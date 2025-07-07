Hava kirliliğinin cilde etkileri

Estetisyen Cynthia Franco, çok fazla danışanının iltihaplanma, hassasiyet, sivilceler ve matlık gibi sorunlarla geldiğini söylüyor; bunların hepsi hava kirliliğinin neden olduğu bariyer hasarının belirtileri. “Artan UV maruziyeti ve duman cilt için iyi bir kombinasyon değil, bu yüzden şu sıralar çoğu bakımım antioksidan desteği ve bariyer korumasına odaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Dermatolog Dr. Brendan Camp’e göre, büyük bir şehirde geçirilen sadece uzun bir hafta sonunun ardından bile, kirliliğin cilt üzerindeki kısa vadeli etkileri arasında iltihaplanma, susuz kalma ve tahriş yer alabilir. Bu durum kızarıklık, kaşıntı ya da hassasiyet olarak kendini gösterebilir. Dr. Camp, kentsel ortamlardaki yaygın kirleticilerin ince partiküller, egzoz gazları (karbon monoksit, nitrik oksit ve hidrokarbonlar içerir) ve sigara dumanı olduğunu açıklıyor.

Estetisyen Athena Hewett, parçacıkların gözeneklere sızacak kadar küçük olduğunu, oksidatif strese neden olarak her türlü cilt sorununu tetikleyebileceğini belirtiyor. “Şehir cildinin kendine has bir kişiliği var; genellikle stresli. Çok fazla matlık, tıkanıklık, hassasiyet ve kuruluk görüyorum” ifadelerini kullandı.

Estetisyen Elizabeth Grace Hand: “Şehirde yaşayan müşterilerimde, şehir dışında yaşayanlara göre daha fazla tıkanmış gözenek ve akne görüyorum. Matlığın yanı sıra, şehir sakinlerinin ciltleri daha kolay tahriş oluyor ve özellikle siyah nokta temizliği ya da masaj sırasında daha çok kızarıklık meydana geliyor" açıklamasında bulundu.

Kirliliğe maruz kalmak uzun vadede “hiperpigmentasyona bağlı düzensiz cilt tonu ve kolajen ile elastin yıkımı sonucu gevşeklik” gibi sorunlara da yol açarak, cildin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor.

Antikirlilik bakımı

Klasik cilt bakımlarının esas olarak ölü derileri arındırma ve nemlendirme üzerine odaklandığını belirten Dr. Camp, antikirlilik bakımının ise çevresel stres faktörlerinden arınmaya ve cilt bariyerini onarmaya yönelik olduğunu söylüyor. Bu bakımda ahududu yağı, kuşburnu yağı ve çuha çiçeği gibi içeriklerle zenginleştirilmiş antioksidan ürünler kullanılıyor.

Stresin, kirliliğin ve yaşam tarzına bağlı yaşlanmanın etkilerini azaltmak üzere tasarlanan bu bakım, hem iç hem dış etkenlerle mücadele eden cildin ışıltısını geri kazandırmayı vaat ediyor. Bakım, klasik bir formatı izliyor ama bilinçli bir farkla: derinlemesine temizlikle başlayıp ardından cildi gerçekten arınmış ve ferah hissettiren detoks etkili bir aktif karbon soğutucu maske uygulanıyor. Sonrasındaki ışıltı ise fazlasıyla memnun edici.

Anında elde edilen sonuçlar tatmin edici olsa da, antikirlilik bakımlarının asıl değeri cildi zaman içinde nasıl desteklediklerinde yatıyor. Uzun süreli maruziyetin etkileri tamamen tersine çeviremese de, bu bakımlar birikintileri temizleyerek, iltihaplanmayı yatıştırarak ve cilt bariyerini güçlendirerek cildin kirleticilere karşı daha dirençli olmasına yardımcı olabilir. Bu bakımlar, cildinizi güçlü ve desteklenmiş tutmakla ilgilidir; böylece şehir hayatının getirdiği tüm zorluklarla başa çıkabilir. Bunu hem kirliliğe karşı savunma hem de iyileşme süreci olarak düşünün.

Peki ne sıklıkla yaptırmalı? Her dört ile altı haftada bir ideal; bunu sıradan bakımınızın yerine geçecek şekilde düşünebilirsiniz. Kirlilik ciltte de tıpkı camlardaki gibi birikir. Düzenli bakım şart. Ama yalnızca mevsimsel olarak gelebiliyorsanız bile değer. Tutarlılık önemli ama yaşam tarzınıza uygun olanı yapmak da öyle.

Bakımlar arasında sonuçları nasıl koruyabilirsiniz?

Bakımlar arasında, evde uygulayacağınız basit ve koruyucu bir rutin çok işe yarar. Herkesin cilt ihtiyacı farklı olsa da, uzmanlar üç adımlı bir rutin öneriyor: Nazik bir temizleyici, hedefe yönelik bir tedavi ürünü (onun favorisi C vitamini içeren antioksidan serum) ve güneş koruyucu.

SPF artık cilt koruması için her zamankinden daha önemli. İnsanlar çoğu zaman sadece güneşe karşı koruduğunu düşünüyor ama çevresel hasarın tamamına karşı bir savunma sağlıyor. Rutini güçlendirmek için, şehir havasının kuruluğuna karşı haftalık nemlendirici maske ekleme ve iltihabı yatıştırmak için buz roller kullanmayı deneyebilirsiniz. Cilt bakımının dışında, yeterince su içmek ve bol yapraklı yeşillikler tüketmek de cildi içeriden dışarıya destekleyebilir.

Ancak, kullandıklarınız kadar kullanmadıklarınız da önemli. Cildin bariyeri özellikle kirlilik nedeniyle zarar görmüşse, dikkatli davranmak akıllıca olur.Sert peeling ürünlerinden ve güçlü asitlerden kaçının. Aşırı temizlik ya da sentetik parfümlü ürünler kullanmak durumu daha da kötüleştirebilir ve cilt bariyerini daha fazla yıpratabilir.

Çok sert olan her şeyden uzak durun; köpüren temizleyiciler, güçlü eksfoliyanlar, alkol bazlı tonikler, sentetik kokular… Bunlar cildi daha da fazla soyar. Onun yerine besleyici ve bariyer destekleyici ürünlere odaklanmalısınız.

Cilt bariyerini güçlendir ve onar

Kirliliğe maruz kaldıktan sonra cilt bariyerini onarmaya ve güçlendirmeye yardımcı olmak için, seramid, hyaluronik asit ve omega yağ asitleri gibi içerikleri katman katman uygulamalısınız. Kirlilik cildi çok kurutur, bu yüzden seramid ve hyaluronik asit içeren bariyer onarıcı formüllere yönelin.

Antioksidanlarla güçlendir

Eğer kirliliğe karşı koruyucu bir cilt bakım rutini oluşturuyorsanız, antioksidanlar vazgeçilmezdir. Çevresel stres faktörlerinin neden olduğu serbest radikalleri ciltte hasar yaratmadan önce etkisiz hale getirmeye yardımcı olan C vitamini, niasinamid ve yeşil çay gibi içerikleri kullanabilirsiniz.

Ekstra destekleyici araçlar

Cilt bakımının ötesinde, evdeki kirlilik maruziyetini azaltmaya yardımcı olabilecek birkaç kolay yükseltme de mevcut. Filtreli duş başlığı, musluk suyundaki kirleticileri, ağır metalleri ve sert kimyasalları arındırır. Hassas veya iltihaplı cilde sahip herkes için akıllıca bir değişimdir. Evde bir hava temizleyici kullanabilirsiniz. Uzun ve kirli bir şehir gününün ardından cildinizi ve sinüslerinizi gece boyunca rahatlatmak içinse ev içi hava nemlendiriciler, havaya temiz nemi geri kazandırdıklarından özellikle faydalı olabilir.

Referanslar: Iman Balagam. “The Unsung Hero for City Dwellers: Antipollution Facials”. Şuradan alındı: https://goop.com/beauty/skin/antipollution-facials/. (26.06.2025).