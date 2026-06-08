Hamilelikte yediklerimiz bebeğin gelecekteki besin tercihlerini belirler mi?

Bu içerik Uzm. Dyt. Beste Taşkın tarafından kaleme alınmıştır.

Gebelik döneminde beslenme her zaman merak edilen ve anne bebek sağlığı, konforlu bir hamilelik dönemi için özen gösterilmesi gereken en önemli konulardan birisidir. Bugün gebelik döneminde beslenmeyi farklı bir açısıyla daha değerlendireceğiz. Her zaman anne adaylarına “Sevmediğiniz ya da sık tüketmediğiniz sağlıklı bir besin varsa hamileliğinizde özellikle bu besinleri de tüketmeye çalışın” derim. Bu söylemimin altında bilimsel bir temel vardır: “Anne karnındaki bebek yalnızca besin öğelerini değil, aynı zamanda tat ve aroma deneyimlerini de algılıyor olabilir.”

İkinci trimesterle birlikte fetüs yutkunma ve amniyotik sıvıyı tatma becerisini geliştirir. Annenin tükettiği yiyeceklerin aroma bileşenleri de amniyotik sıvıya geçebilir. Peki, fetüs bu değişiklikleri algılayıp, depolayıp, doğum sonrası dönemde hatırlamaya devam edebilir mi?

Çalışmalar özellikle fetüsün koku ve aroma algı sistemlerinin gebeliğin son trimesterinde işlevsel hale geldiğini göstermektedir. Bu da anne karnındaki bebeğin ilk lezzet deneyimlerini doğmadan önce yaşamaya başladığını bizlere gösterebilir. Özellikle sebzeler, aromatik otlar ve bazı baharatların düzenli tüketimi sonucunda bu besinlere ait aroma bileşenlerinin amniyotik sıvıya geçtiği ve bebeğin bu aromalara aşinalık geliştirebildiği bildirilmektedir. Özellikle havuç, sarımsak gibi besinlerle yapılan çalışmalar mevcut. Yani belki de ek gıda döneminde bebeğinize tanıtmaya çalıştığınız ama reddettiği sebze sizin gebeliğinizde pek az tükettiğiniz bir besin olabilir.

Anne karnındaki deneyimlerin çocuğun gelecekteki besin tercihlerini etkileyebileceğine dair çalışmalar şimdilik olumlu, ancak tabi ki tek başına yeterli olmayacaktır. Ek gıda döneminde bu deneyimlerin pekiştirilmesi, ailenin yemek kültürü, sosyal çevrenin etkisi gibi faktörler çocukluk boyunca edineceği beslenme alışkanlıklarını etkiler.

Gebelikte çeşitli ve dengeli beslenmek, bebeğin ileride sağlıklı besinleri kabul etmesini kolaylaştırabilecek ilk adımlardan biri olabilir. Belki de sebze seven bir çocuk yetiştirmenin ilk adımları gebelik döneminde tabaklarınıza daha sık sebze eklemekten geçiyordur.

HAMİLELİK Hamilelikte her öğün değerlidir!