Sivilcelerinizin nerede çıktığı önemli!

Tekrarlayan sivilce size sağlığınız hakkında bir şey mi söylüyor olabilir mi?

Sivilcelerinizin nerede çıktığı önemli!
Güzellik
15 Eylül 2022 14:09
ABONE OL

Antik Çin ve Ayurveda tekniklerine göre, kulak aknesinin böbrek sorunlarından ya da yanak aknesinin karaciğerinizden kaynaklandığı fikrini destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yoktur.


Bunu duyduğumuz için hayal kırıklığına uğramış olsak da, bu iddiaları düzeltmeye, kanıtlara ve bilime dayalı bir yüz haritası oluşturmaya da hazırız. Yaşam tarzı faktörlerine dayalı olarak tekrarlayan sivilcelerin nasıl tedavi edileceğine bir göz atalım.


Ayurveda hakkında bunları biliyor musunuz?
Ayurveda hakkında bunları biliyor musunuz?

Saç çizginizin etrafında neden sivilce neden?

Alnınızdaki saç çizgisini çevreleyen sivilceler “pomad sivilce” adını paylaşır. Pomatlar kalın, genellikle mineral yağ bazlı saç ürünlerinde bulunur. Bu bileşen, saç köklerimizdeki doğal yağın veya sebumun çıkmasını engeller. Aslında bu tıkanıklık sivilce oluşturan şeydir.


Saç çizginizde rutin olarak sivilce görüyorsanız, yapılacak en iyi şey pomad kullanmayı bırakmak. Uygulamadan sonra yüzünüzü yıkamak ya da arındırıcı bir şampuan kullanmaya özen göstermektir. Piyasada komedojenik olmayan yani cilt üzerindeki gözenekleri tıkamayan ürünler de bulunmaktadır.


Saç çizgisi sivilcesi için bunları deneyin!

  • Kakao yağı, renklendirici, katran vb. içermeyen komedojenik olmayan ürünler kullanın.

  • Gözeneklerinizi temizlemek ve herhangi bir ürünü çıkarmak için arındırıcı bir şampuan deneyin.

  • Sprey ya da kuru şampuan kullanırken yüzünüzü elinizle veya bir bezle koruyun.

Yanaklarınızda neden sivilce olur?

Muhtemelen telefonunuzda koli basili (E. coli) ve diğer bakteri izleri vardır. Ve telefonunuzu yüzünüze her tuttuğunuzda, bu bakterileri cildinize yayarak potansiyel olarak daha fazla sivilceye neden olursunuz. Yüzünüzün bu bçlgesindeki sivilceler, kirli telefonlar, yastık kılıfları ve yüzünüze dokunmak gibi diğer alışkanlıklardan kaynaklanma eğilimindedir.


Akıllı telefonunuzu düzenli olarak bir dezenfektan bezle temizlemek, sivilce oluşunu en aza indirmeye yardımcı olabilir. İş için sık sık telefondaysanız, bir bluetooth kulaklık satın almayı düşünebilirsiniz. Yastık kılıflarınızı en az haftada bir kez değiştirin.


Yanaklarınızdaki sivilce için bunları deneyin!

  • Her kullanımdan önce akıllı telefonunuzu silin.

  • Telefonunuzu yanınızda banyoya götürmeyin.

  • Yastık kılıfınızı haftada en az bir kez değiştirin.

Sivilcelere karşı aspirin maskesi
Sivilcelere karşı aspirin maskesi Ağrı kesici olarak bilinen aspir...
Yüzünüzü sadece suyla yıkarsanız ne olur? Temizleyiciler, nemlendiriciler,...

Çene çizginizde neden sivilce olur?

Yüz haritalamanın gerçekten doğru olduğu yer burasıdır. Çene ve çene çizgisi sivilcelerine genellikle hormonlardaki dalgalanmalar neden olur. Bu da endokrin sisteminizde bir bozulma anlamına gelir. Genellikle yağ bezlerini aşırı uyaran ve gözenekleri tıkayan aşırı androjenlerin bir sonucudur. Hormonlar adet döngüsü sırasında bir hafta önce) yükselebilir, bir değişime bağlı olabilir ya da doğum kontrol ilaçlarıyla başlayabilir.


Hormon dengesizliği beslenmeyle de ilgili olabilir. Beslenmenin sivilceyi nasıl etkilediğini duymuş olabilirsiniz, ancak araştırmalar zayıf bir korelasyon olduğunu gösteriyor.


Bunun yerine, bazı araştırmacılar bağırsak sağlığının akneyi etkilediğine inanıyor çünkü hormon seviyenizi değiştiriyor - özellikle yüksek karbonhidratlı yiyecekler ya da hormon eklenmiş süt ürünleri yiyorsanız. Beslenmenize bir göz atın ve şekerli ürünleri, beyaz ekmeği, işlenmiş gıdaları ve süt ürünlerini azaltmanın akneyi azaltmaya yardımcı olup olmayacağını görün.


Çene çizgisi ve çene sivilceleri için bunları deneyin!

  • Daha az işlenmiş gıdalar veya süt ürünleri yemeniz gerekip gerekmediğini görmek için beslenmenizi yeniden gözden geçirin.

  • Gıda markalarını araştırın ve hormon ekleyip eklemediklerini kontrol edin.

  • İnatçı akneye yardımcı olacak topikal tedaviler için bir dermatoloğa başvurun.

Alnınızda ve burnunuzda neden sivilce olur?

T-bölgesinde sivilcelenmeler yaşıyorsanız, yağ ve stresten olabileceğini düşünebilirsiniz. Singapur'da 160 erkek lise öğrencisi üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırma, yüksek stresin yağ üretimi üzerinde bir etkisi olmadığını, ancak sivilceleri daha ciddi hale getirebileceğini buldu. Yapılan başka bir araştırma, yorgun uyanan kişilerin sivilceye sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.


Yani, kulağa stres ve uyku akne ile kısır bir döngü başlatıyor gibi geliyor. Bunun önüne geçmek için, yatmadan önce meditasyon yapmayı ya da iyi bir uyku hijyeni uygulamayı deneyin. Müzik dinlemek ya da egzersiz yapmak (bir dakika bile olsa) stresi azaltmanın doğal yollarıdır.


Ve alnınıza dokunmaktan kaçının. Ortalama bir insan günde yüzlerce kez yüzüne dokunur, yağları ve kiri doğrudan gözeneklere yayar. Cilt tipinize göre ürünler satın almayı da unutmayın!



Kaynak: Morgan Rabach. "What That Acne Spot on Your Face Means, According to Science". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/pimple-acne-face-map. (22.06.2020).


Sivilcelerinizin sebebi süt olabilir!
Sivilcelerinizin sebebi süt olabilir!


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.