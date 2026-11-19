Son dönemde Hollywood yıldızlarından sosyal medya fenomenlerine kadar birçok kişi açık tonlardan vazgeçerek çok daha koyu, zengin ve parlak bir tona yöneliyor: Espresso kahveresi. Kahverengi ve siyah arasında gidip gelen bu derin, dumanlı ve zengin ton; Hailey Bieber ve Dakota Johnson gibi ünlü isimlerin tercihiyle son dönemin en büyük saç trendi tahtına oturdu. Peki, bu kadar popüler olan "espresso saç" tam olarak nasıl bir renk ve bu trendi nasıl yakalayabilirsiniz?

Adını taze demlenmiş bir espressodan alan bu ton; koyu çikolata, kavrulmuş kahve çekirdeği ve kakao renginin dokunuşlarını bir araya getiriyor. Düz, tek boyutlu ve neredeyse siyah görünen klasik koyu renklerin aksine; espresso kahvesi derin ve yansıtıcı boyutlara sahip. Bu trendin en büyük sırrı da tam olarak burada: "Boyut"… Bu renk tek renk veya neredeyse siyah olmaktan ziyade yumuşak ve yansıtıcı görünen koyu bir kahverengi tonudur. Farklı ışıklarda bu renk saçta ince çikolata ve mocha tonlarını görebilirsiniz.

Dakota Johnson

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Cilt tonunuza uygun espresso tonu nasıl seçilir?

Kişiselleştirmeye oldukça açık olan espresso kahverengini cilt alt tonuna göre uyarlamak mümkün.

Soğuk alt tonlu bir cildiniz varsa: Neredeyse siyah alt tonlara sahip daha küllü espresso tonlarını tercih edebilirsiniz.

Sıcak alt tonlu bir cildiniz varsa: Gerçek espresso renginden ödün vermeden, aralara serpiştirilmiş hafif çikolata veya kestane tonlarıyla harika bir uyum yakalayabilirsiniz.

Espresso kahvesine en çok yakışan 4 saç modeli

Bu zengin tonu yeni bir kesimle taçlandırmak istiyorsanız, en popüler kombinler şunlar:

Düz kahküllü uzun saç

Keskin ve düz kaküller, zengin espresso rengine hareket katarken uzun katlar görünümü dengeler.

Uzun katlar ve karamel dokunuşları

Katmanlı kesim saçın hacmini artırırken, daha açık tonlardaki parlaklıklar boyutluluk kazandırır.

Orta uzunlukta perde kaküllü model

Yüzü çerçeveleyen perde kaküller ile orta boy katlar, zahmetsiz ve doğal bir şıklık sunar.

Dağınık bob kesim

Tam bir "havalı kız" enerjisi yaratan kısa bob kesim, koyu kahve tona modern bir hava katar.

Referanslar

Meaghan Moore. "Hailey Bieber Just Debuted Espresso Brown Hair—Here’s How to Get the Look at Home for Under $40". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/espresso-brown-hair-color/ (12.11.2026)