Evde egzersiz yapmayı kolaylaştıran denenmiş 5 mobil uygulama

Evde egzersiz uygulamaları

Evde egzersiz yapmayı kolaylaştıran mobil uygulamalar özellikle sosyal izolasyon günlerinde büyük ilgi görüyor. 2020 yılında en çok tercih edilen ve kullanımı en kolay 5 mobil uygulamayı derledik.

30 Günlük Zorlu Fitness Görevi

Bir ay boyunca devam edebileceğiniz egzersizler içeren uygulama, en sık tercih edilen spor aplikasyonları arasında. Uygulamada karın, kalça ve tüm vücut egzersizleri için seçim yapılabiliyor ve egzersizlerin zorluğu zamanla artıyor. Kendinize özel bir çalışma programı hazırlayabilir ve kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Sworkit

‘Sworkit Kişisel Antrenör’ adıyla bulabileceğiniz uygulamada evde basitçe yapabileceğiniz güç, kardiyo, yoga ve esneme pratikleri yer alıyor. 5-60 dakika arası seçebileceğiniz bir zamanda kendinize uygun bir program oluşturabilir, haftalık ya da aylık hedef belirleyebilirsiniz. Üst vücut, alt vücut, karın, kalça, sırt, bacaklar gibi güçlendirmek istediğiniz bölgeyi seçerek de egzersizin türünü seçebiliyor olmanız avantaj. Sworkit’in aynı zamanda ‘Stretching&Pilates Sworkit’ adıyla bir yan uygulaması daha bulunuyor. Bu uygulamayı da kullanarak esneme egzersizleri ve pilates programınızı oluşturabilirsiniz.

7 Minutes Workout

Meşhur yoga uygulaması ‘DownDogApp’in egzersiz uygulamalarından biri olan 7 Minutes Workout, 7 dakika boyunca yapılan ve birçok farklı tür arasından seçebileceğiniz egzersizleri öneriyor. Öncelikle üst beden, alt beden ve merkez için seviyenizi belirledikten sonra yapacağınız egzersizin türünü seçebiliyorsunuz. Hareket aralarındaki dinlenme sürelerinde bir sonraki hareketi görebildiğiniz için önemli bir kullanım kolaylığı sağlıyor. İngilizce bilmiyor olsanız da gösterilen hareketleri kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Meraklısına not: DownDogApp demişken, şirketin yoga uygulamasının da en iyi yoga uygulamalarından biri olduğunu hatırlatalım. Aynı zamanda ‘Barre’ adında klasik bale egzersizlerini deneyimleyebileceğiniz bir uygulaması ve ‘HIIT Workout’ adında da çok kısa, klasik HIIT egzersizi gösteren başka bir uygulaması daha var.

Nike Training Club

Kişiselleştirilmiş egzersiz konusunda en iyi uygulamalardan biri olan Nike Training Club, kendinizle ilgili girmiş olduğunuz bilgileri gözeterek size egzersizler öneriyor. Başlangıç, orta ve ileri seviye için 15-45 dakikalık egzersizler gösterilen uygulamada boks, yoga, kuvvet, dayanıklılık ve hareket kabiliyeti antrenmanları da mevcut.

Ev Egzersizleri

‘Ev Egzersizleri – Ekipmansız’ adıyla bulabileceğiniz uygulama da basitçe evde herhangi bir ekipman kullanmadan yapılabilecek egzersizleri gösteren uygulamalardan biri. Ayrıntılı rehberler içeren uygulama ayrıca paylaştığınız bilgilerinize göre güncellemeler yaparak size özel öneriler de sunuyor.