Köpeğinizin mutlu olduğunu gösteren 6 işaret

Çoğu köpek sahibi, evcil dostunun ne düşündüğünü bilmeyi ister. Ancak köpekler bizimle konuşamadığı için gerçekten mutlu olup olmadıklarını ya da sadece mevcut koşullara uyum sağlayıp sağlamadıklarını anlamak her zaman kolay değildir.

Hiç kimse bir köpeğin zihnini okuyamaz; ancak veteriner hekimler, köpeklerin davranışlarını yorumlama konusunda en yakın rehberlerimizdir. Uzmanlara göre, bir köpeğin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüğünü gösteren bazı belirgin davranışlar ve alışkanlıklar vardır. Ve hayır, kuyruk sallamak her zaman mutluluk anlamına gelmez. Veteriner hekimler, köpeğinizin mutlu olup olmadığını anlamanın yollarını ve onu daha mutlu hale getirmek için yapılabilecekleri şöyle açıklıyor:

Temel ihtiyaçları karşılanıyordur

Temel ihtiyaçlar karşılanmadığında mutlu olmak zordur; bu durum köpekler için de geçerlidir. Veteriner hekim Dr. Kate Anderson: "Mutluluk kavramını düşündüğümde, bir köpeğin refah içinde olması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanmış olması aklıma geliyor” açıklamasında bulundu. Anderson, hayvan refahının beş temel özgürlüğüne dikkat çekiyor:

Açlık ve susuzluktan uzak olma

Açlık ve susuzluktan uzak olma Rahatsızlıktan uzak olma

Rahatsızlıktan uzak olma Ağrı, yaralanma ve hastalıklardan korunma

Ağrı, yaralanma ve hastalıklardan korunma Doğal davranışlarını sergileyebilme

Doğal davranışlarını sergileyebilme Korku ve stresten uzak yaşama

Günümüzde köpeklerin mutluluğunu değerlendirme biçimimiz bu temel kriterlerin ötesine geçmiş olsa da, ihtiyaçlarının karşılanması doğru bir başlangıç noktası olarak kabul ediliyor.

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Vücut dilleri rahattır

Mutlu bir köpeğin beden dili gevşek ve rahat olmalıdır. Vücudunda herhangi bir gerginlik olmamalı. Kulakları geriye yatmış olmamalı. Gözlerinin beyaz kısmı görünmemeli. Kuyruğu ise cinsine bağlı olarak doğal ve rahat bir pozisyonda durmalıdır.

Dr. Kristi Flynn ise köpeğin ağırlığını dört ayağına eşit şekilde vermesinin önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor. Köpek geri çekiliyor gibi durmamalı veya bir patisini sürekli havada tutmamalıdır. Flynn: "Bahçede güneşlenirken yan yatmış, tamamen gevşemiş bir köpek düşünün. Bana göre bu, mutlu ve huzurlu bir köpeğin en belirgin işaretlerinden biridir. Köpeklerin hareketlerinin yumuşak ve akıcı olmasını mutluluğun önemli göstergelerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Yüz ifadeleri sakindir

Flynn’e göre köpeklerin yüz kasları insanlara oldukça benzerdir. Bu nedenle yüz ifadeleri de onların ruh hali hakkında ipuçları verebilir. Mutlu ve huzurlu bir köpekte:

Kaşlar çatık değildir.

Kaşlar çatık değildir. Göz çevresi rahattır.

Göz çevresi rahattır. Ağız kasları gevşektir.

İnsanlar üzgün olduklarında ağızları aşağı doğru düşebilir ve gözlerini kısabilirler. Benzer durum köpekler için de geçerlidir. Eğer köpeğinizin yüzünde sakin ve rahat bir ifade görüyorsanız, büyük olasılıkla kendini iyi hissediyordur.

Düzenli bir rutinleri vardır

Tıpkı küçük çocuklar gibi köpekler de öngörülebilir bir yaşamı sever. Yeniliklerden ve heyecandan hoşlanırlar ancak dünyalarının sürekli değişmesini istemezler. İnsanların günlük programlarının değiştiği dönemler köpekler için en zor zamanlar arasında yer alıyor. Tatiller, uzun seyahatler veya ofise dönüş süreçleri buna örnek gösterilebilir. Hayat her zaman aynı şekilde devam etmese de, köpeğiniz için mümkün olduğunca düzenli bir rutin oluşturmak ve değişiklikler gerektiğinde yeni bir düzen kurmak önem taşıyor.

Egzersiz, eğitim ve zeka oyunları gibi etkinliklere katılırlar

Köpeklerin yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapması yalnızca sağlıklı kilolarını korumalarına yardımcı olmaz; aynı zamanda zihinsel ve duygusal açıdan da onları destekler. Uzmanlar egzersizi “zenginleştirici faaliyetler” başlığı altında değerlendiriyor ve bunu insanların kişisel bakım alışkanlıklarına benzetiyor. Bu tür etkinlikler arasında:

Günlük yürüyüşler ve oyunlar

Günlük yürüyüşler ve oyunlar Zeka oyuncakları

Zeka oyuncakları Koku çalışmaları

Koku çalışmaları Eğitim dersleri yer alabilir.

Uzmanlar, bilimsel temellere dayanan, şefkatli eğitim yöntemlerinin stres ve çatışmayı azalttığını belirtiyor. Ayrıca eğitim yalnızca yavru köpekler için değil, her yaştan köpek için faydalıdır. Bu faaliyetler köpeklere gerçekten mutluluk verebilir. Aynı zamanda evcil hayvanınızla aranızdaki bağı güçlendirmenin harika bir yoludur.

Sahipleri onların adına konuşur ve sınırlarını korur

Köpekler beden dilleriyle rahatsız olduklarını gösterebilirler ancak bir insana doğrudan “Lütfen uzak dur” diyemezler. Bu noktada devreye sahipleri girer. Köpeğinizin rahat olduğu ve olmadığı durumları çevrenizdeki insanlara açıkça ifade etmekten çekinmemelisiniz. Her köpeğin karakteri farklıdır. Bazıları sosyal ve dışa dönükken, bazıları daha çekingen olabilir. Eğer köpeğiniz utangaç bir yapıya sahipse, yabancılardan onu sevmemelerini rica etmek veya misafirlerinize ona alan tanımalarını söylemek gerekebilir.

İnsanlar iyi niyetli davranıyor olabilir ancak köpeklere alan tanımak ve onların sınırlarına saygı göstermek gerçekten önemli. Sonuç olarak, insanlar gibi köpeklerin de kendilerine özgü tercihleri vardır. Onları doğalarına veya karakterlerine aykırı davranmaya zorlamak mutluluklarını azaltabilir.

Kaynak: Jillian Wilson. "6 Signs Of A Happy Dog, According To Veterinarians". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/6-signs-of-a-happy-dog-according-to-veterinarians-goog_l_6a2ad022e4b0a99062fc1463.

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