Beyin sağlığı için 3 sabah alışkanlığı

Nefesinizi farkındalığa, gözünüzü hedeflerinize çevirerek güne başlamak; zihni canlandırıp beyin sağlığını uzun vadede destekliyor.

Beyin sağlığı için 3 sabah alışkanlığı
Sağlık
Giriş: 15 Eylül 2025 14:45 Güncelleme: 15 Eylül 2025 14:46
ABONE OL

Yaşınız ve hayatınızın hangi evresinde olursanız olun, beyin sağlığınızı geliştirebilirsiniz. Bu dönüşüm bir gecede gerçekleşmez, ancak günlük ve bilinçli uygulamalarla bu hedefe rahatlıkla ulaşabilirsiniz.


Sinirbilimci Tara Swart'a göre, küçük alışkanlıklar beyin kimyanızı değiştirebilir ve bu değişim sabahın ilk saatlerinde başlar. İşte her sabah beyninizi besleyerek daha mutlu ve sağlıklı hissetmenize yardımcı olacak üç öneri:


1. Hızlı bir şükran pratiği yapın

Özünde gününüze şükranla başlamayın. Hayatınızdaki küçük ya da büyük şeyleri ne kadar sevdiğinizi kendinize hatırlatın. Sabahları enerjiniz varsa minnettarlık duyduğunuz şeylerin bir listesini de yazabilirsiniz.


Pratiğe biraz yapı kazandırmak, bu alışkanlığa bağlı kalmanıza yardımcı olabilir. Örneğin; her sabah şu kategorilerden birer şey yazabilirsiniz: Evinizde sevdiğiniz bir şey, kişiliğinizle ilgili sevdiğiniz bir özellik, arkadaşlarınız veya ailenizle ilgili sevdiğiniz bir durum, işinizde sevdiğiniz bir nokta, günlük rutininizde sevdiğiniz bir alışkanlık...


Sabah erken kalkmayı sevmeyenler için bu uygulama, uyanmanın o kadar da korkunç olmadığını hatırlatabilir. Dahası, şükran duygusu beyin sağlığı üzerinde oldukça önemli faydalarla ilişkilidir.


Şükretmek ile minnettarlık farklıdır!
Şükretmek ile minnettarlık farklıdır!

2. Bedeniniz ve nefesinizle bağ kurun

Şükran pratiğinden sonra, bilinçli nefes egzersizine geçebilirsiniz. Vücudunuzda gerginlik hissettiğiniz bölgelere doğru nefes alın. Bu uygulamayı yatakta yapıyor ama siz oturarak da uygulayabilirsiniz.


Bu yöntem, tüm bedeninizle tam bir farkındalık sağlamaya yardımcı olur. Bunu sabah kendinize yaptığınız fiziksel bir kontrol gibi düşünün: Nereleriniz ağrıyor? O bölgeye doğru nefes alın. Nerelerinizde gerginlik veya sertlik hissediyorsunuz? Tekrar nefes alın.


Bilinçli nefes çalışmaları, hem zihinsel hem de fiziksel gerginliği hafifletmenin yanı sıra odaklanmayı da güçlendirebilir. 2018’de yayımlanan bir araştırma, nefes odaklı yoga uygulamalarının katılımcıların dikkat süresini artırdığını ortaya koymuştur. Odaklanmakta zorlanıyorsanız, sabah ilk iş olarak bu nefes egzersizini deneyebilirsiniz; isterseniz bunu hafıza ve odaklanmayı destekleyen bir takviye ile de birleştirebilirsiniz.


3. Vizyon panonuzu inceleyin

Son olarak, mutluluğunuzu artırmak için vizyon panosu oluşturun.


Swart’a göre, “Beyniniz bu görsellere tekrar tekrar maruz kaldığında, sadece fark etmekle kalmaz, aynı zamanda sizi hedeflerinize yaklaştıracak fırsatları da daha iyi yakalar.” Üstelik, bu görsellere sabah uyanır uyanmaz bakmak daha da etkili olur: “Tetris etkisi denen psikolojik bir fenomen var; gece yatmadan önce baktığınız son şey, gün boyunca gördüğünüz diğer her şeyden daha güçlü bir şekilde bilinçaltınıza kazınır,” diye ekliyor. “Bu yüzden eylem panomu yatağımın yanında tutuyorum, böylece hem sabah uyandığımda hem de gece yatarken görebiliyorum.”


İster odaklanmayı geliştirmek, ister mutluluğu artırmak, ister sadece sağlıklı bir zihin korumak isteyin; bu sabah rutinleri harika bir başlangıçtır. Sabahları şükran pratiği yapmak, nefesinizle bağ kurmak ve varsa vizyon panonuza bakmak, zamanla beyin sağlığınızı besleyen güçlü adımlar olacaktır.



Kaynak: Hannah Frye. "3 Brain-Healthy Habits To Do First Thing In The Morning, From A Neuroscientist". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/3-ways-to-feed-your-brain-in-the-morning-from-a-neuroscientist. (15.08.2025).


Alışkanlık oluşturmak 21 gün sürmüyor
Alışkanlık oluşturmak 21 gün sürmüyor



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.