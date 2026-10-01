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Evliliğin ilk günlerinde sorunlar nasıl çözülür?

Yeni evlilere tavsiyeler! Uzm.Psikolog, Çift Terapisti Kıvılcım Yücelen, evliliğin ilk günleri için yeni evli çiftlere önerilerde bulundu.

Evliliğin ilk günlerinde sorunlar nasıl çözülür?
Giriş: 01 Ekim 2026, Perşembe 16:34
Güncelleme: 01 Ekim 2026, Perşembe 16:34

Yeni evlilikteki sorunlar için psikolog tavsiyeleri… Evliliğin ilk günlerinde yaşanabilecek problemler için Uzman Psikolog, Çift Terapisti Kıvılcım Yücelen tavsiyeler verdi ve sorularımızı yanıtladı.

Yeni evlilere tavsiyeler

Evliliğin ilk günlerinde sorunlar nasıl çözülür?

  • Evlilikte nasıl davranmalı?
  • “Evliliğin ilk aylarında sürekli kavga ediyoruz” diyorsanız… Evlilikte nasıl mutlu olunur?
  • Ortak yaşam alanını paylaşmak…
  • Eşler arasında rol dağılımı nasıl olmalı?
  • Eşler anlaşamadığında ne yapılabilir?
  • Evliliğin yürümesi için nelere dikkat etmeli?

Evliliğin ilk günlerinde nasıl davranmalı?

  • Yeni evlilikte kavgalar… Evliliğin ilk günlerinde problemler nasıl çözülür?
  • Sorumluluk paylaşımı nasıl yapılır?
  • Evliliğin yolunda gittiğini nasıl anlarız?
  • Sağlıklı iletişimin özellikleri
  • Farklı aile yapıları varsa…
  • Evlilikte nasıl davranmalı?

Yeni evlilikte “Saygı” kavramı: Sınırlar nasıl korunur?

  • Yeni kurulan aileyi korumak için sınırlar nasıl çizilir?
  • Kök ailelere sınır koymak saygı eksikliği midir?
  • Evlilikte küs kalmak… Küslükler en fazla ne kadar sürmeli?
  • Duygular ile nasıl çalışılır?
  • Evlilikte nasıl davranmalı? Evlilikte kavgalar nasıl önlenir?
  • Çift terapisi işe yarıyor mu?

Uzman Psikolog, Çift Terapisti Kıvılcım Yücelen'in yanıtları, HTHayat Youtube kanalında!

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