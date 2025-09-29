Karanlık havalarda modunuzu yükseltmenin 8 yolu

Siz de enerjinizi güneşten alıyorsanız ve karanlık hava, bulutlu günler sizi mutsuz ediyorsa bu 8 öneri size iyi gelebilir!

Giriş: 29 Eylül 2025 12:54 Güncelleme: 29 Eylül 2025 12:55
Sonbahar geldi, kış mevsimi yaklaşıyor. Gündüzler kısalıp geceler uzuyor; bulutlu, kasvetli günler ise artıyor. Güneşin kaybolmasıyla birlikte moraliniz de düşebiliyor. Ancak uzmanlara göre, kasvetli havalarda bile keyifli kalmanın birçok yolu var.


1- Belirtileri fark edin

Mevsim geçişleri çoğu kişiyi etkiler. Ancak eğer düşük enerji, keyifsizlik veya odaklanma sorunları iki haftadan uzun sürüyorsa, bu mevsimsel duygudurum bozukluğu (SAD) olabilir. Böyle bir durumda doktorunuza danışmanız öneriliyor.


2- Işık terapisi deneyin

Uzmanlar, ışık terapisi lambalarının ruh halinizi dengelemede etkili olabileceğini söylüyor. Ancak bu cihazların UV ışığını filtreleyen güvenli modeller olması önemli.


3- D vitamini alın

Gri gökyüzü altında yeterince güneş ışığı almak zor olabilir. Bu nedenle D vitamini takviyesi, özellikle kış ve sonbaharda ruh halinizi olumlu etkileyebilir.


4- Egzersizden vazgeçmeyin

Yağmur, spor yapmanıza engel değil. Doğru kıyafet ve ekipmanla koşu, yürüyüş ya da bisiklet keyifli hale gelebilir. Üstelik bu koşullar egzersizi daha heyecanlı bir maceraya dönüştürebilir.


5- Sosyal bağlarınızı koruyun

Kötü hava koşulları sizi eve kapatabilir, ancak bu yalnızlaşmanıza yol açabilir. Arkadaşlarınızla buluşun, görüntülü aramalar yapın veya sohbet edin. Sosyal temas ruhunuzu canlandırır.


6- Havanın tadını çıkarın

Rüzgâr ve yağmur, dışarıda farklı bir deneyim sunar. Doğru kıyafetlerle bir yürüyüş, sıradan bir günü maceraya dönüştürebilir.


7- Doğaya çıkın

Orman, park ya da sahil gibi doğal alanlar, ruh halinizi yükseltir. Yeşil alanlar özellikle yağmurlu günlerde büyüleyici bir atmosfer sunar.


8- Güneşi yakalayın

Güneş kendini gösterdiğinde, anı değerlendirin. Kısa süreli de olsa dışarı çıkın ve ışığın keyfini çıkarın.


Referanslar

Emine Saner. "Right as rain! 10 ways to boost your mood on grey, wet or cold days". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/sep/20/right-as-rain-10-ways-to-boost-your-mood-on-grey-wet-or-cold-days (20.09.2021).


