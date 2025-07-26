Fast-Fashion olarak bilinen günümüz moda sektörü daha çok ürün almak ve sürekli farklı giyinmek üzerine kurulu bir sistem. Ne var ki başarılı insanlara baktığınızda hep temel parçalardan oluşan bir gardıropları olduğuna dikkat etmişsinizdir. Çünkü alışveriş yapmak hem zaman hem de enerji gerektiren bir aktivite. Modayı takip etmek, yeni sezon ürünleri kovalamak gibi şeyler hayatta bazen daha önemli şeyleri görmezden gelmenize neden olabilir. Bu nedenle bir “kapsül gardırop” oluşturarak her daim enerji sarf etmeden ve giyinmek üzerine çok düşünmeden şık olmanızı sağlayabilir.

Kapsül gardırop nedir?

Her ne kadar son dönemde daha yoğunlaşmış olsa da aslında kapsül gardırobun kökenleri 1970’li yıllara kadar dayanıyor. Aslında Londra’da bir butikte ortaya çıkan ve modası geçmeyen etek, pantolon, ceket gibi klasik ürünlerden oluşan koleksiyonu sezonluk parçalar ile genişletmek anlamına geliyor. Özellikle minimaslitlerin çokça kullandığı bir akım diyebiliriz.

REKLAM

Kapsül gardırop nasıl yapılır?

Kapsül gardırop yaparken belirlemeniz gereken en önemli şey parça sayısı. Kapsül gardıropta olması gerekenler listesi hazırlarken kendi ihtiyaçlarınızı da elbette ki gözetmeniz önemli. Yine de bu sistemin belli prensiplerinin olduğunu hatırlamakta fayda var. Bir sezon için belli sayıda ürüne sahip olmanız gerekir. Montlar, ayakkabılar ve çantalar dâhil ürün sayınız bir sezon için bu sayıyı geçmemeli. Aksesuarlar, özel gün kıyafetleri ve spor kıyafetleri buna dâhil değil. Bu gardırobu oluştururken dikkat etmeniz gereken bir diğer şey ise yaşam stiliniz. Eğer resmi giyinmek gerekmeyen bir işte çalışıyorsanız kot pantolonlar, tişörtler, spor ayakkabılar tam size göre. Eğer daha resmi olmak istiyorsanız ise “casual” paçalar kullanarak dolabınızı yeniden oluşturabilirsiniz. 3 ay boyunca kullandığınız bu parçalara hiçbir ekleme yapmamanız gerekiyor. Eğer 3 ayın sonunda elinizdeki parçalar eskidiyse o zaman yerine yenilerini alabilirsiniz. Ancak eskiyen parçadan kurtulmayı unutmayın. Bunların yanında dikkat etmeniz gereken bir diğer şey ise dolabınızdaki parçaların hepsinin birbiriyle kombinlenebiliyor olması. Böylece sürekli aynı parçaları giyerek farklı görünebilirsiniz.