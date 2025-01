Bilinçli farkındalık ve meditasyon aynı şeyler değildir

Meditasyon ve farkındalık, son yıllarda stres azaltma ve zihinsel sağlığı iyileştirme konusunda güçlü araçlar olarak popülerlik kazandı. Bu terimler genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, farkındalık ile meditasyon arasında bazı önemli farklar vardır. Her iki uygulamanın da benzersiz özellikleri ve faydaları bulunur ve bunlar günlük yaşamda daha dengeli ve huzurlu hissetmenize yardımcı olabilir. Peki, tam olarak hangi noktalar birbirinden ayırır? Uzmanlarından bilinçli farkındalık ile meditasyonun kökenleri, teknikleri ve sağlığa olası faydaları konusunda bazı açıklamalar derledik.

Bilinçli farkındalık ve meditasyonun farkları

Farkındalık ve meditasyon arasındaki farklar ve benzerliklerFarkındalık ve meditasyon, stres azaltma, farkındalık, sakinlik ve berraklık geliştirme gibi ortak hedeflere sahiptir. Ancak, bu pratiklerin yöntemleri ve uygulamaları önemli ölçüde farklılık gösterir, diyor Millie Huckabee, Sage Therapy’nin kurucusu ve CEO’su, bir lisanslı profesyonel danışman. Huckabee’ye göre, “Farkındalık, anın tamamına odaklanma pratiğidir ve düşünceleri, duyguları ve hisleri yargılamadan farkında olarak kabul etmektir.” Bu pratik, tam anlamıyla şimdiki ana odaklanmayı içerir. Ayrıca, erişilebilir bir pratiktir. Farkındalığı günün birçok farklı anında, yemek yerken, çalışırken, yürüyüş yaparken veya tamamen farklı bir şey yaparken de uygulayabilirsiniz.“Meditasyon ise daha yapılandırılmış, adanmış bir pratiği içerir. Zihni odaklamak için zaman ayırırsınız ve genellikle farkındalık, rahatlama veya diğer olumlu zihinsel durumları geliştirmeye yardımcı olan teknikler kullanılır,” diyor Huckabee. Bu, vizyon teknikleri, derin nefes alma, beden taraması meditasyonları veya diğer meditasyon egzersizleri gibi teknikleri içerebilir.

Farklı olmalarına rağmen, her ikisinin de ortak bir yanı vardır: pratik gerektirir. “Farkındalık ve/veya meditasyon pratiği yaparken bunu bir kas gibi düşünün,” diyor Huckabee. “İlk denemede tamamen ‘an’da olamazsanız endişelenmeyin. Bu beceriler, diğer herhangi bir yetenek gibi, zaman alır; bu yolculuğa başlarken kendinize karşı sabırlı olun.”

Farkındalık, her an, tamamen hazır ve farkında olmaktır. Bu, şu anda ne yaptığınızı, düşündüğünüzü ve hissettiğinizi gözlemlemek demektir; yargılamadan.“Farkındalık, köklerini kadim Budist pratiklerden alır ve aydınlanma yolunun temel bir parçasıydı,” diyor Huckabee. “Bu, düşünce ve duyguları bağlanmadan gözlemleyerek, tam anlamıyla şu ana odaklanmayı vurguluyordu,” diye ekliyor. Ancak, daha yakın tarihte farkındalık sekülerleşmiş ve Batı psikolojisine entegre edilmiştir.Nisan 2023 tarihli BJPsych Bulletin’de yayımlanan bir çalışmaya göre, modern farkındalık hareketi büyük ölçüde Jon Kabat-Zinn’e atfedilebilir. Kabat-Zinn, 1970’lerin sonunda insanların ağrı ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olmak için Farkındalık Temelli Stres Azaltma (MBSR) terapisini geliştirmiştir. O zamandan beri, anksiyete ve depresyon gibi çeşitli zihinsel sağlık sorunlarının semptomlarını yönetmek ve bazı durumlarda kronik ağrı gibi fiziksel sağlık sorunlarını iyileştirmek için yaygın bir teknik haline gelmiştir.

Bilinçli farkındalık nasıl pratik edilir?

Huckabee’ye göre, farkındalık pratiği, dikkatinizi tamamen içinde bulunduğunuz şeye yönlendirmekle ilgilidir. Tavsiyesi? “Herhangi bir günlük aktivite seçin, örneğin yemek yemek veya yürümek, ve deneyime tamamen odaklanın. Örneğin, yemek yerken tatları, kokuları ve hisleri fark etmek veya yürürken ayaklarınızın yerle teması gibi hislerinizi gözlemlemek,” diyor.“Zihninizin dağıldığı anlarda, nazikçe dikkatini geri getirmek ve yargılamadan deneyime odaklanmak için birkaç dakikalık zaman ayırabilirsiniz.” Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından önerilen bazı diğer farkındalık yöntemleri şunlardır:

• Başınızdan ayaklarınıza kadar vücudunuzu yavaşça tarayarak her bir vücut bölümünde hissettiğiniz duyguları fark edin.

• Nefesinizin ritmini ve hissettiğiniz duyumları fark etmek için birkaç dakika ayırın.

• Yediğiniz yiyeceklerin tatlarını, dokularını ve kokularını fark edin.

Huckabee’ye göre, farkındalık anlık bir teknikken, meditasyon daha formalize edilmiş bir uygulamadır ve zihin eğitimi amacıyla kullanılır. Huckabee’ye göre, meditasyon yapılandırılmış bir pratiktir ve zihin durumunu sakinlik, netlik ve iç huzur haline getirmek için bilinçli olarak odaklanmayı içerir. “Bunu zihinsel bir antrenman olarak düşünün, dikkatinizi artırmanıza, stresi azaltmanıza ve genel bir iyi oluş hali yaratmanıza yardımcı olur,” diyor. Farkındalık gibi, meditasyon da Hinduizm, Budizm ve Daoizm gibi antik spiritüel geleneklerden köken alır.An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda dergisinde Temmuz 2015 tarihli bir çalışmaya göre, kanıtlanmış sağlık faydaları nedeniyle, birçok sağlık hizmeti sağlayıcısı, hastaların stres ve anksiyete seviyelerini düşürmelerine, kalp atış hızını yavaşlatmalarına ve enerjilerini artırmalarına yardımcı olmak için meditasyonu tavsiye etmeye başlamıştır.

Meditasyonun faydaları ve uygulama şekilleri

Meditasyon ve farkındalık, geniş bir dizi sağlık faydasına sahiptir. Bu faydalar şunları içerir:

1. Stres, depresyon ve anksiyeteyi azaltma

Farkındalık, kendinizi anın içinde sabitlemenize ve geçmiş veya gelecekteki olaylardan kaynaklanan kaygılardan uzaklaşmanıza yardımcı olur. NIH’ye göre, meditasyon da beyin yapısında ve işlevinde değişikliklere yol açar ve bu, anksiyete ve depresyon belirtilerinin azalmasıyla ilişkilendirilir.

2. Kan basıncını düşürme

Uluslararası Çevresel Araştırma ve Halk Sağlığı Dergisi’nde yayımlanan Mart 2021 tarihli bir inceleme, farkındalık tabanlı meditasyon programlarının kan basıncını düşürdüğünü ve bu durumun genel kalp sağlığına destek olabileceğini ve kronik hastalık riskini azaltabileceğini göstermiştir.

3. Uyku kalitesini artırma

Meditasyon uyku kalitesini artırabilir ve uykuya daha hızlı dalmanıza yardımcı olabilir. UC Davis Health’e göre, farkındalık da uyku kalitesinde iyileşmeyle ilişkilendirilmiştir.

4. Dikkat ve hafıza artışı

Farkındalık ve meditasyon uygulamaları düzenli olarak yapıldığında, düşüncelerinize ve fiziksel hislerinize daha iyi odaklanmanıza yardımcı olabilir. Harvard Health’e göre, bu, günlük hayatta daha fazla odaklanma ve konsantrasyon sağlar ve önemli bilgileri daha iyi hatırlamayı kolaylaştırır.

5. Kronik ağrı yönetimi

Farkındalık ve meditasyon uygulamaları, kısa ve uzun vadeli kronik ağrının azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Eğer sık sık rahatsızlık veren bir durumu yaşıyorsanız, tedavi sürecinize farkındalık veya meditasyonu eklemek denemeye değer olabilir.

6. Duygusal düzenlemeyi iyileştirme

Farkındalık, daha olumlu duygusal tepkiler, daha az kaçınmacı davranışlar ve daha hızlı duygusal iyileşmeyle ilişkilendirilmiştir. Uluslararası Çevresel Araştırma ve Halk Sağlığı Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmada, farkındalık, meditasyon tekniklerinin duygusal denge, farkındalık ve kabul ile daha az duygusal tükenmişlikle ilişkilendirildiği bulunmuştur.

7. Kendilik bilincini artırma

Farkındalık ve meditasyon uygulamaları, duygularınıza ve fiziksel hislerinize odaklanarak, zihinsel ve fiziksel farkındalığınızı derinleştirir. Bu da genel olarak daha güçlü bir öz farkındalık duygusu geliştirmeye katkıda bulunabilir.

8. İlişkileri iyileştirme

Farkındalık ve meditasyon, sizi daha dikkate değer biri haline getirebilir. Şimdiye ve çevrenizde olup bitene daha fazla dikkat etmek, empatiyi derinleştirebilir ve ilişkilerinizi güçlendirebilir.

Meditasyon ve farkındalık arasındaki farklılıklara rağmen, her iki pratiğin de birçok potansiyel sağlık faydası sunduğu açıktır. Kendiniz için düşük emekle yüksek getirisi olan bir uygulama arıyorsanız, bu iki pratikten birini ya da ikisini de başlatmanız faydalı olabilir. Yeni bir alışkanlığın ne kadar zaman alabileceğini bilsek de şimdi başlamak uzun vadeli faydalar elde etmenize yardımcı olabilir.

