30'lu yaşlarda beyin sağlığını değiştiren 3 alışkanlık

Yoğun iş temposu, uzun ekran süreleri ve günlük hayatın bitmeyen sorumlulukları zihinsel olarak yorucu olabilir. Ancak zihni dinlendirmek ve genel sağlığı desteklemek için her zaman büyük değişiklikler yapmak gerekmiyor. Doğada zaman geçirmek, yürüyüş yapmak veya yalnızca açık havada birkaç dakika geçirmek, günlük rutine eklenebilecek basit alışkanlıklar arasında yer alıyor. Araştırmalar da doğayla temasın stresin azalması ve zihinsel iyi oluşla ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

1. Örgü örmek

Son yıllarda yeniden popülerleşen örgü örmek, tığ işi ya da punch, yalnızca yaratıcı ve keyifli bir hobi olmanın ötesinde, zihni günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaştıran aktivitelerden biri olabilir. Bir model takip etmek, ilmekleri saymak ve elleri belirli bir ritim içinde hareket ettirmek; dikkat, koordinasyon ve sabır gerektirir. Tığ işi ya da punch yaparken aynı anda birden fazla noktaya odaklanmak gerekir. İlmeklerin doğru sayılması, desenin takip edilmesi ve ortaya çıkan hataların düzeltilmesi, zihnin aktif kalmasını sağlayan küçük ama sürekli görevler sunar. Bu nedenle tığ işi gibi el becerisine dayalı hobiler, ekranlardan uzaklaşmak ve zihinsel olarak farklı bir aktiviteye yönelmek için iyi bir seçenek olabilir.

Tığ işinin bir diğer dikkat çekici yönü ise tekrarlayan hareketlerin rahatlatıcı bir rutin oluşturabilmesidir. Günün sonunda birkaç dakika tığ işi yapmak, kişinin dikkatini yaptığı işe vermesine ve günlük stres kaynaklarından kısa süreliğine uzaklaşmasına yardımcı olabilir. Üstelik ortaya somut bir ürün çıkması, bu hobiyi daha da tatmin edici hâle getiriyor. Birkaç basit ilmekle başlayan süreç, zamanla bir battaniyeye, atkıya, çantaya veya dekoratif bir ürüne dönüşebiliyor. Böylece tığ işi hem yaratıcılığı destekleyen hem de zihni meşgul eden keyifli bir uğraş hâline geliyor.

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2. Yeni bir hobi edinmek

Yeni bir hobi edinmek, yalnızca boş zamanları değerlendirmek için değil, zihni farklı şekillerde çalıştırmak için de güzel bir fırsat sunabilir. Özellikle daha önce hiç denenmemiş bir aktiviteyle ilgilenmek, öğrenme sürecini günlük hayatın bir parçası hâline getirebilir. Yeni bir beceri öğrenirken dikkat, hafıza, koordinasyon ve problem çözme gibi farklı bilişsel beceriler devreye girer.

Başlangıçta zorlayıcı görünen bir aktivitenin zamanla daha kolay hâle gelmesi ise öğrenme sürecini daha keyifli ve motive edici kılabilir. Üstelik yeni bir hobi edinmek için belirli bir yaşa ya da uzmanlık seviyesine sahip olmak gerekmez. Resim yapmak, müzik aleti çalmak, dans etmek, fotoğrafçılıkla ilgilenmek, bahçe işleriyle uğraşmak veya yeni bir dil öğrenmek gibi pek çok farklı aktivite, günlük rutine hareket ve çeşitlilik katabilir. Yeni bir şey öğrenmenin en güzel yanlarından biri de zihni alışılmış rutinin dışına çıkarmasıdır. Her yeni beceri, farklı bir düşünme biçimini ve yeni bağlantılar kurmayı gerektirir. Bu nedenle yeni hobiler, eğlenceli bir uğraş olmanın yanı sıra zihinsel olarak da uyarıcı olabilir. Sonuçta amaç her zaman bir konuda uzmanlaşmak değil; merak etmeye, öğrenmeye ve yeni deneyimlere açık kalmaya devam etmektir.

3. Doğada zaman geçirmek

Doğada zaman geçirmek, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşmak ve zihinsel olarak yenilenmek için oldukça basit ama etkili bir alışkanlık olabilir. Özellikle ekran başında geçirilen uzun saatlerin ardından açık havada yürümek, parkta vakit geçirmek veya yalnızca birkaç dakika doğayı izlemek zihne bir mola verme fırsatı sunar.

Araştırmalar, doğayla temasın stres düzeyleri ve zihinsel iyi oluşla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Açık havada yürüyüş yapmak ise bu deneyime fiziksel aktiviteyi de ekliyor. Böylece hem hareket etmek hem de zihni günlük sorumluluklardan kısa süreliğine uzaklaştırmak mümkün oluyor. Doğada geçirilen zamanın bir başka güzel yanı da herhangi bir özel ekipman veya beceri gerektirmemesi. Kısa bir yürüyüş, hafta sonu bir park ziyareti ya da gün içinde birkaç dakikalığına dışarı çıkmak bile günlük rutine küçük ama değerli bir değişiklik katabilir. Bazen beyin sağlığını desteklemek için daha fazlasını yapmak değil, gün içinde durup nefes almak, hareket etmek ve çevremizdeki dünyaya yeniden dikkat etmek yeterli olabilir.

Kaynak: Molly Knudsen. "3 Unexpected Habits I Picked Up In My 30s That Support Brain Health". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/these-3-fun-habits-i-picked-up-in-my-30s-support-brain-health.

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