çene çizgisi ve çene sivilceleri için bunları deneyin!

Daha az işlenmiş gıdalar veya süt ürünleri yemeniz gerekip gerekmediğini görmek için beslenmenizi yeniden gözden geçirin.

Gıda markalarını araştırın ve hormon ekleyip eklemediklerini kontrol edin.

İnatçı akneye yardımcı olacak topikal tedaviler için bir dermatoloğa başvurun.

Alnınızda ve burnunuzda neden sivilce olur?

T-bölgesinde sivilcelenmeler yaşıyorsanız, yağ ve stresten olabileceğini düşünebilirsiniz. Singapur'da 160 erkek lise öğrencisi üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırma, yüksek stresin yağ üretimi üzerinde bir etkisi olmadığını, ancak sivilceleri daha ciddi hale getirebileceğini buldu. Yapılan başka bir araştırma, yorgun uyanan kişilerin sivilceye sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Yani, kulağa stres ve uyku akne ile kısır bir döngü başlatıyor gibi geliyor. Bunun önüne geçmek için, yatmadan önce meditasyon yapmayı ya da iyi bir uyku hijyeni uygulamayı deneyin. Müzik dinlemek ya da egzersiz yapmak (bir dakika bile olsa) stresi azaltmanın doğal yollarıdır.

Ve alnınıza dokunmaktan kaçının. Ortalama bir insan günde yüzlerce kez yüzüne dokunur, yağları ve kiri doğrudan gözeneklere yayar. Cilt tipinize göre ürünler satın almayı da unutmayın!

Kaynak: Morgan Rabach. "What That Acne Spot on Your Face Means, According to Science". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/pimple-acne-face-map. (22.06.2020).