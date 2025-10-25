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Dekorasyon Önerileri

Balık kokusu evden nasıl çıkar?

Pişirdiğiniz balığın ardından evinizin, fırınınızın, eşyalarınızın balık kokması kaçınılmaz. İşte bu kokudan kurtulmanın püf noktaları.

Giriş: 25 Ekim 2025, Cumartesi 15:00
Güncelleme: 23 Ekim 2026, Cuma 23:28
1

Fırın tepsisine alüminyum folyoyu yayıp, üzerine bir miktar tarçın serpin. 15 dakika orta dereceli ısıda fırını çalıştırın. Böylece hem mutfağınız hem de fırınınız mis gibi kokar.

2

Fırına sinen balık kokusu gibi diğer kötü yemek kokularını da gidermek için yemeği fırına koymadan önce fırınınızın ortasına sirke ve su ile doldurulmuş bir tava veya kap koyun. İçinde bu kap varken fırınınızı birkaç dakika ısıtın, daha sonra soğumaya bırakın. Böylece pişirme aşamasına geçtiğinizde o kokular fırınınıza sinmeyecek.

3

Eğer tavada kızartacaksanız o zaman tavadaki kızgın yağın içerisine 4-5 dilim limon koyarak da balık kokusuna engel olabilirsiniz. Ya da kızartma yağının içine birkaç dal maydanoz atmanız etkili olacaktır.

4

Izgara yapacaksanız o zaman da ızgaradaki balıkların arasına defne yaprakları yerleştirebilirsiniz.

5

Mutfağınızda balık pişirirken mutlaka bir köşede kokulu mum yakabilirsiniz.

6

Mutfağınızda balık pişirirken ocağın en küçük gözünün üzerinde, ufak bir porselen fincan içerisinde toz şeker eritebilirsiniz.

7

Balıklıkları ocakta pişirdikten sonra aklınıza geldiyse balık kokusunu nasıl gidereceğiniz işte o zamanda bu kokudan kurtulmanın yolu ocakta limon kabuğu yakmaktır.

8

Pişirme işlemi bittikten sonra tercih edeceğiniz hoş kokulu bir tütsü yakabilirsiniz.

9

Balıkları kızarttıktan sonra mutfakta bir tencere içine su koyun, suyun içerisine biraz sirke veya limon suyu ve hoş bir koku vermek için de defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfil ekleyin ve kaynatın. Bu karışım mutfağınızdaki hem balık kokusunu yok eder hem de evinizin güzel kokmasını sağlar.

10

Balığı kızarttıktan sonra ya da kızartma esnasında bir tencereye su koyup içerisine biraz çamaşır yumuşatıcı koyup kaynatın, kokuyu alacaktır.

11

Balıkları siz temizlediyseniz ya da yerken ellerinizle yediyseniz haliyle ellerinizde balık kokusu kalacaktır. Ne kadar yıkarsanız yıkayın el sabunu bu kokunun hemen gitmesini saplayamaz. İşte o yüzden size önerimiz limonu ortadan ikiye bölün ve ellerinize sürün. Sonra da ellerinizi soğuk suyla yıkayın.

12

Eviniz, mutfağınız, elleriniz derken tavalarınızı unutmadık. Balık kızartma işlemi sonrası ne kadar yıkarsanız yıkayın o tavanız hep balık kokacaktır bu da başka bir işlem için kullanamayacığınızın kanıtı. İşte size tavanızdaki balık kokusunu çıkarmanız için küçük bir ipucu: Balık pişirdikten sonra tavayı yıkamak için sıcak su kullanmayın. Tavadaki kalan yağı limonla ovalayın ve biraz bu şekilde bekletin. Hemen bir fincan kahve demleyin. Kahveyi o an ister için ister biraz dinlendirip dökün, daha sonra kalan telveleri tavaya dökün ve üzerine de biraz su koyup kaynatın. Ve son olarak kaynama işlemini bir süre yaptıktan sonra tavanızı normal bir bulaşık deterjanı ile yıkayın.

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