3 yaşındaki çocuklar son derece aktif, hareketli ve öğrenimlerini fiziksel yollarla gerçekleştirirler. Bu yaştaki çocuklar yürür, koşar, tekme atabilir ve bir şeyleri fırlatabilirler. 3 yaşındaki çocuklar doğal olarak aktiftir, bu nedenle çocuğunuzun bu becerilerini uygulaması ve geliştirmesi için bolca fırsat sağlayın ve her gün şunları yapmalarına destek olun:

En az 30 dakika boyunca yetişkin gözetiminde fiziksel aktivite yapın.

En az 60 dakika yapılandırılmamış (aktif serbest oyun) fiziksel aktivite yapın.

Uyku dışında, bir yerde 1 saatten fazla hareketsiz kalmayın.

Yürüyüş yapmak, keşif gezileri düzenlemek veya parkta oyun oynamanın yanı sıra yapacabileceğiniz diğer eğlenceli etkinlikler:

Penguen gibi yürüyün, kurbağa gibi zıplayın veya diğer hayvanların hareketlerini taklit edin.

Birbirinize dönük oturun ve el ele tutuşun. İleri geri sallanarak "Row, row, row your boat" şarkısını söyleyin.

Belinizi bükün ve yere dokunun. Ellerinizi öne doğru yürütün ve bir tırtıl gibi yavaş yavaş ilerleyin.

Zıplama, sekme ve tek ayak üzerinde dengede durma gibi fiziksel hareketler yapın.

Yere oturun ve çocuğunuzun bacaklarınızın üzerinden geçmesine izin verin veya vücudunuzla bir köprü oluşturun ve çocuğunuzun altından sürünmesine izin verin.

Birlikte müzik dinleyin ve dans edin.

Çocuğunuza "giydirme oyunu" için eski kıyafetler verin ve anne, baba, doktor, vb. gibi roller üstlenmesine izin verin.

Çocuğunuzun oyuncakları toplamak gibi basit ev işlerinde yardımcı olmasını sağlayın.

Saklambaç oynayın.

Basamaklardan yukarı çıkın.

Çocuğunuzun bloklardan veya kutulardan bir şeyler inşa etmesine izin verin.

Çocuğunuza üç tekerlekli bisiklet sürebileceği güvenli bir alan sağlayın.

Daireler veya kareler çizin.

Çocuğunuzun elini veya tüm vücudunu çizerek bir resim yapın.

Çocuğunuzun boya kalemi ve kağıt veya tebeşir ve kara tahta kullanarak oynamasına yardımcı olun; daireler ve çizgiler çizmeyi ve ardından bunları bir araya getirerek çöp adam figürü yapmayı gösterin (mutlu, üzgün veya şaşırmış figür yüzleri çizin ve her resimde gösterilen farklı duygular hakkında konuşun).

Çocuğunuzun oyun hamuru veya kil ile oynayarak hayal gücünü kullanmasına izin verin.

Bloklar kullanarak büyük kuleler inşa edin.

Çocuklar için güvenli makas kullanın.

Kavanozların kapaklarını açın.

ÇOCUKLU HAYAT Gelişimsel kilometre taşları: 3-4 yaş

3 yaşındaki çocuğumun öğrenme ve duygusal güvenliğini artırmasına nasıl yardımcı olabilirim?

3 yaşındaki çocuğunuzun duygusal güvenliğini geliştirmek için aşağıdaki yöntemleri değerlendirebilirsiniz:

Çocuğunuzun sizinle konuşmasına izin verecek zaman ayırın. Çocuğunuzu dinleyin ve konuşmasından memnun olduğunuzu gösterin.

Çocuğunuza bir şeylerin nasıl çalıştığını öğretin.

Diğer çocuklarla oynamayı teşvik edin.

Çocuğunuzla birlikte hikayeler okuyun ve ondan hikayelerdeki resimleri adlandırmasını veya hikayenin bir bölümünü yeniden anlatmasını isteyin.

Çocuğunuzu size hikaye anlatmaya teşvik edin.

Çocuğunuzun giyinme, diş fırçalama ve saç tarama gibi konularda olabildiğince kendi başına hareket etmesine izin verin.

Çocuğunuza şarkılar veya tekerlemeler söyleyin ve sözlerini öğretin.

Çocuğunuzla birlikte sayma alıştırması yapın.

Çocuğunuzla birlikte yapbozları birleştirin.

Çocuğunuzun bebeklerle, arabalarla veya oyuncak yemek pişirme gereçleriyle hayali oyunlar oynamasına izin verin.

Çocuğunuza renkleri öğretin.

Çocuğunuzun yaptığı her türlü sanat eserinden gurur duyduğunuzu gösterin ve sergilemek üzere duvara asın.

Çocuğunuza diğer çocuklarla oyun oynama fırsatı verin.

Çocuğunuz diğer çocuklarla oynamaya ve arkadaş edinmeye başladığında 'benim' ve 'senin' kavramlarını daha iyi anlar, bu yüzden paylaşım daha kolay olur. Çocuğunuzla paylaşmayı ve sırayla oynamayı öğrenmeyi içeren oyunlar oynamak iyidir. Oyun oynarken, "Şimdi kuleyi inşa etme sırası bende, sonra sıra sende" veya "Kırmızı blokları benimle paylaş, ben de yeşil blokları seninle paylaşayım" gibi şeyler söyleyin. Kuralları anlamaya ve onlara uymaya başlar. Oyun sırasında daha hayal gücü daha yüksek hale gelir ve muhtemelen gerçek ile hayal arasındaki farkı anlayabilir.

Açık havada oyun oynamak, çocuğunuzun doğal çevreyi keşfetmesine, maceralar yaşamasına ve fiziksel sınırlarını zorlamasına olanak tanır. Kumda veya çamurda kirli oyunlar, kovalamaca veya hazine avı oyunları içerebilir. Dijital oyunlar çocuğunuzun hayal gücünü harekete geçirebilir. Ancak ekran süresini ve dijital teknoloji kullanımını, fiziksel oyun, yaratıcı oyun ve okuma gibi gelişim için faydalı diğer aktivitelerle dengelemek önemlidir.

Çocuğunuzu aile hayatına dahil edin

Çocuğunuza basit ev işleri vererek ve aile rutinleri konusunda onun fikrini alarak onun bağımsızlığını ve özgüvenini geliştirebilirsiniz. Birlikte yemek pişirmek, çocuğunuzun günlük beceriler geliştirmesine, temel sayısal kavramları öğrenmesine ve sağlıklı yiyeceklere ilgi duymasına yardımcı olur. Çocuğunuza salata hazırlamak veya sandviç yapmak gibi basit yemek pişirme etkinlikleri verebilirsiniz.

Çocuğunuz yeni şeyler öğrenirken, başarılarını övgü ve olumlu ilgiyle kutlayın. Bu, kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olacak ve zor olsa bile becerilerini kullanmaya devam etmeleri için onları teşvik edecektir.

Referanslar

"Milestones by 3 Years". Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/act-early/milestones/3-years.html (16.02.2026).

"Developmental Milestones: 3 to 4 Year Olds". Şuradan alındı: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/preschool/Pages/Developmental-Milestones-3-to-4-Year-Olds.aspx (04.04.2023).

“3-4 years: preschooler development”. Şuradan alındı: https://raisingchildren.net.au/preschoolers/development/development-tracker/3-4-years

ÇOCUKLU HAYAT Rehber: 3 yaş çocuk gelişimi