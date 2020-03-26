Yoga ile ilgili 5 bilimsel gerçek

Yoganın bilimsel faydaları

Yapılan bilimsel çalışmalar, yoganın faydalarını onaylıyor.

Geçtiğimiz yıllarda New York Times’da yayınlanan bir makalede yoganın zararlı olabileceği, hatta bazı durumlarda ciddi yaralanmalara ve ölüme bile neden olabileceği fikri yer alıyordu. Ancak bin yıllardır uygulanan yoga pratiğinin faydalarını gören insanlar yogadan vazgeçmediler ve gün geçtikçe daha fazla bilimsel araştırma yapılarak bu faydalar onaylanmaya devam etti. Güncel çalışmaların da gösterdiği üzere, yoga yaparken zarar görme ihtimaliniz, herhangi bir şey yaparken ciddi bir yara alma ihtimalinizden fazla değil.

50’den fazla bilimsel araştırma, yoganın faydalarını onaylıyor. İşte yoga ile ilgili en sık sorulan sorular ve cevapları:

1- Yoga zararlı mıdır?

Yoga zihinsel olduğu kadar fiziksel de bir aktivite olduğu için, yoga esnasında herhangi bir egzersizi yaparken olduğu gibi yaralanma riskiniz elbette vardır. Ancak 2013’te Holger Cramer tarafından yapılan bir çalışmada yoga esnasında oluşmuş 76 kaza incelenmiş ve yalnızca ikisinin çok ciddi sonuçlara neden olduğu ortaya çıkmış. Çoğunlukla kas ve iskeletle ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor, bunun nedeni de dikkatsizlik ya da kullanılan mat-çorap gibi malzemelerin yeterince güvenli olmaması olabiliyor. Kısacası, dikkatli olmazsanız yoga yüzünden zarar görme ihtimaliniz her zaman vardır. Bundan kaçınmak için bir yoga eğitmeniyle çalışmayı, yoga derslerine katılmayı ve birebir yönlendirme alarak pozlarda kendinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmeniz ve herhangi bir zamanda kazalara karşı nasıl dikkatliyseniz yoga esnasında da aynı dikkati göstermeniz yeterli olacaktır.

2- Yoga mı, egzersiz mi?

Günümüzde uygulanan pek çok farklı yoga stili var ve her biri farklı bir amaca yönelik olarak uygulanıyor. Örneğin Yin Yoga kas ve dokularınızı esnetmeyi, eklemlerinizi güçlendirmeyi, zihninizi yavaşlatmayı amaçlarken Bikram Yoga, ağırlık çalışmışsınız gibi güçlenmenize yardımcı olabiliyor. Güçlü bir Vinyasa dersi ise kardio egzersizi yerine geçebilir. Yogayı hangi amaçla yapıyorsanız, buna uygun bir yoga dersi bulmanız zor olmayacaktır. Biraz araştırıp yoga stillerini ve vücudu/zihni ne şekilde etkilediğini öğrenmeniz gerekir.

3- Yoga sakinleştirir mi?

Yoga pratiğinin depresyon ve anksiyete gibi sorunlara kesin olarak çare olduğuna dair herhangi bir bilimsel veri yok. Ancak Westminister Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada yoga yapan insanların bir süre sonra daha az depresyon ve kaygı belirtisi gösterdiği sonucuna ulaşılmış. Yoganın kendisi mi, düzenli olarak bir şeye zaman ayırmak mı, dışarı çıkıp yoga sayesinde sosyalleşmek mi bu etkiyi sağlıyor, henüz bilemiyoruz. Bu konuda daha fazla bilimsel araştırma yapılması gerektiği ortada. Ancak harekete geçmek psikolojik olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olacaksa, yogayı denemekten hiçbir zarar gelmeyeceğini de biliyoruz.

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4- Yoga ile iyileşebilir miyiz?

Yapılan bilimsel çalışmalar, yoganın uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelebileceğini ıspatlıyor. Yoga pratiği ile gelişen beden farkındalığı, kendinize daha iyi bakmanıza yardımcı oluyor. Düzenli olarak yapılan esneme ve gevşeme egzersizleri, kan dolaşımını düzenleyerek kalp sağlığını koruyor. Aynı zamanda düzenli yoga sayesinde vücuttaki iltihap oranının da azaldığı görülüyor, bu sayede çeşitli bağışıklık sistemi hastalıklarından da korunmuş oluyorsunuz.

5- Yoga ile esnemek ve güçlenmek mümkün mü?

2008 yılında Journal of Strength & Conditioning Research’te yayınlanan bir araştırmaya göre düzenli olarak yoga yapan kişiler, fiziksel olarak daha esnek ve daha dengeli olabiliyorlar. Felçli hastalar üzerinde yapılan bir çalışma da yoganın uzun vadede olumlu fiziksel etkileri olabileceğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla evet, düzenli olarak yoga yaparsanız vücudunuzdaki kaslarınızı güçlendirmeniz ve esnetmeniz, kendinizi daha dengeli ve güçlü hissetmeniz mümkün.