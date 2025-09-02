Bebekle konsere gidilir mi?

Bazen, gitmek istediğiniz bir konser etkinliğini, bir aile organizasyonuna dönüştürmek istiyor musunuz? Ya da çok sevdiğimiz bir müzsiyenin şarkılarını çocuklarınızla paylaşmak istiyor musunuz? Ya da tüm bunların dışında, hep beklediğiniz bir konsere gideceksiniz ve küçük bebeğinizi bırakabileceğiniz kimseniz yok mu? Peki böyle durumlarda bebekler gerçekten konserlere götürülebilir mi?

Konserler bebeklerde işitme hasarına yol açabilir

Küçük çocuğunuzla geçirilen bir gecede yaşanabilecek riskler ciddidir; sadece kalıcı işitme kaybını değil, aynı zamanda artan ses hassasiyeti ve kulak çınlaması da yaşanabilir. Pediatrist Dr. Michael Glazier "Genel bir kural olarak, bebeklerin kulaklarını 70 desibelin üzerinde bir gürültüye maruz bırakmamak gerekir. Bu da yaklaşık bir elektrikli süpürgenin çıkardığı ses seviyesine eşdeğerdir," diyor.

Pediatrik KBB uzmanı Dr. Abhita Reddy’ye göre bir konser; müzik türüne, mekânın büyüklüğüne ve kişinin hoparlörlere olan uzaklığına bağlı olarak 90 ila 120 desibele ulaşabilir. Reddy, ses 90-95 desibele ulaştığında, kısa süreli maruziyetin bile bir çocuğun işitmesini etkileyebileceği konusunda uyarıyor. “95 desibelin üzerindeki herhangi bir sese uzun süreli maruziyeti kesinlikle önermiyoruz çünkü sadece birkaç dakikalık maruziyet bile kalıcı işitme kaybına yol açabilir.”

Gürültü azaltıcı kulaklıklar ve diğer güvenlik önlemleri bebeklerde etkili mi?

Hepimiz, müzik festivallerinde gürültü azaltıcı kulaklıklar takan bebekler görmüşüzdür. Hatta yıllar önce Michael Phelps’in oğlun Olimpiyat Oyunları’nda sevimli bir kulaklık takmıştı. Ancak gelecekte müzik ve spor etkinliği meraklısı olacak minikler için kulaklıklar hakkında bilinmesi gereken bazı önemli şeyler var. Öncelikle çocuğunuz için bir kulaklık almayı düşünüyorsanız, Dr. Reddy kulak üstü olan, sesi 20 ila 30 desibel azaltan modelleri tercih etmenizi öneriyor. Dr. Glazier’a göre bazı modeller, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bile zaman zaman kullanılıyor.

“Unutulmamalıdır ki kulak koruyucular gürültüye maruziyeti azaltır, ancak tamamen ortadan kaldırmaz,” diye uyarıyor Dr. Glazier. Dr. Reddy ayrıca gürültü azaltıcı kulaklıkların çok iyi düzenlenmediğine de dikkat çekiyor. Bebeklerini ya da küçük çocuklarını konsere götürmeyi tercih eden ebeveynlere, sadece kulaklık taktırmalarını değil, aynı zamanda telefonlarına koltuklarından desibel seviyelerini ölçen bir uygulama indirmelerini de tavsiye ediyor.

Konserler bebekler için güvenli mi?

Sonuç olarak Dr. Glazier, bebekleri konsere götürmenin iyi bir fikir olmadığını söylüyor çünkü bebeklerin kulakları hassastır ve hâlâ gelişmekte olan işitme sistemi kalıcı olarak zarar görebilir.

“Genel olarak, farklı mekânlardaki ses standartlarının düzenlenmemiş olması nedeniyle küçük çocukların büyük konserlere götürülmesi önerilmez,” diye ekliyor Dr. Reddy.

İşitme kaybı endişelerinin ötesinde, ebeveynler küçük bir çocuğu konsere götürmenin diğer risklerini de göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin, sigara dumanına maruz kalma ve bazı katılımcıların alkol almış olması nedeniyle kaza riskinin artması gibi.

Bir çocuğun ne zaman konsere götürülebileceği konusunda ise Dr. Glazier, bu deneyimin çocuğun hem heyecanı hem de gürültüyü kaldırabilecek kadar olgunlaştığı bir zamana bırakılmasını tavsiye ediyor.

