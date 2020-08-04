Kore cilt bakım rutini

Peeling ve siyah nokta çıkarma
Bu adım, mükemmel bir cilde giden yolda en önemli adımlardan biridir. Peki neden? Ölü hücreler çıkarıldığında, diğer ürünler cilde daha derinlemesine nüfuz edebilir ve daha etkili olabilir. Peeling ciltte sert olabilir, bu nedenle günde 1-2 kereden fazla yapılması önerilmez.
Bu adımda tatlı yiyecekler yararlı olabilir. Örneğin, esmer şekerden yapılmış bir maske, cildi soymak, siyah noktaları ve sebumu çıkarmak için mükemmeldir. Düzenli kullanırsanız cilt çok daha yumuşak ve temiz hale gelir. Ayrıca volkanik lav bazlı maskeler de popülerdir ve matlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Sivilcelere karşı da çok etkilidirler.
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