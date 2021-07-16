Vücudunuzdaki bakterileri öldüren 9 doğal antibiyotik

Doğa mucizelerle dolu ve vücudumuza iyi gelen pek çok besin bulunmaktadır. Bu besinlerin vücudunuzdaki bakterileri öldürdüğünü okuyunca şaşıracaksınız.

Vücudunuzdaki bakterileri öldüren 9 doğal antibiyotik
Sağlık
26 Temmuz 2021 Pazartesi

Çok uzun zaman önce, tıp çok farklı görünüyordu. Atalarımız antibiyotik ve doğal tedavi için toprağa güvenmek zorundaydı ancak bugün bir doktorun ofisine girip reçeteyle çıkıyoruz. Modern tıbba insan ömrünü hızla uzattığı için teşekkür edebiliriz, hala doğal tedaviler için de bir yer var.


1. Sarımsak ve soğan

Sarımsak ve soğan ortak tıbbi özellikleri paylaşır. Her ikisi de doğal mantar, antibakteriyel ve kanser önleyici maddeler içerir. Antibiyotiklerin ve diğer eczane ürünlerinin olmadığı zamanlarda, geniş etki yelpazesinden dolayı bir sarımsak ve soğan bütün bir eczacılık endüstrisini temsil ediyordu. Sarımsağın faydaları yazısını okumak için tıklayın...


2. Zencefil

İnanılmaz derecede çok yönlü bir bitki olan zencefil taze yenebilir, toz haline getirilebilir veya baharat olarak kurutulabilir. Ekstrakt, yağ, kapsül, pastil veya tentür olarak da tüketebilirsiniz. Zencefil mide bulantısını, iştah kaybını ve araba tutmasını hafifletmeye yardımcı olur. Bir antibiyotik olarak zencefil, güçlü bir anti-inflamatuar ve iyi bir genel amaçlı ağrı kesici görevi görür.


3. Hindistancevizi yağı

Çok yönlülükten bahsetmişken, hindistancevizi ilk akla gelen besindir ve tabii bu durumdan ötürü hindistancevizi yağı da. Doğal bir antibiyotiktir; öksürük, candida mantarı, iltihaplanma ve hatta siğillerin tedavisine yardımcı olur. Antimikrobiyal özellikleri nedeniyle hindistancevizi yağı, zararlı patojenlerin sindirim sisteminize girmesini de önler. Hindistancevizi yağı antiviral ve antifungal özellikleri nedeniyle iyi bir antibiyotiktir. Hindistancevizi yağı sağlıklı mı? yazısını okumak için tıklayın...


Mutfağınızdaki 10 doğal antibiyotik
Mutfağınızdaki 10 doğal antibiyotik

4. Elma sirkesi

Elma sirkesini bu listedeki en popüler öğe olarak düşünebilirsiniz - ve bunun iyi bir nedeni var. Asetik asit içeren ACV, güçlü bir anti-inflamatuardır. Akne, artrit ve gut dahil olmak üzere birçok durumun semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Ağrıyı hafifletmeye yardımcı olmanın yanı sıra, ACV ayrıca iyi bir doz probiyotik sağlar. Elma sirkesinin faydaları ve kullanım şekilleri yazısını okumak için tıklayın...


5. Bal

Bal mükemmel bir antibakteriyeldir. Bal, ebeveynlerimizin kesiklerimize sürmeyi sevdiği hidrojen peroksit içerir. Ayrıca ilgili araştırmalar, balın 60'tan fazla farklı bakteri türünü öldürdüğünü gösteriyor. Ek olarak bal, yara bakımı için mükemmel bir alternatif tedavi işlevi görür.


6. Üzüm çekirdeği özü

Üzüm çekirdeği ekstresinin kullanımı 16. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Gastrointestinal rahatsızlıkların tedavi ettiği ortaya çıktı. Doğal antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra dolaşımı hızlandırmaya, eklem iltihabını azaltmaya ve cildimizi UV hasarından korumaya yardımcı olur.


7. Kekik yağı

Kekik yağı, anti-inflamatuar, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. Doğanın ecza dolabına eklendiğinde soğuk algınlığı, enfeksiyonlar ve parazitleri tedavi edebilir. Ek olarak kekik yağı, cildi zararlı bakterilere karşı korumaya yardımcı olabilir. Uçucu bir yağ olan kekik, birçok ev temizleyicisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Oldukça güçlü bir besindir. Sağlık açısından kekik, doğal bir antiseptik ve antimikrobiyal ajandır. Akne ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını önlemek için bile kullanılabilir. Etkisi nedeniyle kekik cilde uygulanmadan önce hindistancevizi veya zeytinyağı ile seyreltilmelidir.


8. Karanfil

Karanfilin tıbbi özelliklerini keşfetmek için büyük araştırma çabaları hala devam etmektedir. Bilim adamlarının özel bir ilgi alanı olan karanfil, ağız sağlığını korumak ve iyileştirmek için kullanmaktır. Araştırmalar, karanfilin diş eti iltihabını azaltmaya yardımcı olabilecek bakterileri, diş eti iltihabını ve plakları etkili bir şekilde öldürdüğünü gösteriyor. Bir çalışmada, karanfil, fesleğen ve çay ağacı yağından oluşan ev yapımı bir ağız gargarası, mağazadan satın alınan ağız gargarasından daha fazla sayıda oral bakteri öldürdüğü ortaya çıkmıştır.


9. Ekinezya

Ayçiçeği ailesinin bir üyesi olan ekinezya çiçeği, soğuk algınlığı için en iyi doğal antibiyotiklerden biridir. Araştırmalar, çiçek takviyelerinin kullanılmasının soğuk algınlığı semptomlarının şiddetini %50'ye kadar azaltabileceğini gösteriyor. Diğer doğal antibiyotik kullanımları alanları ise; kulak enfeksiyonları, atlet ayağı (ayak mantarı), sinüs enfeksiyonları ve saman nezlesi. Ekinezyanın faydaları yazısını okumak için tıklayın....



Kaynak: https://www.powerofpositivity.com/natural-antibiotics-kill-bacteria/



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