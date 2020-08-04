Kore cilt bakım rutini

10 adımdan oluşan bu Kore cilt bakım rutinini uygulamaya ne dersiniz?

Güzellik
04 Ağustos 2020 Salı

  • Yağ temizleme Bu Kore cilt bakım rutininin ilk adımı temizliktir. Bunu pamuklu bir pedle, elinizle veya Amorphophallus konjac adlı bir bitkiden yapılmış özel bir sünger kullanarak yapabilirsiniz. Bu sünger hipoalerjeniktir ve cildinizi derinlemesine ve dikkatlice temizlemenizi, ölü hücreleri soymanızı ve pH dengesini normalleştirmenizi sağlar. Bu işlem esnasında dilerseniz kozmetik bir ürün kullanabilirsiniz. Koreli kadınlar ise hidrofilik yağları kullanmayı tercih ediyor. Bu ürünler sadece makyajı yıkamakla kalmaz, aynı zamanda sebumu çözer ve cildi temizler. Cilt üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

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  • Su bazlı temizlik Genelde cildi ikinci kez temizlemeye gerek görülmez. Ancak Koreli kadınlar bir sır biliyor: bu aşamada yağ, ter ve toz kalıntılarını da gidermek gerekiyor. Yumurtaları genellikle saç maskeleri için bir bileşen olarak kullanırız, ancak Kore'de yumurta sarısı bazlı cilt bakım ürünleri de bulunuyor. Lipitler yüz cildini daha yumuşak ve esnek hale getirir ve bezlerin aktivitesini uyarır - hatta kırışıklıkları ortadan kaldırırlar. Yumurta sarısının faydası bununla da bitmiyor; bu bileşen, gözeneklerin boyutunu azaltmak için maskelerde ve farklı kremlerde de kullanılır. Bu yüzden yüz için yararlı bir "kahvaltı" görevi görüyor!

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  • Peeling ve siyah nokta çıkarma Bu adım, mükemmel bir cilde giden yolda en önemli adımlardan biridir. Peki neden? Ölü hücreler çıkarıldığında, diğer ürünler cilde daha derinlemesine nüfuz edebilir ve daha etkili olabilir. Peeling ciltte sert olabilir, bu nedenle günde 1-2 kereden fazla yapılması önerilmez. Bu adımda tatlı yiyecekler yararlı olabilir. Örneğin, esmer şekerden yapılmış bir maske, cildi soymak, siyah noktaları ve sebumu çıkarmak için mükemmeldir. Düzenli kullanırsanız cilt çok daha yumuşak ve temiz hale gelir. Ayrıca volkanik lav bazlı maskeler de popülerdir ve matlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Sivilcelere karşı da çok etkilidirler.

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  • Toner Bu, pek çok insanın kaçırdığı en belirgin cilt bakımı adımı değil, ancak bu büyük bir hatadır. Temizleme esnasında birkaç adımdan sonra cilt savunmasız hale gelir ve neme ihtiyaç duyar. Cilt bir sünger gibidir ve ne kadar nemlendirilirse, cilt bakım ürünlerini o kadar iyi emer. Toner bileşenleri basittir ve örneğin mayadan yapılabilir. Oldukça da etkilidir çünkü sadece cildi nemlendirmez, aynı zamanda besler ve daha elastik hale getirir. Tonerler genellikle maden suyu içerir, bu nedenle cilt de mikro elementler alır.

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  • Esans ve serumlar Şimdi cildi temizlemekten onu tedavi etmeye gidiyoruz. Bu noktada hangi sorunu çözmek istediğinizi anlamak önemlidir. Beyazlatıcı mı? Kırışıklıklar mı? Hedefe bağlı olarak doğru ürünü seçmelisiniz. Bir öz kullanırken, dokunma hareketlerini kullanarak cilde yedirmelisiniz. Kore güzellik endüstrisi, bazıları bataklıklarda bulunan malzemeleri kullanmakta gerçekten yaratıcıdır! %20 turba özü içeren serumlar cildi elastik ve kırışıksız hale getirecektir. Böyle garip bir bileşenin kullanılmasının bir nedeni vardır: çok iyi rejenerasyon özelliklerine sahiptir. Eski zamanlarda Mısırlılar ve Romalılar yaraları iyileştirmek için turba kullanırlardı.

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  • Emülsiyon Bir serumun veya bir esansın etkisi arttırılabilir ve bunu yapmanın en iyi yolu bir emülsiyondur. Kullanacağınız emülsiyon ise hafif olmalıdır. Emülsiyonlar, tıpkı esanslar gibi yaş ilerlemesiyle ortaya çıkan problemler ile mücadele de dahil olmak üzere farklı cilt problemlerini çözmek için kullanılabilir. Kore'de, ginseng kökü çok fazla kullanılır çünkü hücre üretimini uyarır ve cildi serbest radikallerden korur. Aynı zamanda kolajen ve elastanın sentezini sağlar.

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  • Maske Maskelerin cildi agresif bir ortama hazırlaması gerekir. Önceki adımlarda olduğu gibi, ürün seçimini elde etmek istediğiniz etkiye bağlı olarak yapmalısınız. Nemlendirici için Koreli kadınlar salyangoz özlü maskeler kullanıyorlar ve cildi daha parlak hale getirmek için C vitamini kullanıyorlar. Ancak kullandıkları maskeler hakkında daha da ilginç şeyler var. Kabarcık kil maskeleri sadece Asya'da değil, diğer ülkelerde de popülerdir. Termal su, su-lipit dengesini normalleştirir ve ciltte detoks etkisi yaratır. Bir başka Kore trendi eşek sütü maskesi. Böyle bir maske cildi nemlendirir ve mikro yaraları iyileştirir. Ayrıca beyazlatıcı bir etkiye sahiptir.

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  • Göz kremi Koreli kadınlar gözlerin altında bulunan ince cilde çok dikkat ederler. Bir krem ​​kullanıyorsanız, parmak uçlarınızla cilde uygularken dikkatli olun. Çok sert bastırmayın ve cildi germeyin. Göz altı maskesi kullanmak gibi bu bölgeye bakmak için alternatif yollar vardır. Hem altın hem de siyah inci tozları içerirler. Bu tür göz altı maskeler koyu halkaları veşişliği giderir, kan dolaşımını iyileştirir.

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  • Yüz kremi Bu adım cildin nemlendirme işleminde son adımdır ve cildi yatıştırır. Kore güzellik endüstrisi, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli kremler sunmaktadır. Bazı kremler cildi yatıştırmak için yumurta sarısı ile yapılırken diğerleri kırışıklıkları yumuşatmak ve elastikiyeti artırmak için salyangoz mukusu kullanır. Kuş yuvası özlü ürünler bile var! Cildin genç görünmesini sağlayan amino asitler içerirler. Ek olarak, krem ​​kan dolaşımını uyaran altın iyonları içerir.

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  • Güneş koruması Güneş ışığı cildin yaşlanmasına sebep olur. Koreli kadınlar, cildinizi mümkün olduğunca uzun süre genç tutmak istiyorsanız, güneş kremi kullanmaya başlamanız gerektiğinden emindir. Dışarı çıkmadan önce her sabah kullanın. Örneğin, eşek sütlü güneş kremi ​cildi stresten korur, C vitamini seviyesini arttırır ve elbette UV ışığının olumsuz etkilerini azaltır.

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