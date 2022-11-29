Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta

Bu sitede içerik üretmeye başladığımda üniversiteydim. Yaşadıklarımla, algım ve dikkatimi verdiğim konular ile birlikte yaptığım haberler de değişti. Bugün ise daha önce defalarca içerik girdiğim ancak kendi duygularıma ve yaşanmışlıklarıma dair bir içerik girmeyi hiç hayal dahi etmediğim bir konuda yazı yazıyorum.

Dilay’ın gebelik günlüğü…

Okuması sizde pek anlam ifade etmemiş olabilir ancak madem kendi duygularımı, yaşanmışlıklarımı aktaracağım bu cümleyi oraya kondurmak istedim.

Evet, hamile olduğumu öğrendim. Planlı ve istekli bir gebelikti ancak yine de deyim yerindeyse “damdan düşmüş”e döndüm. “Hormon”dandır dedikleri ne varsa geldi vurdu beni. İştahsızlık, halsizlik, uyku arzusu ama düşüncelerden uyuyamama, depresif haller… Olumsuz olan ne varsa şu sıralar benim bünyemde bulunuyor. Buraya yaşadığım herhangi bir hissi filtrelemeden yazacağımı da belirtmek isterim. Çünkü daha bu ilk haftamdan da anladığım en önemli şey işin tıbbi kısmına dair bilginin tabii ki gerekli olması ancak ihtiyacım olanın gerçek tecrübeler olması… Kendi tecrübelerimi de tüm gerçekliği ile buraya yansıtmam da eminim birilerine iyi gelecek, “yalnız değilmişim” dedirtecek.

Hamile olduğumu nasıl öğrendim?

Klasik olarak regl gecikmesi ile birlikte zaten “acaba?!” diye eşimle sorduğumuz soruyu nihayetine kavuşturmak için erken gebelik testi yaptım. Çift çizgi. Sonrasında ise kan testi yaptırdım ve Beta hcg testimin sonucu 811 çıktı. Aslında doktor randevum yakın tarihte olmasaydı 2 gün aralıkla bu kan testini yaptırıp dış gebelik olması durumuna karşı bir ön bilgiye sahip olmayı düşündüm ancak doktor kontrolüm çok yakındı o sebeple bir gün daha bekledim ve doktorumla görüştüm.

5 haftalık hamilelikte muayeneye dair bilmeniz gerekenler…

5 haftalık hamilelikte muayene nasıl olur?

Tercihe göre vajinal veya karından ultrasonu tercih edebiliyorsunuz. Doktorum bana kişisel önerisinin vajinal muayene olduğunu, bunun bebeğin sağlığına herhangi bir sorun olarak yansımayacağını belirtti. Ben de vajinal muayeneyi tercih ettim. Keseyi gördük, doktorum herhangi bir sorun görünmediğini dile getirdi.

Muayenede doktorun önerileri neler oldu?

Ben öğrendim öğreneli yaşadığım iştahsızlık sebebiyle 2 kilo verdim. Bunu doktoruma söylediğimde 12. haftaya kadar bunun sorun olmadığını sonrasında ise vitamin takviyelerine başlayacağımızı ve aşırı bir bulantı varsa ilaç kullanabileceğimi söyledi. Sıvı tüketmeye önem göstermem gerektiğini de ekledi. Ben yoğun bulantı değil sadece iştahsızlık yaşadığım için ilaca gerek kalmadı. Yalnızca hamileliği planladığım tarihten bu yana kullandığım folik aside devam etmemi söyledi, bazı kan testleri ve idrar testi istedi sonuçlarına göre tekrar konuşacağız.

Folik asit hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bu içeriğe mutlaka göz atmalısınız: Folik asit nedir ve ne için kullanılır?

5 haftalık hamilelikte benden istenen testler nelerdi?

Kan numunesi alınıp çeşitli kan testleri ve idrar testi yapıldı. Kan grubu testi, rubella (Kızamıkçık), toksoplasma, kültür testi, idrar testi bunlardan anlayabildiklerim. :)

Hamilelikte yapılan testler ile ilgili hazırladığımız bu içerik de önden bilgilenmek isteyenler için oldukça faydalı bir içerik: Gebelikte uygulanan testler

Neler hissediyorum?

“An”da olup keyfini sürmekten başka her şeyi hissediyor ve düşünüyorum. Herkes “geçecek” diyor ben de bu “geçecek” kelimesine tutunuyorum. Mutlu bir evliliğim, harika bir düzenim, kalabalık ve sevgi dolu bir ailem var. “Bir insan yetiştirmek istiyoruz” arzusuyla çıktığımız yolda ilk adımlarımda yalpalanıyorum ama geçecek diyorlar. Aynı duyguyu yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Bana önerilerde bulunmak isterseniz de minnettar olacağımı belirtmek isterim.