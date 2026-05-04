Uzmanlara göre çocuklarınızın sizi gerçekten dinlemesini sağlamanın 6 basit yolu

Adelphi Üniversitesi Ebeveynlik Enstitüsü'nde ebeveyn eğitimcisi Doreen Miller, çocukların ebeveynlerini görmezden gelmesinin yaygın bir durum olduğunu ancak dikkatlerini çekmenin yollarının bulunduğunu söylüyor. İşte çocuğunuzla etkileşim kurmak ve onları dinlemeye ikna etmek için altı pratik strateji…

Bilgi yükünden kaçının

Çocukların beyinleri ancak belirli bir miktarda bilgiyi işleyebilir. Eğer onlara bir anda çok fazla bilgi verirseniz, örneğin "Televizyonu kapat, giyin, dişlerini fırçala ve saçını tara" derseniz, muhtemelen birinci veya ikinci adımdan sonrasını hatırlayamayacaklardır. Bunun yerine, isteğinizi iki parçaya bölün. Örneğin “Televizyonu kapatıp yatağa hazırlanma zamanı” gibi bir şeyle başlayın. Ardından, televizyon kapandıktan sonra “Sırada pijamalarını giyip dişlerini fırçalamak var. Banyoya zıplayarak mı yoksa koşarak mı gitmek istersin?” diyerek devam edebilirsiniz.

Doğrudan olun

Bir konuyu çok uzun süre ele alırsanız, çocuğunuz dikkatini dağıtır. Net olun ve isteğinizi baştan belirtin.

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Teslimatınız üzerinde çalışın

Çocuğunuz, yalnızca işitme duyusuna değil, daha fazlasına hitap ederseniz sizi daha iyi dinleyecektir. Görsel ve dokunsal yaklaşımların bir kombinasyonunu kullanmak, söylediklerinize daha iyi odaklanmalarına yardımcı olabilir. Ellerini tutarak doğrudan göz teması kurmak gibi…

Sürekli aynı şeyi tekrarlıyormuş gibi görünme

Eğer aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyormuş gibi hissediyorsanız, durun. Çocuklar, bir şeyi beşinci kez söyleyene kadar cevap vermeyi beklemeye alışabilirler. Sözleriniz sadece arka plan gürültüsü haline gelebilir. Çocuğunuz, eylemlerinin açık ve uygulanabilir sonuçları olduğunu anlarsa, kendisinden istenenleri yapmaya daha yatkın olacaktır. Ona en fazla iki kez belirli talimatlar verin ve uymadığı takdirde uygun sonuçları mutlaka uygulayın. Talimatlara uyduklarında bunu takdir edin. "İyi bir dinleyici olduğun için teşekkürler" demek, çocuğunuzun dikkat etme isteğini pekiştirecektir.

Dinlemeyi bir oyun haline getirin

Çocuğunuz gününün önemli bir bölümünü kendisine konuşularak geçiriyor ve bu durum muhtemelen onu yoruyor. Bazen küçük kulakların biraz eğlenceye ihtiyacı olur. Çocuğunuzun dinleme becerilerini, onu çeşitli işitsel deneyimlere maruz bırakarak geliştirin. Örneğin, birlikte yürüyüşe çıkın ve kuşların, rüzgarın sesi ve çimenlerin hışırtısı gibi doğa seslerini dinleyin. Ya da çocuklara uygun şarkılar eşliğinde eğlenin ve şarkı sözlerinin ardındaki anlamı tartışın.

Dikkatinizi tamamen verin

Haberleri izlerken veya en yakın arkadaşınızla mesajlaşırken çocuğunuzu dinleyebildiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak çocuğunuzun gördüğü şey, ebeveyninin onu sadece yarım yamalak dinlediğidir. Ve siz dikkat etmiyorsanız, onlar neden etsin ki… Elbette, çocuğunuzun söyleyeceği her şey çok etkileyici olmak zorunda değil. Yine de, bir seferde tek bir iletişim biçimine odaklanmaya çalışın. Bu, sohbet ederken akşam yemeği hazırlayabileceğiniz anlamına gelir ancak birinci sınıf öğrencisi çocuğunuz size gününü anlatmaya çalışırken televizyon izlememeli, internette gezinmemeli veya mesaj göndermemelisiniz. Göz teması kurarak, söylediklerini onaylayarak ve sorular sorarak onlara tam dikkatinizi verin. Çocuklar, gerçekten dinlemek için zaman ayırdığınızda takdir edildiklerini ve değer gördüklerini hisseder, karşılık vermeyi öğrenirler.

Referanslar

Jeannette Moninger. "6 Simple Ways To Get Your Kids to Actually Listen, According to Experts". Şuradan alındı: https://www.parents.com/ways-to-get-kids-to-listen-to-you-11961451 (03.04.2026).

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