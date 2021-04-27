Hamile olduğunuzu öğrendiniz ve büyük bir heyecanla ilk doktor randevunuza gittiniz. Doktor gebelik kesesini gördükten sonra sizin için yeni bir bekleyiş başlar: Bebeğin kalp atışlarını duymak. Peki, bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur? Geç duyulması normal midir?

Hamilelik testinde çift çizgiyi gördükten veya kan testinde hamilelik hormonu olarak bilinen Beta HCG değeri hamileliği işaret ettikten sonra anne-baba adaylarını önemli bir aşama daha beklemektedir. Kadın-doğum doktoru, gebelik kesesini gördükten sonra bebeğin kalp atışlarını tespit etmek için bir sonraki randevu zamanınızı size söyler. Bebeğin kalp atışları tespit edildikten sonra ise hamilelik serüveniniz resmen başlar. Bebeğinizin kalp atışını kontrol etmek, doğuma kadar olan her doktor kontrolünüzün bir parçası haline gelir.

Bebeğin kalp atışı kaç olmalı? Ne zaman duyulur?

Gebelik için kan testi sonucu pozitif çıkan bir anne adayı, bebeğin kalp atışı için “Kaçıncı haftada duyulur?” diye soracaktır. Bir bebeğin kalp atışı, gebe kaldıktan 3 ila 4 hafta sonra veya son adet döneminin ilk gününden 5 ila 6 hafta sonra transvajinal ultrason aracılığıyla tespit edilebilir. Bu erken embriyonik kalp atışı hızlıdır. Bebeğin kalp atışlarının alınması 7. Haftayı da bulabilir. Bebeğin kalp atışları ultrason ile ortalama 6. haftadan itibaren görüntülenir ve 12. haftadan itibaren fetal doppler cihazıyla duyulabilir. Evde bebeğin kalp atışını duymak isteyenler steteskop kullanarak 18.-20. gebelik haftasından itibaren denemeler yapabilirler. Sesin ne kadar erken alınabileceği bebeğinizin rahminizdeki konumuna, kilonuza ve son adet tarihine göre belirlenen tahmini-beklenen doğum tarihinizin doğruluğuna bağlıdır.

Bebeğin kalp atış hızı kaç olmalı?

Anne karnındaki bebeğin kalp atış hızı, biz yetişkinlerin kalp atışından iki kat daha hızlıdır. Genellikle dakikada 160-180 atış gerçekleşir. İlerleyen zamanlarda bebeğin kalp atışı bir miktar daha yavaş bir düzeye gelir ancak fetal yaşam boyunca yani doğuma kadar anne karnında geçen süre boyunca bebeğin kalp atış hızı yaklaşık dakikada 110-160 oranında kalır.

Kalp atışının belirtileri nelerdir? Anne karnında hissedilir mi?

Kadın-doğum doktorunuz, ultrason cihazı kullanarak kalp atışı tespit edebileceği bir nokta bulana kadar cihazı karnınızın etrafında hareket ettirecektir. Cihaz, bebeğinizin kalbinden seken ses dalgaları gönderir ve geri alır. Çalışma mantığı budur. Bu şekilde kalp atışları duyulur. Dolayısıyla, bebeğin kalp atışının anne karnının dışından hissedilebileceğini söylemek pek de gerçekçi olmaz. Kalp atışları ancak uzman hekim tarafından ultrason cihazı yardımıyla tespit edilebilir.

Bebeğin kalp atışı duyulmazsa bu ne anlama gelir?

Bazı anne ve baba adayları şaka ile karışık eve ultrason cihazı alma hayalinden bahsetse de uzmanlar, hamileliğin ilk haftalarında bebeğin kalp atışını ultrason ile tespit etmek ve doğru şekilde tanımlamak için önemli bir eğitim ve uygulama bilgisi gerektiğini söylüyor. Ev kullanımına özel doppler tipi cihazlar ise ilerleyen gebelik haftalarında anne adayları ve baba adayları için keyifli dakikalar vadediyor. Evde bebeğin kalp atışının uzman olmayan anne ve baba adayı tarafından alınamaması ihtimali için uzmanlar aylık hamilelik kontrollerine gitmeyi ve jinekolog ile irtibatta olmayı öneriyor.

Hafta Hafta Hamilelik takibi için!

Her kadının gebelik yolculuğu kendine ve bebeğine özeldir. Bu eşsiz döneme ait değişimleri düzenli takip etmek heyecan vericidir. Hamileliğiniz boyunca her hafta bedeninizde yaşayacağınız değişimleri ve bebeğinizin gelişimini Hafta Hafta Hamilelik bölümümüzden takip edebilirsiniz.