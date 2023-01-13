Dilay'ın gebelik günlüğü: 12. hafta

Nipt testimin sonuçları geldi! Çok şükür hiçbir problemimiz yok. Tüm sonuçlarımız temiz… Ve artık cinsiyetimiz de belli. Bizim bir kızımız oluyor. Açıkçası kız çocuklarına inanılmaz düşkünüm ama söz konusu insanın kendi çocuğu olunca tek duası “Yeter ki sağlıklı ve hayırlı bir evlat olsun, cinsiyeti hiç fark etmiyor” oluyormuş. Şimdi isim arama çalışmalarına başladık. Önerileriniz olursa yorumlara yazmanızdan mutluluk duyarım.

Birkaç isim bulduk da aslında ancak henüz çok vaktimiz olduğu için “İşte budur” demiyoruz şimdilik. Bu arayışımda buradaki isim rehberi işimi kolaylaştırdı. Siz de böyle bir arayıştaysanız isim rehberi sayfamıza bakabilirsiniz.

Cinsiyeti öğrendikten sonra eşim “Bu da bambaşka bir duyguymuş” dedi. Hakikaten öyle… Her hafta yeni bir duygunun eteklerinde dans ediyoruz resmen. Tabii cinsiyeti hemen herkese söyledik sonra beni bir telaş aldı “Ya kan testleri karıştıysa…” evhamlarım ara ara “Merhaba, ben buradayım, hemen yanı başında” diyor. Bir “merhaba”laşıp yolları ayırıyoruz. Şükür.

Uygulamadan takip ettiğim kadarıyla bebeğim artık bizi duyuyor. Bu sebeple ufak da olsa iletişim kurmaya özen gösteriyorum. Şimdilik ara ara sohbetlerime onu dahil ederek, ona bir şeyler anlatarak, şarkı söyleyerek, dinleyerek, karnıma dokunarak geliştirmeye çalıştığım bir bağım var. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Kimi çok uzun sohbetler edebiliyor kimi bol bol müzik dinletiyor. Bense hepsinden az az yapıyorum. Çünkü şu an fazlası bende bulunmuyor. Bakalım sonrasında neler olacak?

İlk trimesterin son haftalarını yaşıyorum. “Nasıl geçti?” diye soracak olursanız ilk iki hafta dozerle üzerimden geçtiler sonra her şey geçti. Hakikaten her şey geçiyormuş… Yeter ki sağlıklı olsun…

Hamilelikte kullandığım multivitamin ve demir ilacının yan etkisi oldu mu?

Açıkçası demir ilacı kullanmaya yönelik bir önyargım vardı. Sebebi bağırsak hareketliliğimi etkileyecek olmasından endişelenmem ve çeşitli yan etkilerin olabilecek olması idi. Ancak hiçbir yan etkisi olmadı. Tuvalet düzenim değişmedi. Tek sorunum kapsüller büyük geliyor, yutmakta zorlanıyorum ama o da olacak o kadar… Mutivitamin ise balık tüketmediğim için açıkçası içimi rahatlatıyor. Onu iki günde bir kullanıyorum. Kimi multivitaminin içerdiği Omega-3 sebebi ile balık kokusundan rahatsız olsa da ben üzerine bolca su tükettiğim ve ilacı ağzımda hiç tutmadan içtiğim için o kadar rahatsız olmuyorum.

Hamileliğin 12. haftasında uyku düzenim nasıl?

Gece tuvalete çıkma sıklığım ilk haftalara göre daha azaldı ancak yine de uyandığım için geri uyumakta zorlanıyorum. Bunun da beni doğum sonrasına hazırladığını düşünüyorum. Kesintisiz uykular ufak ufak geride kalmaya başlıyor sanırım…

Bu arada gebelik günlüme ek olarak Youtube sayfamızda anneliğe ve doğuma hazırlık ile ilgili video serisi hazırlıyorum. Bu doğrultuda çook kıymetli bilgiler konunun uzmanları tarafından paylaşılıyor. Üstelik ilk iki bölüm de yayınlandı. İyi gelmesi umuduyla...

Anneliğe hazırlık rehberi bölüm 2: Hamilelikte yas

Bir sonraki yazı 25 Ocak 2023 Çarşamba hthayat.com'da!