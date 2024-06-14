Baba-çocuk iletişimi nasıl güçlendirilir?

Uzm. Psk. Çağla Akın, Babalar Günü'nde bir kez daha önemini vurgulamak istediğimiz baba çocuk iletişimi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Baba-çocuk iletişimi nasıl güçlendirilir?
Anne - Baba
Giriş: 14 Haziran 2024 12:52
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Bu içerik Uzm. Psk. Çağla Akın tarafından kaleme alınmıştır.


Ebeveyn görüşmelerinde genellikle yönelttiğimiz bir sorudur: “Çocuğunuzun gelecekte sizden nasıl bir baba olarak bahsetmesini isterdiniz?”. Bir cümlelik bir soru gibi görünse de, yanıtı aslında sizin babalık değerlerinizi kapsamaktadır.


Baba çocukların gelişimi üzerinde en önemli rol modellerden biridir. Babanın çocuğuna karşı davranış şekli çocuğun gelişimini etkilemekle birlikte, gelecek yaşamında nasıl insanlarla ilişki kuracağını da belirler. Sağlıklı kurulan baba-çocuk iletişimi sosyal-duygusal beceriler, kimlik gelişimi, bağımsızlaşma ve bilişsel beceriler açısından son derece kıymetlidir.


Literatürdeki çalışmalar, erken çocukluk döneminde babalarıyla sağlıklı ilişkileri olan okul çağındaki çocukların depresyon, yıkıcı davranışlar sergileme ve yalan söyleme olasılıklarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Babalarıyla etkileşimde olan çocukların psikolojik dayanıklılık becerilerinin de daha kuvvetli olduğu çalışmalarda yer almaktadır.


Özel zamanlar yaratmak

Çocuğunuzla her gün geçireceğiniz 20-30 dakikalık özel zaman dilimleri, onların sevgi haznelerini dolduracaktır. Bir aradayken, teknolojik cihazlar yerine odağınızın çocukta olduğu zamanlar yaratılmalıdır. Çocuklar gelecekte ekran karşısındaki zaman yerine sizinle geçirdikleri deneyimleri hatırlayacaklardır.


Meraklı dinleyici olmak

Çocuğun kendisini değerli hissettiği zamanlardan biri de, kurduğunuz diyaloglarda merakla dinlenilmesidir. Göz teması kurarak, ilgiyle dinlediğiniz, gün içerisinde yaşadığı deneyimleri sorarak ve duygularını paylaşmasını teşvik edecek şekilde yapacağınız konuşmalar aranızdaki bağı geliştirmek için bir yatırım olacaktır.


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İletişimde ifadelere dikkat!

Çocuklarla kurulan iletişimde yargılayıcı, küçük düşürücü, alay edici ifadelerden kaçınmak gerekir. Söyleyiş tarzınız en az söyledikleriniz kadar önemlidir.


Oyuncu ebeveynlik

Çocukların dili oyundur. Çocuğunuzla oynadığınız oyunlar, hem sevildiğini hissetmesini sağlayacak hem de aynı zamanda bağ kurma ihtiyacını karşılayacaktır.


Rol model olmak

Çocuklar ebeveynlerini model alırlar. Bu nedenle, ev içerisindeki diğer aile üyeleriyle iletişiminiz ve ifadeleriniz de çocuğunuzun çevresiyle kurduğu iletişime ışık tutacaktır. Karşılıklı güven, sevgi ve saygının sağlandığı ortamda çocuk da kendisini rahat ifade etme şansı bulacaktır.


Duygularına izin verin

Çocuklarınızla kurduğunuz iletişimde mümkün olduğunca duygu ifadelerinden yararlanmak gerekir. “Heyecanlandın”, “korktun”, “üzgünsün”, “kızgınsın” gibi cümlelerle çocuğunuzun duygusunu anlayabilirsiniz. Çocuğunuzun ne hissettiğini, hangi duygular içinde olduğunu ifade etmesine yardımcı olmak duygu düzenleme becerisine destek olacaktır.


Hayatta zorlu yaşam deneyimlerine engel olamıyoruz, ancak psikolojik dayanıklılıklarını güçlendirerek çocuklarımızı geleceğe hazırlamak en değerli hediye…


Çocukların güvenli limanları olan babaların, kendisini baba hissedenlerin “Babalar Günü” kutlu olsun...


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