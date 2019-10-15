Minimalist stil giyim

“Az çoktur!” diyenlerdenseniz bu yazımızdaki stil ipuçlarını inceleyebilirsiniz.

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Minimalist stil ipuçları
Ezgi Ece Aşkıngil

Minimalizm son yılların yükselen trendi olsa da aslında bir yaşam felsefesidir. Sahip olmanın, tüketim çılgınlığının önüne geçecek olan bir akımdır. Sırf egonuzu tatmin etmek adına bir şeylere sahip olma dürtüsünü kontrol altına almaya niyetliyseniz bu işe dolabınızdan başlayabilirsiniz. Peki minimalist bir stil nasıl yaratılır?

 

Nötr tonlar ve temel parçalar 

Minimalist bir stil genellikle nötr tonlardan oluşur. Dolabında bol miktarda siyah ve beyaz bulunan yan renkler olarak da grileri ve lacivertleri tercih eden biriyseniz bu stile uyum sağlamanız çok daha kolay. Temel renklerin yanında, sahip olduğunuz kıyafetleri hem geceye hem de gündüze uyarlayabiliyor olmanız gerekir. Örneğin siyah bir elbiseyi gece giyip sabahında da günlük kullanabiliyorsanız minimalist bir hayat tarzına da kolayca alışabilirsiniz demektir.

 

Kapsül gardırop

Minimalist stilin olmazsa olmazı kapsül gardıroptur. Kapsül gardırobunuzu oluşturduktan sonra bu tarza uyum sağlamanız çok daha kolay olacak.

 

KAPSÜL GARDIROP NEDİR?

 

Zamansız kıyafetler

Minimalist stilin en önemli unsuru zamansız parçalardır. Giyim alışverişlerinizde son trend kıyafetler yerine modası hiç geçmeyecek klasik parçalar satın almalısınız. Böylece hem sofistike bir görünüm yakalarsınız hem de kendinize has çabasız ama şık bir stil yaratmış olursunuz. Ayrıntılı, abartılı ve çok dikkat çeken parçalardan uzak durmanızda fayda var.

 

Ayakkabı ve aksesuar

Ayakkabı ve aksesuar seçimlerinizde de klasikleri tercih etmelisiniz. Yine de eğer bir çılgınlık yapmak istiyorsanız burada yapabilirsiniz. Genellikle düz renklerden oluşan bir gadrobunuz varsa ayakkabılarınızda hayvan desenleri ya da farklı renkler kullanarak stilinize bir renk katabilirsiniz. Takılarınızda ise küçük taşlı yüzükler, ince bileklik ve kolyelerden destek alabilirsiniz.

 

Kaliteli ama az

Minimalist olmak demek kıyafete para vermemek anlamına gelmiyor. Aldığınız parçaların çok uzun süre giyileceği ve yıpranma payının az, dikişlerinin kuvvetli olması gerek. Bu da giyiminize bir miktar bütçe ayırmanız gerektiği anlamına geliyor. Fakat bu miktarı her ay ayırmak yerine giyim eşyalarınız eskidikçe ayırabilirsiniz. Böylece aslında daha az bütçeyle daha şık giyinmiş oluyorsunuz. Öte yandan kaliteli parçalar elden çıkarabileceğiniz ve bütçe yaratabileceğiniz parçalardır. Böylece sadece eskiyince değil sıkıldığınızda da satarak yerine yenisini ekleyebilirsiniz.

 

Kış modası
+8
Sarınıp sarmalanın Bu sezon sarınıp sarmalanıyoruz. Evden battaniyenizi alıp çıkmak isteyebilirsiniz. Bu kış tasarımcılar bizleri sıcacık tutmak için ayrı bir çaba göstermiş. Pelerin, koyun postlu montlar, şallar, battaniyeyi andıran şık pançolar, anoraklar, oversize paltolarla bu kış üşümenize imkân yok! Üstelik etnik desenleri ve geometrik şekilleriyle kıyafetimize hareket katacaklar.

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