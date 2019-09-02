Kapsül gardırop nedir?

Giyim üzerine kafa yormayı külfet görenler için kapsül gardırop ile ilgili merak etiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz.

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Kapsül gardırop mu?

Fast-Fashion olarak bilinen günümüz moda sektörü daha çok ürün almak ve sürekli farklı giyinmek üzerine kurulu bir sistem. Ne var ki başarılı insanlara baktığınızda hep temel parçalardan oluşan bir gardıropları olduğuna dikkat etmişsinizdir. Çünkü alışveriş yapmak hem zaman hem de enerji gerektiren bir aktivite. Modayı takip etmek, yeni sezon ürünleri kovalamak gibi şeyler hayatta bazen daha önemli şeyleri görmezden gelmenize neden olabilir. Bu nedenle bir “kapsül gardırop” oluşturarak her daim enerji sarf etmeden ve giyinmek üzerine çok düşünmeden şık olmanızı sağlayabilir.

 

Kapsül gardırop nedir?

Her ne kadar son dönemde daha yoğunlaşmış olsa da aslında kapsül gardırobun kökenleri 1970’li yıllara kadar dayanıyor. Aslında Londra’da bir butikte ortaya çıkan ve modası geçmeyen etek, pantolon, ceket gibi klasik ürünlerden oluşan koleksiyonu sezonluk parçalar ile genişletmek anlamına geliyor. Özellikle minimaslitlerin çokça kullandığı bir akım diyebiliriz.

 

Kapsül gardırop nasıl yapılır?

Kapsül gardırop yaparken belirlemeniz gereken en önemli şey parça sayısı. Bir sezon için belli sayıda ürüne sahip olmanız gerekir. Ve montlar, ayakkabılar ve çantalar dâhil ürün sayınız bir sezon için bu sayıyı geçmemeli. Aksesuarlar, özel gün kıyafetleri ve spor kıyafetleri buna dâhil değil. Bu gardırobu oluştururken dikkat etmeniz gereken bir diğer şey ise yaşam stiliniz. Eğer resmi giyinmek gerekmeyen bir işte çalışıyorsanız kot pantolonlar tişörtler, spor ayakkabılar tam size göre. Eğer daha resmi olmak istiyorsanız ise “casual” paçalar kullanarak dolabınızı yeniden oluşturabilirsiniz. 3 ay boyunca kullandığınız bu parçalara hiçbir ekleme yapmamanız gerekiyor. Eğer 3 ayın sonunda elinizdeki parçalar eskidiyse o zaman yerine yenilerini alabilirsiniz. Ancak eskiyen parçadan kurtulmayı unutmayın. Bunların yanında dikkat etmeniz gereken bir diğer şey ise dolabınızdaki parçaların hepsinin birbiriyle kombinlenebiliyor olması. Böylece sürekli aynı parçaları giyerek farklı görünebilirsiniz.

 

Neden kapsül gardırop?

Bu uygulama öncelikle büyük tasarruf etmenizi sağlar. Hem maddi hem de zaman açısından son derece kârda olacaksınız. Az ürününüz olduğundan ve hepsini birbiri ile kombinleyebileceğiniz için dolabın önünde uzun süre ne giyeceğinizi düşünmeden hazırlanabilirsiniz. Sürekli yeni şeyler almak zorunda hissetmediğiniz için de bütçeniz ferahlayacak. Aynı zamanda gerçek tarzınızı öğrenmenizi ve stilinizi belirlemenize yardımcı olur. Neleri giymekten mutluluk duyduğunuzu, ne tür parçalar içinde kendinizi iyi hissettiğinizi öğrenmenize ve kendinize ait bir stil üretmenize yardımcı olur. 

 

Kapsül gardırop kimler için?

Mark Zuckerberg, Cem Yılmaz, Steve Jobs, Drew Barrymoore gibi ünlüler bu akımı takip ediyor. Lakin bu akımı takip etmek için mutlaka ünlü bir yıldız ya da yoğun bir iş insanı olmak gerekmiyor.  Birazdan okuyacağınız listede en az üç maddeye “evet” diyorsanız bu akım size de hitap ediyor demektir.

 

  • Eğer dolabınız kullanmadığınız kıyafetlerle dolu ise
  • Size uygun olmayan kıyafetlerinizi bile hala atmaya kıyamıyorsanız
  • Eskidiği için kullanmadığınız kıyafetleriniz çok yer kaplıyorsa
  • Bir yere giderken dolabınızın önünde uzun vakit geçiriyorsanız
  • Alışverişe gereğinden fazla para harcıyorsanız
  • Giydiklerinizden ve tarzınızdan memnun değilseniz
  • Başkaları için giyiniyorsanız
  • Sizi ifade eden zamansız bir tarz sahibi olmak istiyorsanız
  • Daha az stresli bir hayat yaşamak istiyorsanız
  • Kıyafet seçimlerinizin kontrolünü modanın elinde tuttuğunu düşünüyorsanız
  • Gardırobunuzdaki aksesuar ve ayakkabı dağınıklığından rahatsızsanız kapsül gardırop tam olarak sizin için!

 

BAŞARILI İNSANLAR NEDEN HER GÜN AYNI KIYAFETLERİ GİYİYOR?

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