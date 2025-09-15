Beyin sağlığı için 3 sabah alışkanlığı

Yaşınız ve hayatınızın hangi evresinde olursanız olun, beyin sağlığınızı geliştirebilirsiniz. Bu dönüşüm bir gecede gerçekleşmez, ancak günlük ve bilinçli uygulamalarla bu hedefe rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Sinirbilimci Tara Swart'a göre, küçük alışkanlıklar beyin kimyanızı değiştirebilir ve bu değişim sabahın ilk saatlerinde başlar. İşte her sabah beyninizi besleyerek daha mutlu ve sağlıklı hissetmenize yardımcı olacak üç öneri:

1. Hızlı bir şükran pratiği yapın

Özünde gününüze şükranla başlamayın. Hayatınızdaki küçük ya da büyük şeyleri ne kadar sevdiğinizi kendinize hatırlatın. Sabahları enerjiniz varsa minnettarlık duyduğunuz şeylerin bir listesini de yazabilirsiniz.

Pratiğe biraz yapı kazandırmak, bu alışkanlığa bağlı kalmanıza yardımcı olabilir. Örneğin; her sabah şu kategorilerden birer şey yazabilirsiniz: Evinizde sevdiğiniz bir şey, kişiliğinizle ilgili sevdiğiniz bir özellik, arkadaşlarınız veya ailenizle ilgili sevdiğiniz bir durum, işinizde sevdiğiniz bir nokta, günlük rutininizde sevdiğiniz bir alışkanlık...

Sabah erken kalkmayı sevmeyenler için bu uygulama, uyanmanın o kadar da korkunç olmadığını hatırlatabilir. Dahası, şükran duygusu beyin sağlığı üzerinde oldukça önemli faydalarla ilişkilidir.

2. Bedeniniz ve nefesinizle bağ kurun

Şükran pratiğinden sonra, bilinçli nefes egzersizine geçebilirsiniz. Vücudunuzda gerginlik hissettiğiniz bölgelere doğru nefes alın. Bu uygulamayı yatakta yapıyor ama siz oturarak da uygulayabilirsiniz.

Bu yöntem, tüm bedeninizle tam bir farkındalık sağlamaya yardımcı olur. Bunu sabah kendinize yaptığınız fiziksel bir kontrol gibi düşünün: Nereleriniz ağrıyor? O bölgeye doğru nefes alın. Nerelerinizde gerginlik veya sertlik hissediyorsunuz? Tekrar nefes alın.

Bilinçli nefes çalışmaları, hem zihinsel hem de fiziksel gerginliği hafifletmenin yanı sıra odaklanmayı da güçlendirebilir. 2018’de yayımlanan bir araştırma, nefes odaklı yoga uygulamalarının katılımcıların dikkat süresini artırdığını ortaya koymuştur. Odaklanmakta zorlanıyorsanız, sabah ilk iş olarak bu nefes egzersizini deneyebilirsiniz; isterseniz bunu hafıza ve odaklanmayı destekleyen bir takviye ile de birleştirebilirsiniz.

3. Vizyon panonuzu inceleyin

Son olarak, mutluluğunuzu artırmak için vizyon panosu oluşturun.

Swart’a göre, “Beyniniz bu görsellere tekrar tekrar maruz kaldığında, sadece fark etmekle kalmaz, aynı zamanda sizi hedeflerinize yaklaştıracak fırsatları da daha iyi yakalar.” Üstelik, bu görsellere sabah uyanır uyanmaz bakmak daha da etkili olur: “Tetris etkisi denen psikolojik bir fenomen var; gece yatmadan önce baktığınız son şey, gün boyunca gördüğünüz diğer her şeyden daha güçlü bir şekilde bilinçaltınıza kazınır,” diye ekliyor. “Bu yüzden eylem panomu yatağımın yanında tutuyorum, böylece hem sabah uyandığımda hem de gece yatarken görebiliyorum.”

İster odaklanmayı geliştirmek, ister mutluluğu artırmak, ister sadece sağlıklı bir zihin korumak isteyin; bu sabah rutinleri harika bir başlangıçtır. Sabahları şükran pratiği yapmak, nefesinizle bağ kurmak ve varsa vizyon panonuza bakmak, zamanla beyin sağlığınızı besleyen güçlü adımlar olacaktır.

Kaynak: Hannah Frye. "3 Brain-Healthy Habits To Do First Thing In The Morning, From A Neuroscientist". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/3-ways-to-feed-your-brain-in-the-morning-from-a-neuroscientist. (15.08.2025).