Menopozda beyin kendini korumaya mı alıyor?

Kadın beyninin ergenlik, gebelik ve menopoz dönemlerinde nasıl değiştiğini karşılaştıran yeni bir araştırma, menopozla ilgili dikkat çekici bir bulgu ortaya koyuyor: Menopoz geçişindeki kadınlarda beynin gri madde hacminde beklenen azalma görülmüyor. Araştırmacılar, bu tabloyu kadın beyninin hormonal geçişlere verdiği diğer yanıtlardan farklı, kendine özgü bir yapısal değişim örüntüsü olarak değerlendiriyor.

Kadın beyninin yaşam boyunca hormonal değişimlerden etkilendiği biliniyor. Ancak ergenlik, gebelik ve menopoz gibi büyük hormonal geçişlerin beyinde aynı değişimleri yaratıp yaratmadığı bugüne kadar doğrudan karşılaştırılmamıştı.

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Nature Communications'da yayımlanan yeni çalışmada araştırmacılar, bu üç dönemi aynı analiz yöntemleriyle karşılaştırıyor. Toplam 1095 kişiden elde edilen uzunlamasına beyin görüntüleme verileri inceleniyor ve hormonal geçiş yaşamayan kontrol grupları da karşılaştırmaya dahil ediliyor. Böylece görülen değişimlerin yalnızca normal gelişim veya yaşlanmayla açıklanıp açıklanamayacağı değerlendiriliyor.

Menopozda beynin gri maddesinde neler oluyor?

Araştırmanın en çarpıcı sonucu menopoz grubunda ortaya çıkıyor. Menopoz öncesinden menopoz sonrasına geçen 120 kadın incelendiğinde, toplam ve kortikal gri madde hacminde anlamlı bir azalma görülmüyor. Buna karşılık menopoz öncesinde kalan ve menopoz sonrasında bulunan kontrol gruplarında, araştırma süresince gri madde hacminde azalma gözleniyor.

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Başka bir ifadeyle araştırmaya göre menopoz geçişi sırasında beynin gri madde hacmi, aynı dönemde beklenebilecek yaşa bağlı azalma örüntüsünü izlemiyor. Araştırmacılar bu sonucu, menopozun beyin üzerinde “hızlanmış yaşlanma” biçiminde bir etki yaratmadığına işaret eden bir bulgu olarak değerlendiriyor. Çalışmanın basın açıklamasında da menopoz geçişi sırasında yaşa bağlı hacim azalmasının geçici olarak azalmasının, daha önce gözlenen seks steroid hormonlarındaki düşüşle ilişkili olabileceği belirtiliyor. Ancak bunun neden-sonuç ilişkisi olduğunu söylemek için daha fazla araştırma gerekiyor.

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Ergenlik ve gebelikte ise gri madde azalıyor

Araştırmacılar menopoz bulgusunu daha iyi anlayabilmek için kadın yaşamındaki diğer iki büyük hormonal geçişi de aynı yöntemle inceliyor: ergenlik ve gebelik. Hamilelikte beyne neler olur? sorusunun cevabı için bu içeriği inceleyebilirsiniz.

Menarş döneminden geçen kızlarda toplam ve kortikal gri madde hacminde aylık azalma görülüyor. Benzer bir değişim ilk veya ikinci gebeliğini yaşayan kadınlarda da ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre ergenlik ve gebelikte görülen bu yapısal değişimler, hormonal geçiş yaşamayan kontrol gruplarındaki değişimlerden daha belirgin.

Ergenlik ve gebelikteki değişimler beynin bazı bölgelerinde birbirine benziyor. Özellikle prefrontal, parietal ve temporal ilişkilendirme bölgelerinde iki dönem arasında ortak örüntüler bulunuyor. Bununla birlikte beynin çok sayıda bölgesinde değişimin büyüklüğü ve dağılımı birbirinden farklılaşıyor. Menopoz ise bu iki dönemden belirgin biçimde ayrılıyor. Araştırmacıların ifadesiyle menopoz, “ne değiştiği"nden çok “neyin değişmediği” ile tanımlanan farklı bir yapısal örüntü gösteriyor.

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“Beyin kendini korumaya alıyor” demek mümkün mü?

Çalışmanın sonuçları böyle bir ihtimali düşündürebilir; ancak araştırmacılar bunun kesin olarak kanıtlandığını söylemiyor. Çalışmada yalnızca beyin görüntülerindeki yapısal değişimler inceleniyor. Araştırmacılar, menopoz sırasında gri madde hacminin neden azalmadığını doğrudan açıklayabilecek hormon ölçümlerine sahip değil. Menopoz durumu da katılımcıların kendi bildirimlerine dayanıyor.

Dolayısıyla araştırma, “menopoz beyni koruyor” veya “menopozda beyin yaşlanması duruyor” sonucunu vermiyor. Daha temkinli ifade etmek gerekirse, menopoz geçişi sırasında beynin gri madde hacminde yaşa bağlı beklenen azalmanın görülmemesi, beynin bu hormonal döneme verdiği yanıtın ergenlik ve gebelikten farklı olduğunu gösteriyor.

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Bu bulgu menopozda beyin sağlığı açısından ne söylüyor?

Araştırma, menopoz döneminde bilişsel işlevlerin korunduğunu ya da Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskinin azaldığını göstermiyor. Aynı şekilde, gri madde hacminin korunmasının mutlaka daha iyi bilişsel performans anlamına geldiği de söylenemiyor.

Çalışmanın asıl önemi, kadın beyninin yaşam boyunca hormon değişimlerine verdiği yanıtın tek tip olmadığını göstermesi. Ergenlik ve gebelik sırasında belirgin yapısal yeniden yapılanma görülürken menopoz geçişinde farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bu farklılık, menopozun beyin üzerindeki etkilerinin yalnızca “yaşlanma” çerçevesinde ele alınmasının yetersiz olabileceğine işaret ediyor.

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Araştırmacılar, bundan sonraki çalışmaların hormon düzeylerini doğrudan ölçen, daha uzun süreli ve farklı beyin görüntüleme yöntemlerini birlikte kullanan araştırmalar olması gerektiğini belirtiyor. Böyle çalışmalar, menopoz sırasında görülen bu farklı örüntünün arkasındaki biyolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Kadın beyninin üç büyük hormonal geçişini aynı çerçevede inceleyen bu çalışma, önemli bir noktayı ortaya koyuyor: Menopozda beyin, ergenlik veya gebelikte olduğu gibi davranmıyor. Hatta araştırmanın verilerine göre menopoz geçişinde, diğer gruplarda görülen gri madde hacmi azalması ortaya çıkmıyor.

Kaynak: Sophie R. van ’t Hof, Marieke G. N. Bos, Milou Straathof, Eveline A. Crone, Elseline A. Hoekzema. Puberty, pregnancy, and menopause show shared and distinct structural changes across the lifespan. Nature Communications, 2026.

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