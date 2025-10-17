1. Kazak ve ceket ile farklı hava katın

Sonbahar havası genellikle dengesizdir; sabah serin, öğlen ise sıcak olabilir. Mini etek giyerken katmanlı kombinler oluşturmak, hem pratik hem de şık bir seçimdir. Şu parçalarla katmanlama yapabilirsiniz:

Triko kazaklar: Mini eteğinizin üzerine ince veya kalın bir triko kazak giymek, hem sıcak tutar hem de modern bir görünüm sağlar.