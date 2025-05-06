Yaz tatiline doğru çocuğunuz tükendiyse...

Yaz tatili artık ufukta görünüyor. Peki, çocuğunuzun ruh hali nasıl?

Yaz tatiline doğru çocuğunuz tükendiyse...
Anne - Baba
Giriş: 06 Mayıs 2025 13:13
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Eğitim öğretim yılı sona ererken çocukların motivasyonlarını kaybetmeleri yaygın bir durumdur. Aylardır akademik, sosyal ve duygusal olarak çaba gösteren çocuklar bahar geldiğinde genellikle tükenmiş oluyorlar. Bu dönemlerde çocukların okula karşı heveslerinin azalması da oldukça olağan. Bazı çocuklar ise savrulgan bir kopuş yaşıyor. Temelde, çocuklar sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinden yakında ayrılmaları gerekeceğini hissediyor ve bununla başa çıkma mekanizması olarak duygusal olarak geri çekiliyorlar. Bu durum motivasyon eksikliği gibi görünse de aslında duygusal bir tepki.


Çocuğunuzun sadece bir molaya mı ihtiyacı var yoksa okul yılının bitiyor olmasından mı üzüntü duyuyor? Bunun ebeveyn olarak farkına varmak oldukça önemli. Aylarca okul ve etkinlik takvimlerini yönetmek, erken yatma saatlerini uygulatmak ve çocukların sınıf projeleri için her şeye sahip olduklarından emin olmakla uğraştıktan sonra birçok anne, baba için okul yılının bitişi dört gözle bekleniyor. Peki, biz de zorlanırken, çocuklarımızı nasıl teşvik ederiz?


İşte burada aile liderliği gerçekten önem kazanıyor ve şunu hatırlamak gerekiyor: Sadece varlık göstermeniz yeterli. Ebeveynlerin bulundukları durumda dürüst olmaları gerekiyor. Örneğin, çocuklarınıza sizin de zorlandığınızı söyleyebilir ve onların da ne kadar yorulduklarını kabul edebilirsiniz. Bu tür bir destek büyük fark yaratabilir. Uzmanlar ayrıca ebeveynlerin okulun son haftalarında mükemmeliyet peşinde koşmaması gerektiğini belirtiyor.


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Çocuğunuz gerçekten tükenmişse…

Sabah alarmıyla uyanmakta zorlanmak ve ödev konusunda yakınmak başka bir şeydir tükenmişlik başka bir şey; bunun yanında Generales’in söylediği gibi, “Tükenmişlik gerçektir, çocuklar için bile.”

Küçük çocuğunuzun gerçekten bir molaya ihtiyacı olduğuna dair işaretler şunlar olabilir:

  • Küçük şeyler karşısında artan öfke nöbetleri

  • Baş ağrısı ve karın ağrısı gibi fiziksel şikâyetler

  • Bir şeye tutunma gibi davranışlarda gerileme

  • Uyku problemleri

Ergenlik çağındaki çocuklar ise şu belirtileri gösterebilir:

  • Sinirlilik ya da arkadaşlardan ve aktivitelerden geri çekilme

  • Normalde sevdikleri derslere karşı bile ani motivasyon veya çaba düşüşü

  • Uyku sorunları

  • İştah değişiklikleri

Unutmayın, bu belirtilerin bazıları depresyon gibi bir ruh sağlığı sorununun da belirtisi olabilir. Çocuğunuzda herhangi bir değişiklik fark ederseniz, bir sağlık uzmanıyla konuşmak her zaman iyi bir fikirdir. Ancak eğer sorunun kaynağı tükenmişlikse, Zamanlaması iyi ayarlanmış bir ruh sağlığı günü, çocukların kendini toparlayıp güçlü bir şekilde yılı tamamlamasına gerçekten yardımcı olabilir.


Klinik psikolog ve öğretim görevlisi Dr. Andrew Kami de bu yaklaşımı destekliyor: “Bazen küçük bir mola, daha büyük sorunları, krizleri ya da başkalarıyla yaşanacak tartışmaları önlemeye yardımcı olabilir.” Aslında, çocuklara dinlenmeleri ve yeniden enerji kazanmaları için izin vermek, onların bedenlerine, düşüncelerine ve duygularına dikkat etmeyi öğrenmelerini ve buna göre hareket etmelerini sağlar.


Elbette her aile ve durum farklıdır, bu nedenle çocuğunuza bir ruh sağlığı günü tanıyıp tanımamak tamamen size kalmış.


Ve eğlenmeyi unutmayın! Bu zamanlar da geçecek, o yüzden bu hayat evresinin tadını çıkarmakta fayda var. Kahvaltıda mutfakta dans edin, okul servisini özel bir sürprizle karşılayın, yıl sonu sınavlarının tamamlanması gibi başarıları kutlayın. Bu zorlu dönemi hep birlikte atlatacağız.


Referanslar

Melissa Willets, “The End-Of-School-Year Struggle Is Real—How To Cope”, https://www.parents.com/the-end-of-school-year-struggles-11717868


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