Genital siğillere evde çözüm

"Genital siğil için yapılması gerekenler nelerdir?, Siğil için evde ne yapılır?, Siğilleri ne yok eder?" sorularının yanıtını Op. Dr. Yasir Gözü verdi.

Genital siğillere evde çözüm
Sağlık
23 Kasım 2021 Salı

Genital siğil, HPV adı verilen DNA virüsünün bulaşı sonucunda genital ve anogenital bölgede oluşan siğillere denir. Birçok kadın ve erkekte görülebilen bu siğillerin bulaşı, siğili olan birey ile cinsel temas sonucunda gerçekleşir. Siğil lezyonları genelde bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde belirti göstermeye başlar. Toplumda sık görülen bu siğiller, tedavi edilmediği sürece sağlıklı çevre dokuya yayılımı söz konusu olabilir. Peki siğile evde nasıl bir önlem alabilirim diye merak edenler için Proktoloji Uzmanı Doktor Yasir Gözü’nün önerdiği doğal tedavi yöntemlerini sizler için sıraladık.


Çay Ağacı Yağı veya Kekik Yağı: Genital siğile çay ağacı yağı ya da kekik yağı sürmek lezyonların azalmasında güçlü doğal antiseptikler olarak işlev görür. Pamuğa organik çay ağacı veya kekik yağı damlatıp siğil bölgelerine uygulayabilirsiniz. Bu işlemi 10 gün boyunca uygulamakta bir sakınca yoktur.


C Vitamini

C vitaminin içindeki Asidik pH'ı sayesinde siğillerin tedavisinde oldukça etkili olabilir. C vitamini toz haline gelene kadar ezip içine bir miktar su ekleyip macun kıvamına getirene kadar karıştırın. Bu karışımı olduğu gibi siğil bölgesine uygulayın ve bandajlayın. Bandajın 1 gün boyunca kapalı kalmasına özen gösteriniz. Bu tedavi yöntemi siğile neden olan virüsleri de yok edebilir.


Elma sirkesi

Antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliği olan elma sirkesini genital siğil tedavisinde kullanabilirsiniz. Elma sirkesini biraz su ile karıştırıp bir pamuk yardımıyla siğil olan bölgelere sürebilirsiniz. Sürdüğünüz pamuğu siğil bölgesine koyup bandaj yapabilirsiniz. Bandajı 1-2 saat sonra çıkarabilirsiniz.


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Aloe Vera

Aloe vera bitkisinin antiviral ve antibiyotik özelliğine sahip olması siğillere iyi gelmektedir. Aloe vera jelini direkt siğile sürüp kurumasını bekleyebilirsiniz. Kuruduktan sonra yıkamanıza gerek yoktur. Bu işlemi siğiller kuruyana kadar yapabilirsiniz.


Sarımsak

Sarımsağın antiviral, antifungal ve antibakteriyel özellikleri olduğu için siğile neden olan viral enfeksiyonu iyileştirici özelliği vardır. Sarımsak tüketmek bağışıklık sistemini iyileştirir, savunmayı arttırır ve doğal antibiyotik etkisi ile tedaviye yardımcı olur. Birkaç adet sarımsağı ezip siğil üzerine bandaj şeklinde tedavi uygulayabilirsiniz. Her gün yeni bir sarımsak kullanabilirsiniz.


Soğan

Soğan anti-mikrobiyel ve antiseptik özleriyle genital siğilden şikayeti olanlar için doğal bir tedavi yöntemidir. Soğanı dilimleyip bir dilimini siğil üzerine yerleştirip bandajlayın. Bandajı 1 gece bekletip ertesi gün bölgeyi yıkayabilirsiniz.


Evde uygulayabileceğiniz bu yöntemler genital siğil semptomlarını ve lezyonlarını azaltabilir. Fakat kontrolsüz kullanıldığında cilt tahrişlerine yol açabilir. Siğil etrafındaki sağlıklı dokulara zarar verebilir. Çevre doku zarar görürse siğil yayılımı söz konusu olabilir. Bu doğal yöntemleri, lezyonlarınızı azaltmak için kullanabilirsiniz ama kesin bir sonuç için muhakkak uzman bir hekimde muayene olmanız gerekmektedir.


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