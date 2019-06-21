Bebekler neden hıçkırır?

Sindirim sistemi yeni yeni gelişmekte olan bebeklerin uzun süre hıçkırması ebeveynleri endişelendirebiliyor.

+ Sonra Oku
Bebek hıçkırığı hakkında merak edilenler

Hıçkırık, ritmik kasılmalar şeklinde gerçekleşir ve herkesin arada sırada tecrübe ettiği bir durumdur. Bebeklerde ise daha sık görülür ve çoğunlukla sindirime bağlı nedenlerle ortaya çıkar. Normalde nefes aldığımızda ciğerlerimizi havayla doldururuz ve sonrasında diyafram kasları gevşeyerek aldığımız nefesin dışarı verilmesini sağlar. Hıçkırdığımızda ise, diyafram kasılır ve içerideki hava ses tellerine takılarak ‘hık’ sesinin çıkmasına neden olur. Diyafram ritmik bir şekilde kasıldıkça, hıçkırıklar da devam eder.

 

Henüz anne karnındayken hıçkırmaya başlayan bebekler, yenidoğan evresinde zamanlarının yaklaşık %2’sini hıçkırarak geçirirler. 3-4 aylık olduktan sonra ise hıçkırık nöbetlerinin sayısı ve süresi git gide azalmaya başlar. Tıpkı hapşırma ve öksürme gibi refleks şeklinde gerçekleşen hıçkırıkların tam olarak ne işe yaradığı bilinmese de, sebeplerine dair bazı bilgiler mevcut.

 

Bebeğim neden hıçkırıyor?

Bebeklerin nefes alışverişi, yetişkinlere kıyasla çok daha düzensizdir. Bebekler fazla beslendiğinde ya da emerken hava yuttuğunda, bu durum diyaframı uyararak hıçkırığa neden olabilir. Yapılan bir araştırma, bebeklerin ortalama 4,5 dakika boyunca hıçkırabildiğini ortaya koyuyor. Bebeklerde hıçkırık, bazen bebeğin doyduğunu ifade etse de, bazı durumlarda, özellikle yanlış emzirme/besleme pozisyonuna bağlı olarak bebeğin fazlaca hava yuttuğunu ve iyi beslenmediğini gösterebilir.

 

Bebeklerde hıçkırık tutunca ne yapmalı?

Normalde hıçkırık bebekler için zararlı değildir. Genellikle birkaç dakika içinde geçer ve herhangi bir zamanda da tekrarlanabilir. Nadir durumlarda hıçkırık bebeklerin nefes alışverişini etkileyebilir, böyle durumlarda ise dikkatlice gözlemlemek ve doğru önlemleri almak gerekir.

 

Bebeğiniz sıklıkla hıçkırıyorsa, bunlara dikkat etmelisiniz:

Hıçkırıkları takip edin: Bebeğinizin hangi zamanlarda hıçkırdığını dikkatlice takip etmelisiniz. Bebeğiniz sadece beslendikten sonra ya da belirli bir pozisyonda duruyorken hıçkırabilir. Dikkatlice gözlemlemeniz, hıçkırığı ortaya çıkaran nedenleri keşfederek önlemenizi sağlar.

 

Bebeğinizin gazını çıkarın: Bazı bebekler sindirim sisteminde hava biriktirmeye daha meyilli olurlar. Emzirme/besleme sırasında bebeğinizi dikkatlice gözlemleyin ve hava yuttuğunu fark ettiğinizde nazikçe bebeğinizi kaldırarak gazını çıkarmasına yardımcı olun.

 

Biberona dikkat edin: Bebeğinizi biberonla besliyorsanız, biberonun yapısı da hava yutmaya neden olabilir. Eğer her beslemede hıçkırık sorunu yaşıyorsanız, biberonunuzu değiştirmeniz gerekebilir.

 

Doktorunuza danışın: Bazı durumlarda hıçkırık sindirim sorunları, reflü gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkıyor olabilir. Özellikle bebeğiniz her hıçkırdığında kusuyorsa, mutlaka doktorunuza haber verin.

 

Bebekler hakkında hiç bilmediğiniz ilginç gerçekler
+55
Bebekler, 4 aylık olana dek tuzun tadını alamazlar. Bu gecikmenin sebebi, sodyumu bu dönemde işlemeye başlayan böbreklerin gelişimidir.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Bebekler hakkında hiç bilmediğiniz ilginç gerçekler
Bebekler hakkında hiç bilmediğiniz ilginç gerçekler
Yıkanabilir bebek bezi hakkında bilmeniz gerekenler
Yıkanabilir bebek bezi hakkında bilmeniz gerekenler
Bebeğinizle tensel iletişimi masaj ile kurun!
Bebeğinizle tensel iletişimi masaj ile kurun!
Prematüre bebek annelerinin merak ettiği 10 soru
Prematüre bebek annelerinin merak ettiği 10 soru
Kısa erkek bebek isimleri ve anlamları
Kısa erkek bebek isimleri ve anlamları
İki dil öğrenmek bebeklere yarıyor
İki dil öğrenmek bebeklere yarıyor
Yeni doğan bebeğinizde akne varsa...
Yeni doğan bebeğinizde akne varsa...
Kolayca bez değiştirmek için öneriler
Kolayca bez değiştirmek için öneriler

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Akne neden olur ve tedavisi nedir?
    Akne neden olur ve tedavisi nedir?

    Süresi : 02:07 İzlenme : 1440

  • Kolesterolü etkileyen gıdalar
    Kolesterolü etkileyen gıdalar

    Süresi : 02:36 İzlenme : 816

  • Karın sıkılaştıran egzersizler
    Karın sıkılaştıran egzersizler

    Süresi : 03:33 İzlenme : 1532

  • Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine nasıl yaklaşmalı?
    Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine...

    Süresi : 23:38 İzlenme : 0

  • Travmaya duyarlı okul
    Travmaya duyarlı okul

    Süresi : 08:03 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X