Hareketsizliğin 5 işareti

Gün içerisinde sandığınızdan daha az hareket ediyor olabilirsiniz. Market alışverişine üşeniyor, yemek sipariş ediyor ve film maratonları yapıyorsanız vücudunuzda beklediğinizden daha fazla belirtiyle karşılaşabilirsiniz...

1- Gözleriniz ve göz altınız şişer

Hareketsiz bir yaşam tarzı, su tutmanın ana tetikleyicilerinden biri. Uzun süreli yatay pozisyonda kalma nedeniyle kabarık gözler ortaya çıkar. Buna karşı yoganın en iyi çözüm olduğu düşünülmekte çünkü yoga kan dolaiımını artırır. Günlük rutininize biraz hareket eklemeye başladığınızda, şişkin gözleriniz artık sorun olmaktan çıkacaktır.

2- Kabızlık problemi çekersiniz

Düzenli bağırsak hareketleri için egzersiz yapmak oldukça önemli. Zamanınızın çoğunu oturarak geçirirseniz yiyeceklerin kalın bağırsağınızdan geçmesi daha fazla zaman alır. Sonuç olarak, vücudunuzun dışkınızdan emdiği su miktarı sınırlı olacağı için bu kabızlığa neden olur. Düzenli hareket etmek, sindirim sisteminizin verimliliğini artırır. Günde birkaç kez basit bir 5 dakikalık esneme hareketi bile kabızlığı önleyebilir.

3- Unutkanlaşırsınız

Sık sık düşündüklerinizin aklınızdan uçup gittiğini hissediyorsanız, biraz hareket etmeyi düşünebilirsiniz. Bir çalışma, hareketsiz yaşam tarzlarına öncülük eden kişilerin beyinde medial temporal lob alanında yapısal değişiklikler gösterdiğini keşfetti. Bu lob, bir şeyleri ezberleme yeteneğimizden sorumlu. Bu da bize egzersizin hafızayı güçlendirdiği gösteriyor. Daha fit hale geldikçe beyin yapınızın büyümesi ise hiç şaşırtıcı değil...

4- Dizleriniz ağrır

Hareket, sıkışmış eklemleri gevşetmenin sırrıdır. Egzersiz, artrit ve osteoartrit semptomlarını -özellikle de düşük etkili aerobik egzersizleri- hafifletebilir. Hatta kronik diz ağrısı olan hastaların bir egzersiz programına girmeleri önerilir. Düzenli egzersiz yaparak kaslarınız güçlenir ve daha esnek hale gelir.

5- Şeker ihtiyacınız artar

Fiziksel aktivitelerde bulunmak, şeker isteğiniz ile mükemmel bir şekilde mücadele eder. Enerjinizi artırır ve genel mutluluğu teşvik eden endorfin salgılar. Mutluluk hormonu da şeker isteğini önemli ölçüde azaltır. Gün içinde yeterince hareket etmek depresyonu uzak tutar. Yani, depresyon ya da kötü ruh halinden ve fazla tatlı isteğinden uzak durabileceğiniz bir yaşam sağlıyor.

Referans: "5 Signs You’re Not Moving Enough". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/5-signs-youre-not-moving-enough-801751/.