Yeni biriyle tanıştığınızda veya ilişkinin ilk haftalarında o heyecanlı sessizlik anlarını doldurmak bazen zor olabilir. Karşı tarafı sıkmadan, sorguya çekiyormuş gibi hissettirmeden onu gerçekten tanımak bir sanattır. Bu rehberde; yeni erkek veya kız sevgiliye sorulabilecek kolay, komik, kısa ve ilişkideki kırmızı çizgileri netleştirecek "tuzak" soruları bir araya getirdik. İşte sohbeti derinleştirecek ve aranızdaki çekimi artıracak o sorular!

Flörte sorulacak kolay ve sohbet başlatıcı sorular

Bu sorular, sohbetin henüz başında, ortamı germeden karşınızdakinin genel zevklerini anlamak için idealdir.

"Şu ana kadar gittiğin ve sende en çok iz bırakan yer neresiydi?"

"Telefonunda en çok zaman geçirdiğin uygulama hangisi? (Dürüst ol!)"

"Kendini üç kelimeyle özetlemek istesen bu kelimeler ne olurdu?"

"Sabah insanı mısın yoksa tam bir gece kuşu mu?"

"Asla hayır diyemeyeceğin o yemek veya tatlı hangisi?"

"Çocukken büyüyünce ne olmak istiyordun, şu an ne yapıyorsun?"

Flörte sorulacak komik ve eğlenceli sorular

Gülmek, iki insan arasındaki en kısa mesafedir. Karşı tarafın mizah anlayışını ölçmek ve ortamı neşelendirmek için bu soruları kullanabilirsiniz.

"Bugüne kadar yaşadığın en utanç verici ama şimdi güldüğün anı ne?"

"Bir günlüğüne görünmez olsan ilk yapacağın (zararsız) çılgınlık ne olurdu?"

"Issız bir adaya düşsen ve yanına sadece tek bir şarkı alma hakkın olsa, bıkmadan neyi dinlerdin?"

"Sence zombi istilası çıksa ilk hayatta kalan mı olursun, yoksa ilk elenen mi?"

"En garip veya kimseye söyleyemediğin bir takıntın var mı?"

"Evde yalnızken ve kimse görmüyorken yaptığın en saçma şey ne?"

Flörte sorulacak kısa ve hızlı sorular (Bunu mu, şunu mu?)

Hızlıca cevap verilmesi gereken, sohbetin tıkandığı anlarda tempoyu yükselten eğlenceli mini testler:

Kedi mi, köpek mi?

Sinema gecesi mi, parti mi?

Planlı yaşamak mı, doğaçlama mı?

Mesajlaşmak mı, ses kaydı/arama mı?

Kış tatili mi, yaz tatili mi?

Zengin ama mutsuz olmak mı, sıradan ama çok huzurlu olmak mı?

Flörte sorulacak "tuzak" sorular ve cevap ipuçları

Bu sorular dışarıdan eğlenceli görünse de aslında karşınızdaki kişinin ilişki vizyonunu, eski ilişkilerine bakışını ve karakterini ele veren gizli psikolojik testlerdir.

Tuzak soru 1: "Sosyal medyada eski sevgilini ya da flörtlerini takibe devam eder misin?"

Neden tuzak? Karşı tarafın "geçmişi arkada bırakma" becerisini ve medeniyet sınırlarını ölçer.

İdeal cevap ne olmalı? "Eğer kötü ayrılmadıysak takipten çıkmam ama hayatlarını veya ne yaptıklarını da merak edip bakmam. Benim için nötrdürler." (Bu cevap olgunluğu gösterir).

Tuzak soru 2: "Sence bir ilişkide dürüstlük mü daha önemlidir, yoksa karşı tarafı kırmamak için söylenen beyaz yalanlar mı?"

Neden tuzak? Kişinin kriz anlarında saklanmayı mı yoksa açık iletişimi mi seçtiğini gösterir.

İdeal cevap ne olmalı? "Tabii ki dürüstlük. Ama kırıcı olmadan, doğru üslupla söylenen dürüstlük."

Tuzak soru 3: "En yakın arkadaşın benimle ilgili (haksız yere) olumsuz bir şey söylese ne yaparsın?"

Neden tuzak? Başkalarının dolduruşuna gelip gelmediğini ve kendi kararlarının arkasında durup duramadığını anlamanızı sağlar.

İdeal cevap ne olmalı? "Arkadaşımı dinlerim ama seni kendim tanıdığım için kararı kendim veririm. Kimsenin fikriyle hareket etmem."

Tuzak soru 4: "Hayatındaki en büyük başarısızlığın neydi ve bundan ne öğrendin?"

Neden tuzak? Ego kontrolünü ölçer. "Ben hiç başarısız olmadım" diyen biriyle geçinmek zordur. Hatasını kabul edebilen insan değerlidir.

Flörte soru sorarken dikkat edilmesi gereken altın kurallar

Unutmayın: İlişki bir mülakat değildir. Soruları arka arkaya sıralayıp karşınızdakini terletmeyin. Bir soru sorduktan sonra onun cevabını dinleyin, üzerine kendi yorumunuzu ekleyin ve sohbetin doğal bir şekilde akmasına izin verin. En iyi cevaplar, en rahat olunan anlarda gelir.

İLİŞKİ Sevgiliye sorulacak sorular: İlişkiyi canlandıracak 35 soru