Cildinize zarar verebilecek 6 sabah alışkanlığı

Uzun uzun duşlar alıyorsanız, sabah ilk işiniz kahve içmekse, cilt bakım rutininizi değiştirmiyorsanız cildinize zarar veriyor olabilirsiniz! İşte cildimize iyi gelmeyen sabah alışkanlıkları...

Cildinize zarar verebilecek 6 sabah alışkanlığı
Güzellik
22 Aralık 2021 Çarşamba

Cilt bakımı rutininiz tüm cilt ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel bir şekilde uyarlanmış olabilir, ancak yine de bilmeden yaptığınız bazı hataların sizinle kusursuz bir cilt arasında durma ihtimali var. Her sabah aynı kahvaltıyı yapmaktan sadece dışarıdayken güneş kremi sürmeye kadar, can sıkıcı sivilcelerin veya erken kırışıkların bariz nedenlerinden bazıları daha azdır.


1- Her gün kahvaltıda yulaf ezmesi yerseniz

Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi güne başlamak için lezzetli ve sağlıklı bir yoldur. Ancak günlük olarak yiyorsanız, istemeden vücudunuza ve cildinize zarar veriyor olabilirsiniz. Yulaf ezmesini çok sık yediğinizde, vücudunuzu diğer temel besinlerden mahrum bırakırsınız, bu da yetersiz beslenmeye ve cildinizin kurumasına ve pul pul olmasına neden olabilir.


2- Duş süreniz uzun ise

Uzun, buharlı bir duş almak, özellikle dışarısı serin olduğunda sabahları uyanmanın harika bir yoludur. Ancak bunu günlük olarak yapma alışkanlığı, sağlıklı cilt hedeflerinizi sabote ediyor olabilir. Sıcak su, cildin çok ihtiyaç duyduğu nemi hapseden koruyucu tabakasına zarar vererek yaşlanma sürecinin hızlanmasına neden olur. Sabah koşuşturmacasında zaman kazanmak için yüzünüzü duşta yıkıyorsanız, sıcak su onların genişlemesine neden olduğu için yüzünüzdeki kılcal damarlara zarar veriyor olabilirsiniz.


Duş meselesi: Sabah mı yoksa akşam mı?
Duş meselesi: Sabah mı yoksa akşam mı?


3- Sabah ilk iş kahve içersiniz

Birçok insan sabahlarını bir fincan sıcak kahve olmadan hayal edemez ve kahve lezzetli olmasının yanı sıra cildinize de fayda sağlayabilir. Ancak her gün kahvaltı yapmadan önce içerseniz, cildinize yarardan çok zarar veriyor olabilirsiniz. Kahve güçlü bir idrar söktürücüdür, yani biraz susuz kalmanıza neden olabilir. Bu da, toksinlerin cildinizden vücudunuzdan çıkmasını zorlaştıracak ve erken kırışıklara daha fazla maruz kalmasına neden olacaktır.


4- Güneş kremini sadece güneş çıktığında uygularsanız

Güneş kremi, yazın dışarıdayken cildinizin korunmasına yardımcı olur, ancak tüm günü içeride geçirseniz bile onu uygulamak cildin yaşlanmasını önleyebilir. Arabalarda, evlerde ve ofis pencerelerinde kullanılan cam UVB ışınlarının çoğunu engellese de cildinizi zararlı UVA ışınlarından korumaz. Bu nedenle, tüm gün bir ofiste çalışıyor ve dışarıda fazla zaman geçirmiyor olsanız bile, cildinizin daha uzun süre daha genç kalmasına yardımcı olmak için güneş kremi sürmek yine de daha iyidir.


Güneş kremleri hakkında yanlış bilinenler!
Güneş kremleri hakkında yanlış bilinenler!

5- Aynı cilt bakım rutinine bağlı kalırsınız

Sabah kapıdan çıkmak için acele ederken, önceki gece kullandığınız yüz temizleyici ve nemlendiriciyi almak daha kolaydır. Cilt tipinize uygun kremler ve maskeler satın almak kesinlikle uygun olsa da, her gün aynı ürünleri kullanmak cildinize hiçbir fayda sağlamaz. Cildinizin en iyi şekilde görünmesine ve hissetmesine yardımcı olmak için dermatologlar, cilt bakım rutininizi mevsimlere göre değiştirmenizi ve hava soğudukça peeling temizleyiciden daha hafif bir temizleyiciye geçmenizi önerir.


6. Yanlış yüz yıkama kullanıyorsunuz

Uykudan kalktığınızda yüzünüzün yağlı göründüğünü fark ettiyseniz, bunun aslında bilimsel bir açıklaması var. Vücudunuz gece boyunca su kaybeder ve dehidrasyonu önlemenin bir yolu olarak daha fazla sebum üretmeye başlayarak yağlı bir yüzle uyanmanıza neden olur. Ancak yağlılığa dayanamıyor ve yüzünüzün mat görünmesini istiyorsanız bile sert formüllü temizleyiciler kullanmayın. Nazik bir temizleyici kullanarak yüzünüzü ılık suda yıkamak ve kurumadan önce nemlendirici uygulamak daha iyidir.



Referanslar:

"6 Morning Habits That Can Damage Your Skin". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/6-morning-habits-that-can-damage-your-skin-804238/


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