Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta

6. haftaya hızlı bir giriş yaptım. Biraz panik, biraz korku dolu bir başlangıçla… Birçok kez gebeliğin çeşitli dönemlerinde kanama ile ilgili içerik girmeme, konu hakkında bilgimin olmasına rağmen küçük bir kanama ile dünyam şaştı. Soluğu doktorda aldım. Çok şükür kese ve bezelye büyüklüğündeki miniğim yerindeydi. Tabii ki çok endişelenilecek bir şey ve tabii ki mutlaka doktorunuza danışmalısınız ancak bu durumu yaşar yaşamaz hemen strese kapılmayın lütfen. Fazlasıyla normal. Benim doktorumun bu konuda söylediği cümle “Adet kanaması kadar yoğun bir kanama olsa dahi stres yapmayın” şeklinde. Bunlar görülebilir. Açıkçası sebebine ilişkin pek konuşmadık sadece normal olduğunu söyledi. Ancak siz bu konuda daha detaylı bir içerik okumak istiyorsanız burayı tıklayabilirsiniz.

Bu arada biz kalp atışını göremedik de duyamadık da çünkü henüz daha çok küçük. İnternette, uygulamalarda 6 – 7. haftalarda kalp atışının duyulacağı yazılıyor. Bu sebeple bir sonraki kontrolümde kalp atışını görüp, duyabileceğimizi umut ediyorum. Bu arada bebeğin kalp atışı ile ilgili birçok bilgiyi de buradan edinebilirsiniz.

Ben tabii bu yaşadığım olayda bebeğimin bana bir mesaj ilettiğini düşündüm. Çünkü ilk haftanın verdiği şok etkisi, konforlu hayatıma veda edecek olmanın yası, “ne yapacağım şimdi?” sorusu ve sonrasının verdiği panik ile yaşadığım ana asla gelememiş, ek gıdasının derdine düşmüştüm. Abartı değil gerçekten böyle olmuştu. Ancak kanama ile birlikte bebeğim bana aslında “şu an buradayım bu ana gel” demişti. Gerçekten de bu kanama ile silkelendim ve onu ne kadar istediğimi bir kez daha anladım.

Şükür hala benimlesin…

6. haftalık hamilelikte yaşadığım kanama sonucunda doktorumun tavsiyesi ne oldu?

Vajinal muayenede riskli bir durumun olmadığını, böyle bir kanamanın çok normal olduğunu, kanama çok olsa dahi büyük bir paniğe kapılmamak gerektiğini söyledi. Takip edelim, progesteron içeren bir fitili sabah akşam kullanalım dedi. Bunun dışında folik asite devam etmemi söyledi.

6 haftalık hamilelikte bana ne iyi geldi?

Arkadaşlarım, ailem ve eşim. Gerçekten tüm olumsuz duygularıma eşlik eden, onları kovuşturmayı değil de anlamamı ve sindirmemi sağlayan herkese minettarım. Her şeyin farkında olsanız da bazen içinizde dönüp duran negatif duygulardan çıkamıyorsunuz. Her şey ayan beyan ortada olsa dahi sanki aşamayacakmışsınız gibi bir hisle doluveriyorsunuz. En azından ben böyle hissettim, bunu yaşadım. Tüm bu daralmalarımda sevdiğim insanların şefkati ile sarmalandım. Birçok şeyin değişeceğini ancak bu değişimin korkutucu olmadığına içinde birçok güzel şeyi barındırdığına inandım. Gelecek olanın güzelliklerle gelmesine niyet ettim.

6 haftalık hamilelikte nelere dikkat ettim?

İlk haftam aman kolumu kaldırmayayım, rafa uzanmayayım, kendimi koltuğa birden atmayayım, hızlı hareket etmeyeyim, oynamayayım, üzülmeyeyim gibi insanı insan yapan hemen hemen her durumdan uzak kalmaya çalışarak geçti ama bu bana hiç iyi gelmedi çünkü hareketli bir insanım ve kendimi kısıtlanmış hissettim. Tabii ki bir şeylere dikkat etmeliydim ama bu o kadar da olmamalıydı. Derken doktorum bana “Sen hasta değilsin, hamilesin” dedi. Silkelenmemi sağlayan bir an daha… Çok iyi geldi bu cümle bana, bu sebeple 6. haftamda yine dikkat ederek ancak günlük rutinime devam ederek, kısacası hasta gibi yaşamayarak geçti ve gerçekten bu bana çok iyi geldi.

6 haftalık hamilelikte ne yiyorum, ne içiyorum?

Açıkçası ilk hafta yemek ile yaşadığım sorunların psikolojik olduğunu anlıyorum. Zira şu an yemek ile ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorum. Sadece kahvaltı edemiyorum. Yumurta sevmiyorum ama tüketmem gerek. Rutinime hala alamadım ancak panik yapmıyorum. İlk üç ay bende hali hazırda mevcut olanı almasından sebep buna dertlenmiyorum. Bir avuç ceviz, bir tatlı kaşığı pekmez yiyerek evden çıkıyorum. Öğlen çorba yanına kırmızı et akşam da canımın çektiği şeylere göre bir şeyler tüketiyorum. Doktorumun önerisi ile günde bir fincan kahve içebiliyorum ve yatmadan mutlaka süt tüketiyorum. Hepsi bu :)

Bir sonraki yazı 14 Aralık 2022 Çarşamba hthayat.com'da!