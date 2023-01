Dilay'ın gebelik günlüğü: 10. hafta

“Karnım ne zaman büyüyecek?” sorusu bu haftamın gündemi… Her sabah uyandığımda karnıma bakıyorum. Yemek yedikten sonra şişiyor “Acaba bir anda bu kadar büyür mü?” diyorum sonra bir bakıyorum inmiş. Vücut yapısıyla doğru orantılı olacak pek tabii ancak karnın çıkması 4. ve 5. ayı bulacak sanıyorum. Bu arada ilginç gelebilir ancak karnımın büyümesi beni biraz ürkütüyor. Neden bilmiyorum, üzerine çok düşündüm. Bulamamıştım, yayın direktörüm Damla Çeliktaban ile konuşana kadar…

Kilo alıp, hantal bir görüntüye sahip olmak istemiyorum. Aslında kilo alıp vermekle ilgili bir kaygım yok bunu biliyorum, böyle takıntıları olan biri değilim ancak karnımın büyümesinden çekiniyorum. Bunu yayın direktörüm Damla Çeliktaban ile konuştuğumda “Görünür olma duygusu ile ilgili olabilir” dedi. Bazen kendimizi, duygularımızı anlamlandıramadığımızda bir cümle insana ilaç gibi gelir ya o an tam da böyle bir an yaşadım. Bir sorunun, karmaşanın olması ayrı onun ne olduğunu bilememek apayrı bir durum şimdi en azından sebebini biliyorum, bunun üzerine çalışabiliyorum. Bu süreçte en önemlisinin kendim olduğunun farkındayım. Hayatımızın her anında içimizi güçlü tutabilmek için kendimize kulak vermeliyiz ancak hamilelikte gerçekten gerçek öznenin kendimiz olduğunun farkına varmalıyız, sizin iyi olmanız zaten bebeğinizin iyi olmasını sağlayacağı için yaptığınız her şeyi önce kendiniz için yapmalısınız. Bu bencilce değil, inanın.

Hamile göbeği ile ilgili okumanızı tavsiye edeceğim iki dikkat çekici içeriğimiz var dilerseniz bu içeriklere göz atabilirsiniz:

Kilo alma durumuma dair bilgiler de vereyim… Merak edeni vardır belki ben bu deneyimi yaşayanların durumunu merak ettim çünkü…

İlk hafta yaşadığım duygusal çalkantılar sebebiyle 2 kilo vermiştim; şu ana kadar da üzerine hiç kilo almadım hatta yoğun bir hareket alanım olması sebebiyle yarım kilo daha vermişim. Şu an 51,5 kiloyum. Üçüncü ayımdan sonra araştırdığım kadarıyla haftalık yarım kilo artışlarımın olabilir. Bunu dikkatle takip edeceğim.

10 haftalık hamilelikte nasıl besleniyorum?

Özel bir program uygulamıyorum aslında bir diyetisyen eşliğinde gitmeyi düşünüyordum ancak şu an her şey kontrollü gidiyor o sebeple henüz ihtiyaç duymuyorum. Sabahları bir avuç ceviz mutlaka tüketiyorum, bir avuç da siyah kuru kan üzümü. Olası takviyeleri minimum düzeye indirmek için doğal yollardan almayı hedefliyorum ancak doktorum değerlerimi yeterli görmez ve almam gerektiğini söylerse tabii ki kullanacağım. Öğlen iş yerimde yediğim için geniş bir yemek, salata, çorba yelpazem oluyor o sebeple besleyici bir öğün geçiriyorum akşam ise salata, çorba ya da haşlanmış sebze tüketiyorum. Bazen dikkat edemiyorum böyle durumlarda ertesi gün tam gün dikkatli besleniyorum. Aç kalmıyorum ancak gereksiz hamur işi, pilav, tatlıya kaçmıyorum. Bu konuda yine bebeğime ve genlerime teşekkür ederim iştahım zorlamıyor beni aynı akışta devam edebiliyordum. İşimi de en çok bu kolaylaştırıyor.

İştahım açık olsaydı yerdim ama bunu biliyorum çünkü kilo alınıp verilir hiçbir şey bu süreci sizin keyifle geçirmenizden daha önemli değil…

Bir sonraki yazı 11 Ocak 2023 Çarşamba hthayat.com'da!