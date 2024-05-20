Gelinlik nasıl saklanır?

Gelinlik temizliği ve sakla yöntemleri, gelinliğinizin uzun süre boyunca güzel, zarar görmeden kalmasını sağlamak için oldukça önemlidir. İşte gelinlik temizliği ve saklanması hakkında bilmeniz gereken bazı önemli noktalar...

Gelinlik nasıl saklanır?
Moda
Giriş: 20 Mayıs 2024 11:51 Güncelleme: 20 Mayıs 2024 11:52
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Gelinliğinizi temizleme ve saklama yöntemi konusunda dikkatli davranmak, gelinliğinizin nesiller boyunca korunmasına yardımcı olabilir. Profesyonel yardım almak her zaman en güvenli yoldur. Kendiniz de bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz ama dikkatli olmalısınız. Peki gelinlik nasıl temizlenmeli? Gelinlik nasıl muhafaza edilmeli?


Gelinlik temizliği nasıl yapılır?


1. Profesyonel yardım almak

Gelinlikler, genellikle hassas kumaşlardan ve detaylı işçilik ile yapılmış olduğu için, profesyonel bir kuru temizlemecide temizlenmesi daha doğru olur. Gelinlik temizliğinde uzmanlaşmış bir kuru temizleme servisi bulmak en iyisidir. Profesyonel temizleyiciler, gelinlik üzerindeki farklı lekeler (makyaj, yiyecek, içecek gibi) için uygun temizleme yöntemlerini kullanır.


2. Kendi kendine temizlik

Eğer profesyonel temizlik mümkün değilse, gelinliği elde yıkayabilirsiniz. Ancak bu işleme çok dikkat etmelisiniz. Öncelikle gelinliği soğuk su ile hafifçe yıkamalı ve doğal deterjanlar kullanmalısınız. Gelinliğinizi temizlerken ağartıcı ya da sert kimyasallar kullanmaktan kaçının. Gelinliğin tüm lekeli bölgelerini önceden belirleyin ve bu bölgeleri hafifçe ovalayarak temizleyin.


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Gelinlik nasıl saklanır?


1. Doğru katlamak

Gelinliği uzun süre muhafaza etmek için düzgün bir şekilde katlamak önemlidir. Özellikle kumaşın kırışmaması için mutlaka yumuşak doku kağıtları kullanarak katlayın. Gelinliği, asılarak muhafaza etmek bazı kumaşlarda deformasyona neden olabilir. Özellikle ağır kumaşlardan yapılmış gelinlikler, asılarak saklanmamalıdır.


2. Nefes alan torbalar kullanmak

Gelinliği saklamak için plastik torbalardan kaçınmalısınız. Plastik, gelinliğin hava almasını engeller ve sararmasına neden olabilir. Bunun yerine, nefes alabilir kumaş torbaları tercih etmelisiniz. Gelinlik torbası yoksa, pamuklu bir çarşafa da sararak saklayabilirsiniz.


3. Serin ve kuru ortamda saklamak

Gelinliği sakladığınız yerin serin, kuru ve güneş ışığından uzak bir yer olmasına dikkat edin. Nemli ortamlar, gelinlikte küf ve mantar oluşmasına neden olabilir. Direkt güneş ışığı ise, kumaşın renginin solmasına neden olur.


4. Düzenli olarak kontrol edin

Gelinliği uzun süre saklamayı düşünüyorsanız, düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz. Bu, olası sorunları erken fark etmenizi sağlar. Eğer mümkünse, gelinliği her birkaç yılda bir havalandırmak da iyi bir fikir olabilir.


Dünyanın dört bir tarafından gelinlik modelleri

İşte başka ülkelerde evlenirken giyinilen geleneksel kıyafetler...

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Yemen'de gelinler, düğünlerinde genelde altından yapılmış tören elbiseleri giyiyorlar. Aynı zamanda altından ve gümüşten yapılmış birçok mücevher takıyorlar. Kaynak: baleqeesofsheba/tumblr
Japonya'da beyaz kimono gelinlik yerine geçiyor. Bu rengin seçilmesinin sebebi ise masumluğu ve bekareti simgelemesi.

Kaynak:@beautifuljapanesewedding/instagram
Kaynak: @beautifuljapanesewedding/instagram
Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki gelinlerin ise evlenirken giydikleri kıyafet bizler için oldukça sıra dışı. Gümüş zincirlerden yapılma bir peçe giyinen gelin, büyük kolyelerle de gelinliğini süslüyor. Kaynak:@phayul_kinnaur/instagram
Kaynak:@neenahardman/instagram
Kazakistan'da ise gelinlerin kafalarına taktıkları 'Saukele' isimli parça, artık resmen bir eş olduklarını ve yeni bir hayata başladıklarını gösteriyor. Kaynak:@sadvakasovamadina/instagram
Moğolistan'da ise gelinler, Orta Asya'da yüzyıllardır giyilen işlemeli özel bir elbise tercih ediyorlar. Kaynak:@lvguoxu/instagram
Kaynak: @terikun55/instagram
Kenya'daki gelinler, boncuklarla dolu ve oldukça ağır olan bir kolye, taç, bilezik ve sığır derisinden yapılmış bir şal takıyorlar. Bunun haricindeyse boyunlarına 20 ayrı kolye takmaları gerekli.

Kaynak: @mollybethhagan/instagram
Norveç'te geleneksel evlilik kıyafetinin adı "bunad". Bu giysilerde kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılan gümüş detaylar bulunuyor. Kaynak: @rosemmorton/instagram
Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki geleneksel evlilik kıyafetinde altın ve çarpıcı renkli detaylar bulunuyor. Aynı zamanda kafalarına süslü taçlar takılıyor. Kaynak: @adanimlywt/instagram
Kaynak: @kiranasantoso/instagram
Güney Afrikalı gelinler "İnkehli" adı verilen bir şapkanın yanı sıra, renkli ve boncuklu kolyeler ve bileklikler takıyorlar. Kaynak:@bontlebride/instagram
Kaynak:@bontlebride/instagram
Baştan aşağı pelerinler ve ceketlerle kapanan gelinler ise Türkmenistan'dan. Böyle giyinmelerinin kötü ruhları uzaklaştırdığına ve nazarı dağıttığına inanılıyor. Kaynak: @top_turkmens/instagram
Kaynak: @top_turkmens/instagram
Kaynak: @top_turkmens/instagram
Tibet'te damat geline giyinmesi için başlığı da olan bir gelinlik, kurdelelerine takması için gümüş mücevherler ve küçük metalden bir Budha heykelciği veriyor. Kaynak: @kndfotos/instagram
Kaynak: @connielimphoto/instagram
Osetya'daki gelinler uzun kollu bir elbise giyiniyorlar ve bellerine de 'Talisman' adı verilen metalden bir kemer takıyorlar. Kaynak: @ossetians/instagram
Kaynak: @ossetians/instagram
Güney Kore'de ise gelinler açık renklerin kullanıldığı "Hanbok" adı verilen binlerce yıllık geleneği yansıtan elbiseler giyiniyorlar. Kaynak: @thebridalvisions/instagram
Kaynak: @lebeauandre/instagram
Romanyalı gelinlerin kafalarına taktıkları bu silindirik şapkanın ise onları kötü ruhlardan koruyacağına inanılıyor. Kaynak: @remustiplea/instagram
Kaynak: @remustiplea/instagram
Kaynak: @anca.cernoschi/instagram
Kosova ve Makedonya arasında kalan Gora bölgesinde ise gelinler, kötü şansa sahip olmamak için yüzlerini boyuyorlar. Kaynak: Nita Zeqiri / National Geographic
Kaynak: @nefertara/instagram
Hintli gelinler, kökenlerini yansıtan renkli geleneksel bir elbise giyerler. Ellerini de kına ile desen yaparak süslerler. Kaynak: @maharaniweddings/instagram
Kaynak: @weddingwireindia/instagram
Etiyopya'da düğünlerde gelin ve damat koyu renkli kadifeden yapılmış taçlar takarlar. Bunların üstünü ise sarı ve mor ipler süsler. Kaynak: @kingofthefall_._ /instagram
Kaynak: @habeshaweddings/instagram
Eritre devletinde gelinler, yüzlerini gelen misafirlerden saklamak için kafalarına fotoğraftaki gibi başlıklar giyer. Kaynak: Carol Beckwith and Angela Fisher / National Geographic
Sri Lanka'da gelinin annesi, kızının kafasına Nalalpata adı verilen ve sonsuzluğu simgeleyen özel bir mücevher takar. Kaynak: @dulgee_creations
Çin'de gelinler, şans ve bolluk simgesi olan kırmızı ipekten bir elbise giyerler. Kaynak: fatman2021 / imgur
Kaynak: @dvlop_art_studio/ instagram
Ukrayna'da gelinler gençlik ve güzelliği simgeleyen açık renkli elbiseler giyer ve bu elbiselerin üstünde çiçek desenleri bulunur. Kaynak: @siniylyon/instagram
Son olarak Polonya'da geleneksel düğünlerde gelinlerin kafasına çiçek çelenkleri veya çiçekten yapılan başka saç aksesuarları takılır. Kaynak: IMadeYouDoAThing / imgur
Kaynak: @fs_partizan/instagram




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