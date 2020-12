Aloe vera nedir? Aloe vera nasıl kullanılır?

Aloe vera, sukulentler grubuna dahil bir bitkidir. Yabani olarak Türkiye'nin güneybatısında yetişiyor olsa da hem güzel bir süs bitkisi olmasıyla, hem de yapraklarından elde edilen jelin birçok kullanım alanı bulunmasıyla sıklıkla evlerde de yetiştirilmektedir. 60-100 santimetreye kadar uzayabilen bitkinin sivri ve etli, yeşil renkte yaprakları vardır. Kenarları tırtıklı ve bazen de beyaz benekli olan yaprakların içerisinde bulunan jel, içeriğindeki etken maddeler sayesinde özellikle cilt için faydalı bir ürün olarak kullanılabiliyor. Aloe vera yapraklarının yüzde 96'sı sudan oluşuyor, aynı zamanda temel yağlar, amino asitler, mineraller, vitaminler, enzimler, glikoproteinler, rezin ve antrasen veya antrakinon türevleri de içeriyor.

Aloe vera bitkisinin tıbbi kullanımına dair kayıtlara ilk kez M.Ö. 16. yüzyılda Mısır’da yazılmış kaynaklarda rastlanmıştır. Bu bölgede "ölümsüzlük bitkisi" olarak anılan aloe vera, Hindistan civarında yaygın bir geleneksel tıp sistemi olan Ayurveda’da da önemli bir yer tutar. Ülkemizde de "sarısabır" adıyla bilinen bitki, günümüzde kozmetik ve ilaç içeriklerinde sıklıkla kullanılmaktadır. 500’den fazla çeşidi bulunan aloe veranın tıbbi amaçlı kullanılan türü, Aloe Barbedensis olarak isimlendiriliyor.

Aloe vera nasıl yetiştirilir?

Aloe vera, kolaylıkla evde de yetiştirilebilen bir bitkidir. Sukulent türü olduğu için, fazla suyu sevmez. Normal saksı toprağına ekeceğiniz aloe veranızı toprağı iyice kuruyup çatladıktan sonra bir miktar sulamanız yeterli olacaktır. Yerini seven ve iyi bakılan aloe vera bitkisi, ilkbahar aylarında yeni kökler oluşturmaya başlar. Yapraklarının altından yeni sürgünler verdikçe, bu yeni yavruları ayırıp başka bir toprağa ekebilirsiniz. Evde aloe vera yetiştirmek için bitkinizi hava alan ve güneş gören bir yerde bulundurmalısınız.

Aloe vera nasıl kullanılır?

Aloe vera bitkisinin yapraklarının içerisinde yoğun, jel kıvamında bir sıvı bulunur. Şifalı içerikler de aloe vera jeli olarak bilinen bu sıvının içinde barınırlar. Sarısabır taşı olarak bilinen ürün, aloe vera jelinin güneşte veya ocakta ısıtılarak yoğunlaştırılmasıyla elde edilir. Müshil olarak direkt ağızdan alınabildiği gibi, sirke ile karıştırılarak saç bakımında da kullanılabilmektedir. Aloe vera jeli, herhangi bir işlemden geçirilmeden doğrudan da kullanılabilir. Cilt üzerine sürülebilir ya da evde yapılan maske, merhem gibi karışımlara ilave edilebilir.

Aloe vera yapraklarını kesince, içindeki jele kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu jeli bir kaba doldurarak ya da doğrudan cildinize sürebilirsiniz. Yaraları iyileştirmesinin yanı sıra, antibakteriyel ve antioksidan özellikleriyle bölgeyi temizlemeye de yardımcı olacaktır. Sinek ve böcek ısırıkları, yaralar, yanıklar ve diğer her türlü cilt sorunu için idealdir. Cilt bakımı içinse rutin olarak aloe vera jeli yüzünüze sürebilir, hazırladığınız maske karışımlarının içine ilave edebilirsiniz. İçeriğindeki antioksidanlar ile E ve C vitaminleri, cildi nemlendirir ve korur. Ayrıca pamuğun üzerine bir miktar damlatacağınız jeli iyi bir makyaj temizleyici olarak da kullanabilirsiniz. Aloe vera jel, kabızlık sorunu için de ağız yoluyla kullanılabilir. İçeceğinize karıştıracağınız bir yemek kaşığı kadar aloe vera, bağırsakların çalışmasına yardımcı olacak ve zararlı bakterilerin vücuttan atılmasını kolaylaştıracaktır.

Referans

Cynthia Cobb & Tim Newman. "Nine health benefits and medical uses of Aloe vera". Şuradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/265800. (13 Eylül 2017).

Kaelyn Riley. "4 Aloe-Vera Uses". Şuradan alındı: https://experiencelife.com/article/4-aloe-vera-uses/. (Temmuz-Ağustos 2020)