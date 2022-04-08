Cilt bakımında buz küresi etkisi

Son zamanlarda cilt bakımı aşamalarında masaj aletleri bir hayli kullanılır hale geldi. Bunun için ferahlatıcı etkisiyle dikkat çeken buz küreleri bir hayli yükselişte. Peki kullanmanızın gerçekten cilt bakımınıza faydası var mı?

Cilt bakımında buz küresi etkisi
Güzellik
08 Nisan 2022 Cuma

Yüzünüzdeki şişkinliklerle ve geniş gözeneklerle mücadele etmek veya cildi sıkılaştırmak gibi etkileri konuşuladursun sabahları verdiği buz gibi etki bile sizi iyi hissettirmeye yetebilecek buz kürelerini biz oldukça merak ettik. Buz küreleri, "yüz bakımında kızarıklığı yatıştırmak için kullanılan soğutma çubukları" olarak tanımlanabilir. Cildinizi sıkılaştıran ve ince çizgilerin giderilmesine yardımcı olan yüz sinirlerini ve kaslarını uyarması ise en çok dile getirilen özelliklerinden. Sivilce tedavilerinden sonra tahriş olan ciltlerin yatıştırılması, sabah boyu süren şişkin göz kapakları ve migren ağrıları için denenebilir bir yöntem olan buz kürelerini sizin için inceledik...


Buz küresi nedir?

Materyali genellikle cam olan bu küreler, kullanılmadan önce soğuk bir ortamda tutuluyor. Temel olarak uçları küre şeklinde olan dondurulabilir çubuklar olarak nitelendirilebilirler. Şişinizi azaltıp yüzünüze canlılık verebilirler. Cam gibi bir cilt elde etmek için Kore güzellik ipuçlarından ilham alarak üretilen bu ürün kolay bir bakım yöntemi olduğundan son zamanlarda oldukça popüler olmaya başladı.


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Nasıl kullanmalı?

Akşamdan buzdolabında soğuttuğunuz küreleri dairesel hareketlerle veya yer çekimine ters bir yönde yüzünüze masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu işleme kaşlarınızın arasından başlayıp göz çevresi, burun kenarları, yanaklar, şakaklar, boyun ve dekolte bölgesine kadar aynı hareketlerle devam edebilirsiniz. Tabii bu işlemi uygulamadan hemen önce sabah veya makyaj öncesi kullandığınız nemlendiricinizi sürmeniz ürünün yedirilmesinde faydalı olabilir.


Faydaları neler?

  • Yüzünüzdeki şişliği azaltmaya yardımcı olur.
  • Kızarıklıklarınızı hafifletir.
  • Lenfatik drenaja ve sinüslerinizdeki baskıyı azaltmaya yardımcı olur.
  • Gözeneklerinizin küçülmesinde etkili olur.
  • Cildinize daha canlı bir görünüm sağlar.
  • Sabah nemlendiriciyle kullanıldığında parlaklık sağlar.
  • Cildinizi sıkılaştırmaya ve ince çizgilerin görünümünü hafifletmeye yardımcı olur.
  • Salgılanan sebumun dengelenmesine fayda sağlar.
  • Ağda sonrası kızarıklığı giderir ve sakinleştirir.
  • Peeling işlemlerinden sonra cildinizin yatışmasını sağlar.
  • Akne tedavisinden sonra cildi yatıştırır.
  • Ferah bir his yaratır.

Ferah bir etki yaratmasıyla size iyi geldiğini hissedeceğiniz bu ürünü uygularken yinede dikkatli olmalısınız. Cildinizde gereğinden fazla uzun kalması, cildinizin altındaki hücrelere fazla soğukla temas ettiklerinden iyi gelmeyebilir.


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