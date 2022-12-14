Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta

Bebeğim büyüyor. Kol ve bacaklarının tomurcuk olarak belirdiğini, beyninin oluşmaya başladığını söylüyor uygulama. Bu arada hamile olduğumu öğrendiğimden bu yana arkadaşlarımın da tavsiyesiyle birçok farklı gebelik takibi uygulaması indirdim. Bazı uygulamalar oldukça detaylı ancak bazıları bana açıkçası karışık geldi. Ben hamilelik+ adlı uygulamadan kısa kısa bilgiler edinerek yoluma devam ediyorum. Bir de görsel olarak gelişimini orada görmek hoşuma gidiyor. Ancak bu noktada uyarım hamilelik uygulamalarında yer alan forumlara girmemeniz yönünde… Tabii ki paylaşım çok önemli sizinle aynı durumu paylaşan insanları çevrenizde bulamıyor olabilirsiniz ancak sizi olumsuza çekecek çok fazla başlığın olduğunu da belirtmeliyim. Ben o dipsiz kuyuya düştüm, bir baktım “Vah vah”, “Tüh tüh”lüyorum hemen silkelip toparladım.

Hamilelik döneminde birçok uygulama ile süreci daha kolay ilerletebileceğinizi de belirtmek isterim. İnsanın aklına düşününce gelmiyor ancak biz haberini yapmıştık. Hamilelikte kullanılan telefon uygulamaları nelerdir?

Şu 7 haftamda anladım ki tüm duygularımı paylaşacağım insanların hayatımda olması çok kıymetli. Eş, aile, arkadaş… Her biri birer ilaç. Hemen hemen her gün farklı bir kişiden “Nasılsın?” telefonu alıyorum. “İyiyim” cevabı ile geçiştirilen “Nasılsın?” telefonları değil bunlar. Gerçekten nasıl olduğumuzu merak eden insanlardan gelen telefonlar. Bir ihtiyacımın olup olmadığını soruyor tüm arkadaşlarım. Allahım çok şükür, ne şanslıyım… Gebe kalan kişiye hal, hatır, ihtiyaç sorulurmuş gerçekten. Hamile olduktan sonra anladım ve bu deneyimi yaşayacak olan tüm arkadaşlarımın sonuna kadar yanında olmam gerektiği konusunda kendime söz verdim.

Şefkat, ilgi ne çok lazımmış bu süreçte… Düşünüyorum da annelerimiz, anneannelerimiz böyle süreçlerden geçerken nasıl boğucu, yorucu işlerle uğraşmışlar. Onların karşılanamayan şefkat ihtiyaçları hüzünlendiriyor beni. Daha çok sarılıp sarmalıyorum tüm sevdiklerimi. Zaten hamileliğimi öğrendiğim ilk zamanlardan bu yana da hemen hemen herkese hep sarılmak istiyorum. Kimse lütfen elini bir saniye çekmesin benden. Bana çok iyi geliyor. Size de tavsiyem ihtiyaçlarınızı lütfen dile getirin. Güçlü olmak istemeniz, dik durmak istemenizi çok içten anlıyorum. Ancak kendi ihtiyaçlarınızı karşılamadan güçlü durmak çok zor. Size iyi gelen şeyin ne olduğunu kendinize mutlaka sorun. Bu süreçte bol bol kendinizi dinleyin, neye ihtiyacınız olduğunu sorgulayın. Meditasyon yapın. Nefesinize kulak verin, dinleyin. Evet içinizde bir canlı büyüyor ancak önce kendinizi sağlam tutun.

Öğrendiğim hafta yaşadığım dalgalı duygular sebebiyle işin içinden çıkamıyordum; kendime, duygularıma ulaşamıyordum. Bu karışıklık beni çok yormuştu. Arkadaşlarım ve ailemin seansları ve kendimle kalma, durabilme çabalarım sayesinde tekrar kendimle buluştum. Kendimi anladım, dinledim ve toparladım. Her şey dört dörtlük mü? Mutluluğun doruklarında mı dolaşıyorum? Tabii ki hayır ancak ihtiyaçlarımı anlıyorum ve ona göre hareket ediyorum. Bu bana çok iyi geliyor.

Bu hafta olan doktor kontrolüm haftaya ertelendi o sebeple kalp atışlarını duymak ve ondan iyi haberler almak haftaya kaldı. Bakalım kahramanlarımızı haftaya neler bekliyor?

Bir sonraki yazı 21 Aralık 2022 Çarşamba hthayat.com'da!