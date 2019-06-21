Bebek hıçkırığı hakkında merak edilenler

Bebekler neden hıçkırır?

Sindirim sistemi yeni yeni gelişmekte olan bebeklerin uzun süre hıçkırması ebeveynleri endişelendirebiliyor.

Hıçkırık, ritmik kasılmalar şeklinde gerçekleşir ve herkesin arada sırada tecrübe ettiği bir durumdur. Bebeklerde ise daha sık görülür ve çoğunlukla sindirime bağlı nedenlerle ortaya çıkar. Normalde nefes aldığımızda ciğerlerimizi havayla doldururuz ve sonrasında diyafram kasları gevşeyerek aldığımız nefesin dışarı verilmesini sağlar. Hıçkırdığımızda ise, diyafram kasılır ve içerideki hava ses tellerine takılarak ‘hık’ sesinin çıkmasına neden olur. Diyafram ritmik bir şekilde kasıldıkça, hıçkırıklar da devam eder.

Henüz anne karnındayken hıçkırmaya başlayan bebekler, yenidoğan evresinde zamanlarının yaklaşık %2’sini hıçkırarak geçirirler. 3-4 aylık olduktan sonra ise hıçkırık nöbetlerinin sayısı ve süresi git gide azalmaya başlar. Tıpkı hapşırma ve öksürme gibi refleks şeklinde gerçekleşen hıçkırıkların tam olarak ne işe yaradığı bilinmese de, sebeplerine dair bazı bilgiler mevcut.

Bebeğim neden hıçkırıyor?

Bebeklerin nefes alışverişi, yetişkinlere kıyasla çok daha düzensizdir. Bebekler fazla beslendiğinde ya da emerken hava yuttuğunda, bu durum diyaframı uyararak hıçkırığa neden olabilir. Yapılan bir araştırma, bebeklerin ortalama 4,5 dakika boyunca hıçkırabildiğini ortaya koyuyor. Bebeklerde hıçkırık, bazen bebeğin doyduğunu ifade etse de, bazı durumlarda, özellikle yanlış emzirme/besleme pozisyonuna bağlı olarak bebeğin fazlaca hava yuttuğunu ve iyi beslenmediğini gösterebilir.

Bebeklerde hıçkırık tutunca ne yapmalı?

Normalde hıçkırık bebekler için zararlı değildir. Genellikle birkaç dakika içinde geçer ve herhangi bir zamanda da tekrarlanabilir. Nadir durumlarda hıçkırık bebeklerin nefes alışverişini etkileyebilir, böyle durumlarda ise dikkatlice gözlemlemek ve doğru önlemleri almak gerekir.

Bebeğiniz sıklıkla hıçkırıyorsa, bunlara dikkat etmelisiniz:

Hıçkırıkları takip edin: Bebeğinizin hangi zamanlarda hıçkırdığını dikkatlice takip etmelisiniz. Bebeğiniz sadece beslendikten sonra ya da belirli bir pozisyonda duruyorken hıçkırabilir. Dikkatlice gözlemlemeniz, hıçkırığı ortaya çıkaran nedenleri keşfederek önlemenizi sağlar.

Bebeğinizin gazını çıkarın: Bazı bebekler sindirim sisteminde hava biriktirmeye daha meyilli olurlar. Emzirme/besleme sırasında bebeğinizi dikkatlice gözlemleyin ve hava yuttuğunu fark ettiğinizde nazikçe bebeğinizi kaldırarak gazını çıkarmasına yardımcı olun.

Biberona dikkat edin: Bebeğinizi biberonla besliyorsanız, biberonun yapısı da hava yutmaya neden olabilir. Eğer her beslemede hıçkırık sorunu yaşıyorsanız, biberonunuzu değiştirmeniz gerekebilir.

Doktorunuza danışın: Bazı durumlarda hıçkırık sindirim sorunları, reflü gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkıyor olabilir. Özellikle bebeğiniz her hıçkırdığında kusuyorsa, mutlaka doktorunuza haber verin.

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