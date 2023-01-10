Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta

Dilay, hamileliğinin 11. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta
Hamilelik
Giriş: 10 Ocak 2023 13:57 Güncelleme: 10 Ocak 2023 14:01
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“İnanılmaz büyümüş”… Bu hafta doktor kontrolüm vardı. İlk kez bir bebek olarak gördüm kendisini… Başı, vücudu, elleri, ayakları inanılmaz… Her şeyiyle bir bebekti. “Ne bekliyordun ki?” diyenler olur belki bilmiyorum ama klasik bir mucize söylemlerinden kaçmaya çalışsam da insan bu sürecin içerisindeyken gerçekten bunun bir mucize olduğunu hissediyor. Bedenimde yeni bir insan büyüyor bu hala inanılmaz geliyor.


Ultrasonda baktığımızda hareketlerini de görebildim. Sağ elini kaldırdı ve yüzüne yaklaştırdı. Bu hareketi bana çok etkileyici geldi. Açıkçası kalp atışlarından etkilenmiştim bu bir eşikti benim için ama onun hareketlerini, şekillenen vücudunu görmek benim için bambaşka bir boyuttu. Çok farklı ve mutlu hissettirdi. O büyüdükçe bendeki yeri de büyüyor. Bu söylediğim hem hacmen hem kalben J Kadın bir sürece giriyor; yoğun, yorucu, bilinmezliklerle, duygusal çalkantılarla dolu… Sonra ara ara güneşler doğuyor, ışıldıyor her yer… Bu hafta yaşadığım tam anlamıyla buydu.


11 haftalık hamilelikte doktor muayenesinde neler oldu?

İlk olarak artık vajinal muayene değil karından muayeneye döndük. Bu inanılmaz konforlu bir şeymiş. J Biz nipt testi yaptıracağımız için çok detaylı olmasa da doktorumuz bebeğin burun kemiğine, baş çevresine baktı; çeşitli ölçümler yaptı ve çok şükür ki hiçbir sorunun görünmediğini söyledi. Ayrıntılı olarak gösterebildiği kadar bebeğimizi gösterdi. Kese içindeki sıvının, amniyon sıvısının gayet yeterli olduğunu ekledi.


Bu söylemine kadar amniyon sıvısına dair pek bir bilgim yoktu açıkçası ama oldukça önemli bir meseleymiş. Sizin bu konularda merak ettikleriniz varsa:

Bebeğin hayat suyu amniyon ve Amniyon sıvısının az ya da fazla olması neyin habercisi?içeriklerine göz atabilirsiniz.


11 haftalık hamilelikte cinsiyet belli olur mu?

Bu hafta ultrasonda bebeğimin cinsiyetini görebilmek mümkündü ancak doktorumun söylediğine göre en çok yanıltıcı haftalar bu haftalar… “Göbek kordonu yanıltıcı sonuçlar verebiliyor” dedi. “Peki, bir ön tahmininiz var mı?” diye sorduğumda ise “Sanki erkek gibi ama çok yanıltıcı olabiliyor dediğim gibi” dedi. Bakalım, bekleyelim ve görelim. J


11 haftalık hamilelikte doktorumun tavsiyeleri neler oldu?

Doktorum bu hafta itibariyle folik asit kullanmayı bırakabileceğimi söyledi. Folik asiti bırakmakla birlikte multivitamin ve demir ilacına başlamamız gerektiğini söyledi. Demir ilacına karşı bir önyargım vardı açıkçası bağırsak ile ilgili çeşitli problemler yaşatmasından endişeleniyordum o sebeple “Demir ilacı kullanmasam olur mu?” diye sordum. Doktorum da kullanmamamı önermeyeceğini, kullanmazsam bebeğin benim demir rezervleriminden kullanacağını ve bu sebeple benim yorgunluk, halsizlik, baş ağrıları gibi bazı sorunlar yaşayabileceğimi açıkladı. “20’li haftalarda kan testi yapacağız bu testin sonucunda vücudumuzdaki eksikliğe ya da fazlalığa göre şekil alabiliriz” dedi. Multivitamini 2 günde 1, demir ilacını ise günde 1 almamı tavsiye etti.


Hamilelikte ton balığı yenilir mi?

Doktoruma hamileliğim süresince yeteri miktarda balık yiyemediğimi bu sebeple konserve ton balığı ile balıktan almam gereken Omega-3’ü alıp alamayacağımı sordum. “Hiç balık yememeniz ton balığı yemenizden daha iyidir” dedi ve verdiği multivitaminde yeteri miktarda omega-3’ün bulunduğunu çok sorun etmemem gerektiğini de ekledi. İnternette çok fazla “Hamilelikte ton balığı yenilir mi?” aramaları gördüğüm için bu bilgiyi de paylaşmak istedim.


Hamilelikte vitamin kullanımı hakkında daha detaylı bir şeyler okumak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.


Hamilelikte demir kullanımına ilişkin içeriklerimize de göz atmanızı tavsiye ederim: Hamilelikte kansızlık ve demir ihtiyacı…


Son olarak bu hafta nipt testi için kan verdim. Eve gelen hemşire bir tüp kan aldı ve 7 iş günü içinde sonuçların çıkacağını iletti. Bakalım, bekliyorum, iyi sonuçlar almayı diliyorum.


Bir sonraki yazı 18 Ocak 2023 Çarşamba hthayat.com'da!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 5. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 6. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 7. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 8. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 8. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 9. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 9. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta

Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 11. hafta



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