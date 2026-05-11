3 yaşındaki çocuklar son derece aktif, hareketli ve öğrenimlerini fiziksel yollarla gerçekleştirirler. Bu yaştaki çocuklar yürür, koşar, tekme atabilir ve bir şeyleri fırlatabilirler. 3 yaşındaki çocuklar doğal olarak aktiftir, bu nedenle çocuğunuzun bu becerilerini uygulaması ve geliştirmesi için bolca fırsat sağlayın ve her gün şunları yapmalarına destek olun:
Yürüyüş yapmak, keşif gezileri düzenlemek veya parkta oyun oynamanın yanı sıra yapacabileceğiniz diğer eğlenceli etkinlikler:
Gelişimsel kilometre taşları: 3-4 yaş
3 yaşındaki çocuğumun öğrenme ve duygusal güvenliğini artırmasına nasıl yardımcı olabilirim?
3 yaşındaki çocuğunuzun duygusal güvenliğini geliştirmek için aşağıdaki yöntemleri değerlendirebilirsiniz:
Çocuğunuz diğer çocuklarla oynamaya ve arkadaş edinmeye başladığında 'benim' ve 'senin' kavramlarını daha iyi anlar, bu yüzden paylaşım daha kolay olur. Çocuğunuzla paylaşmayı ve sırayla oynamayı öğrenmeyi içeren oyunlar oynamak iyidir. Oyun oynarken, "Şimdi kuleyi inşa etme sırası bende, sonra sıra sende" veya "Kırmızı blokları benimle paylaş, ben de yeşil blokları seninle paylaşayım" gibi şeyler söyleyin. Kuralları anlamaya ve onlara uymaya başlar. Oyun sırasında daha hayal gücü daha yüksek hale gelir ve muhtemelen gerçek ile hayal arasındaki farkı anlayabilir.
Açık havada oyun oynamak, çocuğunuzun doğal çevreyi keşfetmesine, maceralar yaşamasına ve fiziksel sınırlarını zorlamasına olanak tanır. Kumda veya çamurda kirli oyunlar, kovalamaca veya hazine avı oyunları içerebilir. Dijital oyunlar çocuğunuzun hayal gücünü harekete geçirebilir. Ancak ekran süresini ve dijital teknoloji kullanımını, fiziksel oyun, yaratıcı oyun ve okuma gibi gelişim için faydalı diğer aktivitelerle dengelemek önemlidir.
Çocuğunuzu aile hayatına dahil edin
Çocuğunuza basit ev işleri vererek ve aile rutinleri konusunda onun fikrini alarak onun bağımsızlığını ve özgüvenini geliştirebilirsiniz. Birlikte yemek pişirmek, çocuğunuzun günlük beceriler geliştirmesine, temel sayısal kavramları öğrenmesine ve sağlıklı yiyeceklere ilgi duymasına yardımcı olur. Çocuğunuza salata hazırlamak veya sandviç yapmak gibi basit yemek pişirme etkinlikleri verebilirsiniz.
Çocuğunuz yeni şeyler öğrenirken, başarılarını övgü ve olumlu ilgiyle kutlayın. Bu, kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olacak ve zor olsa bile becerilerini kullanmaya devam etmeleri için onları teşvik edecektir.
Referanslar
"Milestones by 3 Years". Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/act-early/milestones/3-years.html (16.02.2026).
"Developmental Milestones: 3 to 4 Year Olds". Şuradan alındı: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/preschool/Pages/Developmental-Milestones-3-to-4-Year-Olds.aspx (04.04.2023).
“3-4 years: preschooler development”. Şuradan alındı: https://raisingchildren.net.au/preschoolers/development/development-tracker/3-4-years
Rehber: 3 yaş çocuk gelişimi