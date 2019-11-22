Genital bölgenizdeki sinsi tehlike: HPV

Cinsel sağlığınıza yeterince dikkat ediyor musunuz? Bu sorunun cevabı çoğunlukla toplumda ön yargılara kurban gidebiliyor. Öyle ki hem erkeklerin hem de kadınların kişisel bakımlarından ziyade bir de belirli aralıklarla gitmelerinin büyük önem taşıdığı doktor kontrolleri mevcut. Fakat bu tarz kontroller ne yazık ki kişilerin çekinme duyguları sebebiyle ertelenebiliyor.

Vücudunuza hiç beklemediğiniz bir anda, siz farkında bile değilken, gizlice yerleşip bağışıklık sisteminizi yenerek adeta sizi kontrol altına almak isteyen bir düşmanınızın olabileceğini düşünün. Evet, ne yazık ki bu tarz varsayımlar sadece filmlerde olmuyor. HPV yani Human Papilloma Virus, çoğunlukla cinsel temas sebebiyle kişiden kişiye kolayca bulaşabilen bir enfeksiyondur. Özellikle bazı araştırmalar sonucunda, HPV’nin cinsel hayatı aktif olan bireylerin 4’te 3’ünde görülebildiği ortaya çıkmıştır.

Sessiz, sedasız ve oldukça sabırlı olan HPV virüsü, çoğunlukla cinsel temas yoluyla bulaşma gösterse de ortak kullanım alanlarından da kişiye yerleşim gösterebiliyor. HPV bulaş gösterdiği kişide hemen ortaya çıkmayabiliyor. Kişinin bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak 3 hafta ile 1 yıllık süre zarfında bazen belirti gösterip genital bölgede siğil oluşumuna sebebiyet verebilirken, bazen de ancak doktor kontrolü sırasında tespit edilebiliyor. Oluşan siğiller hem erkeklerde hem de kadınlarda karnabahar görünümü ile karşımıza çıkıyor. Siğil oluşumu ile genital bölgede kaşıntı şikâyetleri de beraberinde geliyor.

18-28 yaş arası dikkat!

Özellikle erken yaşlarda ve aktif bir cinsel hayatı olan kişilerde daha sık görülen HPV virüsü, yapılan araştırmalar doğrultusunda, en fazla 18 ile 28 yaş aralığındaki kişilerde varlığını oluşturmaya başlayabiliyor. HPV’ye karşı alınabilecek en büyük önlem erken yaşlarda yaptırıldığında etkisi çok daha fazla olan HPV’ye karşı koruma sağlayan aşı olarak görülüyor. Bunun dışında tek eşlilik ve güçlü bağışıklık sistemi de genital siğil enfeksiyonunu önlemek için önemli faktörlerin arasında yer alıyor.

Kansere sebep olabiliyor

Çoğunlukla cinsel yolla bulaşan HPV’nin 200’e yakın türü bulunmakta. Bu türlerden yaklaşık 20 tanesi genital bölgede siğil oluşumuna sebep olabiliyor. HPV tedavisine geç kalındığında ilk olarak genital bölgede oluşum gösteren siğillerin hızlıca yayıldığı biliniyor. Fakat oldukça sinsi bir virüs olan HPV, tedavinin ertelenmesi ya da önemsenmeyip doktor kontrolüne gidilmediği durumlarda sadece psikolojik değil, fizyolojik olarak da kişiye ağır darbeler vurabiliyor. Öyle ki var olan HPV virüsü ancak doktor muayenesi sonrasında ortaya çıkabilen, hem erkeklerde hem de kadınlarda kanser oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Özellikle yapılan araştırmalar doğrultusunda rahim ağzı kanseri olan kişilerin yaklaşık yüzde doksanında HPV virüsü saptandı.

HPV ile mücadele etmekten vazgeçmeyin

HPV ile tanıştıktan sonra duygularınızla da yüzleşmek durumunda kalacaksınız. Ama korkmayın! Toplumda aslında oldukça sık görülen HPV virüsü, yaklaşık olarak insanların %80’ininde görülebiliyor. Tedavi sürecinde HPV’yi hayatınızdan çıkaracağınıza inanıp, hayatınızın onun değil sizin şekillendirmeniz gerektiğini asla aklınızdan çıkarmamanız oldukça önem taşıyor. Tedavi sürecinde bağışıklık sisteminizi güçlü tutup, eğer mevcutsa sigara kullanımı da bırakmak dışında ruh sağlığınızın da sizin yanınızda ve güçlü olması gerekiyor. Unutmayın ki, toplum yargıları değil önemli olan her zaman sizsiniz.

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