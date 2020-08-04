Kore cilt bakım rutini

Su bazlı temizlik Genelde cildi ikinci kez temizlemeye gerek görülmez. Ancak Koreli kadınlar bir sır biliyor: bu aşamada yağ, ter ve toz kalıntılarını da gidermek gerekiyor. Yumurtaları genellikle saç maskeleri için bir bileşen olarak kullanırız, ancak Kore'de yumurta sarısı bazlı cilt bakım ürünleri de bulunuyor. Lipitler yüz cildini daha yumuşak ve esnek hale getirir ve bezlerin aktivitesini uyarır - hatta kırışıklıkları ortadan kaldırırlar. Yumurta sarısının faydası bununla da bitmiyor; bu bileşen, gözeneklerin boyutunu azaltmak için maskelerde ve farklı kremlerde de kullanılır. Bu yüzden yüz için yararlı bir "kahvaltı" görevi görüyor!